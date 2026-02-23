Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 март)

ПОНЕДЕЛНИК, 2 март

Спорт

Макс спорт 3

01:30 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Флорида Пантърс"

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Далас Маверикс" - "Оклахома Сити Тъндър"

БНТ 3

11:55 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х6 км смесена щафета (юноши и девойки до 19 г.)

15:40 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х6 км смесена щафета (младежи и девойки до 21 г.)

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (жени): ГП на Самин

Ринг

18:15 Баскетбол: квалификация за Евро 2029, Армения - България

Макс спорт 1

21:00 НХЛ: "Нашвил Предатърс" - "Детройт Ред Уингс"

Футбол

Нова спорт

11:00 Купа на Азия за жени: Южна Корея - Иран

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Локомотив" (Пловдив)

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Пиза" - "Болоня"

21:45 Серия А: "Удинезе" - "Фиорентина"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Кордоба" - "Андора"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Хетафе"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Мидълзбро"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Жил Висенте" - "Бенфика"

ВТОРНИК, 3 март

Спорт

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Бостън Селтикс"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Лос Анджелис Клипърс"

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 7,5 км спринт (юноши до 19 г.)

15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 10 км спринт (младежи до 21 г.)

Евроспорт 1

16:00 Колоездене (мъже): ГП на Самин

Футбол

Диема спорт 3

09:45 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Мелбърн Сити" - "Бурирам Юнайтед"

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Ал Уахда" - "Ал Итихад"

21:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Съндърланд"

Нова спорт

10:00 Купа на Азия за жени: Китай - Бангладеш

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Гангвон" - "Мачида Зелвия"

21:30 Премиър лийг: "Борнемут" - "Брентфорд"

Диема спорт

13:30 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Монтана"

16:00 Първа лига: "Берое" - "Славия"

18:30 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Септември" (София)

21:30 Премиър лийг: "Евертън" - "Бърнли"

Макс спорт 3

19:30 Купа на Турция: "Аланияспор" - "Галатасарай"

22:00 Купа на Италия, 1/2-финал: "Комо" - "Интер"

Ринг

21:00 Купа на Нидерландия, 1/2-финал: НЕК "Ниймеген" - ПСВ "Айндховен"

Макс спорт 2

22:00 Купа на Франция, 1/4-финал: "Страсбург" - "Реймс"

Макс спорт 4

22:00 Купа на Испания, 1/2-финал, реванш: "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)

Диема спорт 2

22:15 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Ливърпул"

СРЯДА, 4 март

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Питсбърг Пенгуинс"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Рилски спортист"

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Сан Антонио Спърс"

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 6 км спринт (девойки до 19 г.)

15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 7,5 км спринт (девойки до 21 г.)

Евроспорт 1

12:00 Ски алпинизъм: ЕП в Шахдаг

15:30 Колоездене (мъже): Трофей на Лайгуеля

Макс спорт 3

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Асеко Ресовия" (Жешув) - "Кнак" (Руселаре)

Макс спорт 1

21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

Футбол

Нова спорт

12:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал: "Гамба Осака" - "Рачабури"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Джохор Дарул Такзим" - "Санфрече Хирошима"

21:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Нотингам"

Диема спорт 2

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Сеул" - "Висел Кобе"

21:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Челси"

Диема спорт

16:00 Първа лига: "Черно море" - "Арда"

18:30 Първа лига: ЦСКА - "Ботев" (Враца)

22:15 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Манчестър Юнайтед"

Макс спорт 1

19:30 Купа на Турция: "Газиантеп" - "Фенербахче"

Макс спорт 4

19:30 Купа на Турция: "Бешикташ" - "Ризеспор"

22:00 Купа на Испания, 1/2-финал, реванш: "Реал Сосиедад" - "Атлетик" (Билбао)

Ринг

21:00 Купа на Нидерландия, 1/2-финал: АЗ "Алкмаар" - "Телстар"

23:00 Премиършип: "Абърдийн" - "Селтик" (II полувреме)

Диема спорт 2

21:30 Премиър лийг: "Брайтън" - "Арсенал"

Макс спорт 2

22:00 Купа на Франция, 1/4-финал: "Олимпик" (Марсилия) - "Тулуза"

Макс спорт 3

22:00 Купа на Италия, 1/2-финал: "Лацио" - "Аталанта"

ЧЕТВЪРТЪК, 5 март

Спорт

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Евроспорт 1

12:00 Ски алпинизъм: ЕП в Шахдаг, смесена щафета

16:05 Ски скокове (жени): СК в Лахти, голяма шанца

17:50 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 15 км индивидуално

Макс спорт 2

12:30 Голф: "Йобург Оупън", I ден

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Монако"

Евроспорт 2

21:00 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", I ден

Макс спорт 4

21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Гуагуас" (Лас Палмас) - "Монпелие"

Макс спорт 3

21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Барселона"

Макс спорт 1

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

Футбол

Макс спорт 4

02:30 Копа Либертадорес:

Нова спорт

11:00 Купа на Азия за жени: Иран - Австралия

14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал: "Банкок Юнайтед" - "Тампайнс Роувърс"

Диема спорт

13:15 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Добруджа"

15:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "ЦСКА 1948"

18:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Левски"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Кристъл Палас"

ПЕТЪК, 6 март

Спорт

Диема спорт 3

00:00 Формула 3: ГП на Австралия, тренировка

01:00 Формула 2: ГП на Австралия, тренировка

03:30 Формула 1: ГП на Австралия, първа тренировка

05:00 Формула 3: ГП на Австралия, квалификация

05:55 Формула 2: ГП на Австралия, валификация

07:00 Формула 1: ГП на Австралия, втора тренировка

Евроспорт 1

10:35 Ски скокове (жени): СК в Лахти, голяма шанца

12:30 Ски (жени): СК във Вал ди Фаса, спускане

14:00 Северна комбинация (мъже): СК в Лахти, голяма шанца

15:15 Ски скокове (мъже): СК в Лахти, голяма шанца

16:50 Северна комбинация (жени): СК в Лахти

17:25 Северна комбинация (мъже): СК в Лахти, 10 км ски бягане

18:05 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 20 км индивидуално

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12 км масов старт (младежи до 21 г.)

12:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 9 км масов старт (девойки до 21 г.)

15:35 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12 км масов старт (юноши до 19 г.)

16:35 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 9 км масов старт (девойки до 19 г.)

Макс спорт 2

12:30 Голф: "Йобург Оупън", II ден

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

22:10 Ръгби: "Шестте нации", Ирландия - Уелс

Евроспорт 2

12:50 Северна комбинация (жени): СК в Лахти, голяма шанца

21:00 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", II ден

Макс спорт 3

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Панатинайкос"

Макс спорт 1

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

Футбол

Макс спорт 4

02:30 Копа Либертадорес:

22:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Майорка"

Нова спорт

10:00 Купа на Азия за жени: Узбекистан - Китай

19:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Магдебург"

22:00 Чемпиъншип: "Престън Норт Енд" - "Оксфорд Юнайтед"

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Славия" - "Спартак 1918" (Варна)

21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Монако"

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Наполи" - "Торино"

Диема спорт 2

22:00 Купа на Англия, 1/8-финал: "Уулвърхемптън" - "Ливърпул"

СЪБОТА, 7 март

Спорт

Диема спорт 3

02:15 Формула 3: ГП на Австралия, спринт

03:30 Формула 1: ГП на Австралия, трета тренировка

05:10 Формула 2: ГП на Австралия, спринт

07:00 Формула 1: ГП на Австралия, квалификация

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Минесота Уайлд"

12:00 Голф: "Йобург Оупън", III ден

16:30 Волейбол (мъже): Суперлега, плейофи

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - "Берое"

Евроспорт 2

09:55 Ски бягане (мъже и жени): СК в Лахти, спринт, квалификация

12:45 Колоездене (жени): "Страде Бианки"

15:15 Колоездене (мъже): "Страде Бианки"

19:30 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", III ден

Евроспорт 1

10:15 Ски (мъже): СК в Кранска гора, гигантски слалом, I манш

11:45 Ски (жени): СК във Вал ди Фаса, спускане

13:15 Ски (мъже): СК в Кранска гора, гигантски слалом, II манш

14:30 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 12,5 км масов старт

15:25 Северна комбинация: СК в Лахти, отборен спринт

16:25 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 4х7,5 км щафета

17:55 Ски скокове (мъже): СК в Лахти, голяма шанца

БНТ 3

11:55 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 3х7,5 км щафета (юноши до 19 г.)

14:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Шплиндерув Млин, паралелен слалом

15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х7,5 км щафета (младежи до 21 г.)

16:55 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦПВК - "Марица" (Пловдив)

Макс спорт 1

16:10 Ръгби: "Шестте нации", Шотландия - Франция

18:40 Ръгби: "Шестте нации", Италия - Англия

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

Футбол

Диема спорт

12:15 Втора лига: "Вихрен" - "Беласица"

15:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Черно море"

17:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Арда"

20:00 Лига 1: "Оксер" - "Страсбург"

22:05 Лига 1: "Тулуза" - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Холщайн" (Кил)

16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Щутгарт"

19:45 Купа на Англия, 1/8-финал: "Рексъм" - "Челси"

Диема спорт 2

14:15 Купа на Англия, 1/8-финал: "Мансфилд" - "Арсенал"

17:00 Чемпиъншип: "Дарби Каунти" - "Шефилд Уензди"

19:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Борусия" (Дортмунд)

22:00 Купа на Англия, 1/8-финал: "Нюкасъл" - "Манчестър Сити"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Блекбърн" - "Портсмут"

16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Байер" (Леверкузен)

21:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Кайзерслаутерн"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Бетис"

17:15 Ла Лига: "Леванте" - "Жирона"

19:30 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"

22:00 Ла Лига: "Селта" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Каляри" - "Комо"

19:00 Серия А: "Аталанта" - "Удинезе"

21:45 Серия А: "Ювентус" - "Пиза"

Ринг

17:30 Ередивизи: "Грьонинген" - "Аякс"

20:00 Примейра лига: "Брага" - "Спортинг" (Лисабон)

22:00 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - АЗ "Алкмаар" (II полувреме)

НЕДЕЛЯ, 8 март

Спорт

Диема спорт 3

00:00 Формула 3: ГП на Австралия, състезание

02:25 Формула 2: ГП на Австралия, състезание

06:00 Формула 1: ГП на Австралия, състезание

19:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Бостън Селтикс"

Диема спорт

01:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Бруклин Нетс"

Макс спорт 3

02:00 НХЛ: "Лос Анджелис Кингс" - "Монреал Канейдиънс"

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 326, Макс Халауей - Чарлз Оливейра

11:00 Голф: "Йобург Оупън", IV ден

18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, плейофи

21:30 НАСКАР: Финикс

БНТ 3 / Евроспорт 1

10:30 Ски (мъже): СК в Кранска гора, слалом (I манш)

13:30 Ски (мъже): СК в Кранска гора, слалом (II манш)

Евроспорт 2

11:20 Ски бягане (жени): СК в Лахти, 10 км

13:05 Ски бягане (мъже): СК в Лахти, 10 км

16:20 Колоездене (мъже): Париж-Ница, I етап

18:30 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", IV ден

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 3х6 км щафета (девойки до 19 г.)

15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х6 км щафета (девойки до 21 г.)

Евроспорт 1

11:45 Ски (жени): СК във Вал ди Фаса, супер Г

14:30 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 4х6 км щафета

15:45 Ски скокове (мъже): СК в Лахти, мъже, директно

17:45 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 15 км масов старт

Диема спорт 2

13:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Барселона"

21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Лос Анджелис Лейкърс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 1

17:00 Баскетбол: НБЛ

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

05:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

Футбол

Нова спорт

11:00 Купа на Азия за жени: Австралия - Южна Корея

14:00 Англия, Лига 1: "Уимбълдън" - "Нортхемптън"

16:00 Лига 1: "Ланс" - "Мец"

18:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Вердер" (Бремен)

Диема спорт

12:45 Първа лига: "Добруджа" - "Берое"

15:15 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Ботев" (Пловдив)

17:45 Първа лига: ЦСКА - "Локомотив 1929" (София)

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Лече" - "Кремонезе"

16:00 Серия А: "Болоня" - "Верона"

19:00 Серия А: "Дженоа" - "Рома"

21:45 Серия А: "Милан" - "Интер"

01:00 МЛС: "Синсинати" - "Торонто"

Диема спорт 3

14:00 Купа на Англия, 1/8-финал: "Фулъм" - "Саутхемптън"

16:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Париж"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Елче"

17:15 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Барселона"

19:30 Ла Лига: "Севиля" - "Райо Валекано"

22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Алавес"

Диема спорт 2

15:30 Купа на Англия, 1/8-финал: "Порт Вейл" / "Бристъл Сити" - "Съндърланд"

18:30 Купа на Англия, 1/8-финал: "Лийдс" - "Норич"

Ринг

17:45 Ередивизи: НАК "Бреда" - "Фейенорд"

20:00 Примейра лига: "Бенфика" - "Порто"

22:30 Примейра лига: "Санта Клара" - "Витория" (Гимараеш)