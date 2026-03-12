Медия без
Спортът по телевизията - 13 март

Днес, 03:03

Макс спорт 4

02:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Индепендиенте" (Меделин) - "Хувентуд"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Виляреал"

Диема спорт 3

03:10 Академия F1 (жени): ГП на Китай, свободна тренировка
05:30 Формула 1: ГП на Китай, първа тренировка
08:05 Академия F1 (жени): ГП на Китай, квалификация
09:30 Формула 1: ГП на Китай, квалификация за спринт
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Магдебург" - "Дармщат"
21:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Санкт Паули"

Нова спорт

12:00 Футбол (жени): Купа на Азия, 1/4-финал, Австралия - КНДР
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Гройтер Фюрт" - "Елверсберг"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Рексъм" - "Суонзи"

Евроспорт 2

14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", V етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, VI етап
19:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, II ден

Евроспорт 1

16:00 Биатлон (жени): СК в Отепя, 7,5 км спринт
17:40 Ски скокове (мъже): СК в Осло, голяма шанца, квалификация

Диема спорт

16:45 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Септември" (София)
19:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Славия"

Макс спорт 2

21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Фенербахче"
23:00 ММА: Cage Warriors 201, галавечер в Манчестър

Макс спорт 1

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Апоел" (Тел Авив)
01:00 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Лос Анджелис Кингс"

Диема спорт 2

21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Оксер"

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Торино" - "Парма"

 

