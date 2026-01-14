Медия без
Везенков и компания унизиха "Партизан" насред Белград

Българският баскетболист стана MVP за "Олимпиакос" при 13-ата победа в Евролигата

14 Яну. 2026
Крилото на "Партизан" Алексей Покушевски е безвъзвратно закъснял в опита си да спре Александър Везенков да отбележи поредните 2 т. в актива на "Олимпиакос".
Гръцкият баскетболен гранд "Олимпиакос" спечели по смазващ начин балканското дерби със сръбския "Партизан" в Евролигата. В мач от 22-рия кръг на най-престижния континентален клубен турнир тимът от Пирея извоюва унизителна за съперника победа със 104:66 като гост в Белград, а над всички в мача беше българската звезда Александър Везенков.

30-годишният Саша игра само в първите три части, но постигна върховия в мача коефициент на полезно действие от 32 и получи наградата за MVP. Българинът отбеляза 25 т., хвана 7 борби и направи 1 асистенция. Той стреля с успеваемост 75% от игра (9 от 12), включително 3 от 4 за тройка, и беше 100-процентов от наказателната линия (4 от 4).

В средата на третата четвърт личният коефициент на Везенков беше 28, а отборният на "Партизан" - 27. В последната част българският национал получи почивка от треньора Йоргос Барцокас и заедно с останалите титуляри изгледа от пейката финалния погром.

Дори и с резервите, "Олимпиакос" разнищи защитата на домакините и две минути преди края разликата набъбна на 45 точки (100:55). С по 12 т. за успеха на "червено-белите" допринесоха Томас Уолкъп, Тайлър Дорси, Алек Питърс, Никола Милутинов и Донта Хол. За "гробарите" най-резултатен бе Дуейн Уошингтън с 28 т., а 11 добави Бруно Фернандо.

Победата беше общо 13-а за Везенков и компания, които се изкачиха на 6-о място във временното класиране с актив 13-8. Лидер е израелският "Апоел" (Тел Авив) с 14-6. "Партизан" е на последното 20-о място с 6-16.

В следващият кръг на 20 януари "Олимпиакос" е домакин на другия израелски гранд "Макаби" (Тел Авив). Мачът идния вторник е от 19:15 ч. в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея.

