България победи мъчно Армения на баскетбол

Успехът в Ереван запази шансове на нашите за Евробаскет 2029

Днес, 20:35
Йордан Минчев бе най-полезният играч за българския тим в мача, като натрупа игрови коефициент (PIR) 22
Националният ни баскетболен отбор спечели трудна втора победа над Армения в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 и запази шанс да продължи в следващата фаза. 

В много слаб мач в ереванския спортен комплекс "Мика", селекцията на Любомир Минчев успя да надделее над домакините едва в последната четвърт и да запише успех със 100:80. Двубоят бе изпъстрен с грешки, понякога и на ниво юношески отбори, като в крайна сметка българите, които през повечето време се държаха така, сякаш са пратени да играят насила, се измъкнаха "сухи".

Най-фрапиращо бе слабото им представяне в стрелбата от наказателната линия - едва 63.33 % успеваемост (19/30). Шутовете от игрови ситуации пък не стигнаха и до 50%, като нашите уцелиха противниковия кош в 25 от 54 шута (46.3%), а за тройка - 9/24 (37.5%).

Все пак, въпреки вялата си и отпусната игра, българският тим успя да измъкне победата с малко по-стабилно представяне най-вече в последната четвърт. Най-резултатен от националите бе Йордан Минчев, който завърши с 21 т. (7 борби). С двуцифрен актив са още Иван Алипиев - 14 т. (7 борби) и Павлин Иванов - 12 т. (4 борби).

За отбора на домакините изпъкна американският им гард Дариъс Макгий, вкарал 31 т., а центърът Юра Меликян добави 18 т. (6 борби).

Това бе втора победа на България над Армения в гр.В на предквалификациите след 98:88 в Ботевград на 27 ноември 2025 г. Отборът ни има и загуба като гост на Норвегия преди три дни (67:76) и заема първото място, само защото скандинавците още не са домакинствали на арменските аутдайсери (мачът е на 2 юли).

Временно класиране в гр. В:

  отбор   поб. заг.  точ.разл.     т.  
1.  България   2 1 265:244   (+21) 5  
2.  Норвегия   2 0 150:129   (+21) 4  
3.  Армения   0 3 230:272   (−42) 3  

За да се класира със сигурност за същинските квалификации за Евробаскет 2029 нашият отбор трябва да победи Норвегия като домакин на 5 юли с повече от 9 точки разлика, за да завърши като №1 в групата. В противен случай ще трябва да разчита да бъде с най-добри показатели от всички три отбора, останали на второ място в трите групи.

