Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 март)

ПОНЕДЕЛНИК, 2 март
Спорт
Макс спорт 3
01:30 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Флорида Пантърс"
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Далас Маверикс" - "Оклахома Сити Тъндър"
БНТ 3
11:55 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х6 км смесена щафета (юноши и девойки до 19 г.)
15:40 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х6 км смесена щафета (младежи и девойки до 21 г.)
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (жени): ГП на Самин
Ринг
18:15 Баскетбол: квалификация за Евро 2029, Армения - България
Макс спорт 1
21:00 НХЛ: "Нашвил Предатърс" - "Детройт Ред Уингс"
Футбол
Нова спорт
11:00 Купа на Азия за жени: Южна Корея - Иран
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Локомотив" (Пловдив)
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Пиза" - "Болоня"
21:45 Серия А: "Удинезе" - "Фиорентина"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Кордоба" - "Андора"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Хетафе"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Мидълзбро"
Ринг
22:15 Примейра лига: "Жил Висенте" - "Бенфика"
ВТОРНИК, 3 март
Спорт
Диема спорт 2
02:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Бостън Селтикс"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Лос Анджелис Клипърс"
БНТ 3
11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 7,5 км спринт (юноши до 19 г.)
15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 10 км спринт (младежи до 21 г.)
Евроспорт 1
16:00 Колоездене (мъже): ГП на Самин
Футбол
Диема спорт 3
09:45 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Мелбърн Сити" - "Бурирам Юнайтед"
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Ал Уахда" - "Ал Итихад"
21:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Съндърланд"
Нова спорт
10:00 Купа на Азия за жени: Китай - Бангладеш
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Гангвон" - "Мачида Зелвия"
21:30 Премиър лийг: "Борнемут" - "Брентфорд"
Диема спорт
13:30 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Монтана"
16:00 Първа лига: "Берое" - "Славия"
18:30 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Септември" (София)
21:30 Премиър лийг: "Евертън" - "Бърнли"
Макс спорт 3
19:30 Купа на Турция: "Аланияспор" - "Галатасарай"
22:00 Купа на Италия, 1/2-финал: "Комо" - "Интер"
Ринг
21:00 Купа на Нидерландия, 1/2-финал: НЕК "Ниймеген" - ПСВ "Айндховен"
Макс спорт 2
22:00 Купа на Франция, 1/4-финал: "Страсбург" - "Реймс"
Макс спорт 4
22:00 Купа на Испания, 1/2-финал, реванш: "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)
Диема спорт 2
22:15 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Ливърпул"
СРЯДА, 4 март
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Питсбърг Пенгуинс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Рилски спортист"
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Сан Антонио Спърс"
БНТ 3
11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 6 км спринт (девойки до 19 г.)
15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 7,5 км спринт (девойки до 21 г.)
Евроспорт 1
12:00 Ски алпинизъм: ЕП в Шахдаг
15:30 Колоездене (мъже): Трофей на Лайгуеля
Макс спорт 3
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Асеко Ресовия" (Жешув) - "Кнак" (Руселаре)
Макс спорт 1
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
Футбол
Нова спорт
12:00 Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал: "Гамба Осака" - "Рачабури"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Джохор Дарул Такзим" - "Санфрече Хирошима"
21:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Нотингам"
Диема спорт 2
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Сеул" - "Висел Кобе"
21:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Челси"
Диема спорт
16:00 Първа лига: "Черно море" - "Арда"
18:30 Първа лига: ЦСКА - "Ботев" (Враца)
22:15 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Манчестър Юнайтед"
Макс спорт 1
19:30 Купа на Турция: "Газиантеп" - "Фенербахче"
Макс спорт 4
19:30 Купа на Турция: "Бешикташ" - "Ризеспор"
22:00 Купа на Испания, 1/2-финал, реванш: "Реал Сосиедад" - "Атлетик" (Билбао)
Ринг
21:00 Купа на Нидерландия, 1/2-финал: АЗ "Алкмаар" - "Телстар"
23:00 Премиършип: "Абърдийн" - "Селтик" (II полувреме)
Диема спорт 2
21:30 Премиър лийг: "Брайтън" - "Арсенал"
Макс спорт 2
22:00 Купа на Франция, 1/4-финал: "Олимпик" (Марсилия) - "Тулуза"
Макс спорт 3
22:00 Купа на Италия, 1/2-финал: "Лацио" - "Аталанта"
ЧЕТВЪРТЪК, 5 март
Спорт
Диема спорт 3
02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Евроспорт 1
12:00 Ски алпинизъм: ЕП в Шахдаг, смесена щафета
16:05 Ски скокове (жени): СК в Лахти, голяма шанца
17:50 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 15 км индивидуално
Макс спорт 2
12:30 Голф: "Йобург Оупън", I ден
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Монако"
Евроспорт 2
21:00 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", I ден
Макс спорт 4
21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Гуагуас" (Лас Палмас) - "Монпелие"
Макс спорт 3
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Барселона"
Макс спорт 1
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
Футбол
Макс спорт 4
02:30 Копа Либертадорес:
Нова спорт
11:00 Купа на Азия за жени: Иран - Австралия
14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал: "Банкок Юнайтед" - "Тампайнс Роувърс"
Диема спорт
13:15 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Добруджа"
15:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "ЦСКА 1948"
18:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Левски"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Кристъл Палас"
ПЕТЪК, 6 март
Спорт
Диема спорт 3
00:00 Формула 3: ГП на Австралия, тренировка
01:00 Формула 2: ГП на Австралия, тренировка
03:30 Формула 1: ГП на Австралия, първа тренировка
05:00 Формула 3: ГП на Австралия, квалификация
05:55 Формула 2: ГП на Австралия, валификация
07:00 Формула 1: ГП на Австралия, втора тренировка
Евроспорт 1
10:35 Ски скокове (жени): СК в Лахти, голяма шанца
12:30 Ски (жени): СК във Вал ди Фаса, спускане
14:00 Северна комбинация (мъже): СК в Лахти, голяма шанца
15:15 Ски скокове (мъже): СК в Лахти, голяма шанца
16:50 Северна комбинация (жени): СК в Лахти
17:25 Северна комбинация (мъже): СК в Лахти, 10 км ски бягане
18:05 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 20 км индивидуално
БНТ 3
11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12 км масов старт (младежи до 21 г.)
12:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 9 км масов старт (девойки до 21 г.)
15:35 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12 км масов старт (юноши до 19 г.)
16:35 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 9 км масов старт (девойки до 19 г.)
Макс спорт 2
12:30 Голф: "Йобург Оупън", II ден
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
22:10 Ръгби: "Шестте нации", Ирландия - Уелс
Евроспорт 2
12:50 Северна комбинация (жени): СК в Лахти, голяма шанца
21:00 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", II ден
Макс спорт 3
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Панатинайкос"
Макс спорт 1
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
Футбол
Макс спорт 4
02:30 Копа Либертадорес:
22:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Майорка"
Нова спорт
10:00 Купа на Азия за жени: Узбекистан - Китай
19:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Магдебург"
22:00 Чемпиъншип: "Престън Норт Енд" - "Оксфорд Юнайтед"
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Славия" - "Спартак 1918" (Варна)
21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Монако"
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Наполи" - "Торино"
Диема спорт 2
22:00 Купа на Англия, 1/8-финал: "Уулвърхемптън" - "Ливърпул"
СЪБОТА, 7 март
Спорт
Диема спорт 3
02:15 Формула 3: ГП на Австралия, спринт
03:30 Формула 1: ГП на Австралия, трета тренировка
05:10 Формула 2: ГП на Австралия, спринт
07:00 Формула 1: ГП на Австралия, квалификация
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Минесота Уайлд"
12:00 Голф: "Йобург Оупън", III ден
16:30 Волейбол (мъже): Суперлега, плейофи
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - "Берое"
Евроспорт 2
09:55 Ски бягане (мъже и жени): СК в Лахти, спринт, квалификация
12:45 Колоездене (жени): "Страде Бианки"
15:15 Колоездене (мъже): "Страде Бианки"
19:30 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", III ден
Евроспорт 1
10:15 Ски (мъже): СК в Кранска гора, гигантски слалом, I манш
11:45 Ски (жени): СК във Вал ди Фаса, спускане
13:15 Ски (мъже): СК в Кранска гора, гигантски слалом, II манш
14:30 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 12,5 км масов старт
15:25 Северна комбинация: СК в Лахти, отборен спринт
16:25 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 4х7,5 км щафета
17:55 Ски скокове (мъже): СК в Лахти, голяма шанца
БНТ 3
11:55 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 3х7,5 км щафета (юноши до 19 г.)
14:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Шплиндерув Млин, паралелен слалом
15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х7,5 км щафета (младежи до 21 г.)
16:55 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦПВК - "Марица" (Пловдив)
Макс спорт 1
16:10 Ръгби: "Шестте нации", Шотландия - Франция
18:40 Ръгби: "Шестте нации", Италия - Англия
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
Футбол
Диема спорт
12:15 Втора лига: "Вихрен" - "Беласица"
15:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Черно море"
17:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Арда"
20:00 Лига 1: "Оксер" - "Страсбург"
22:05 Лига 1: "Тулуза" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Холщайн" (Кил)
16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Щутгарт"
19:45 Купа на Англия, 1/8-финал: "Рексъм" - "Челси"
Диема спорт 2
14:15 Купа на Англия, 1/8-финал: "Мансфилд" - "Арсенал"
17:00 Чемпиъншип: "Дарби Каунти" - "Шефилд Уензди"
19:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Борусия" (Дортмунд)
22:00 Купа на Англия, 1/8-финал: "Нюкасъл" - "Манчестър Сити"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Блекбърн" - "Портсмут"
16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Байер" (Леверкузен)
21:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Кайзерслаутерн"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Бетис"
17:15 Ла Лига: "Леванте" - "Жирона"
19:30 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"
22:00 Ла Лига: "Селта" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Каляри" - "Комо"
19:00 Серия А: "Аталанта" - "Удинезе"
21:45 Серия А: "Ювентус" - "Пиза"
Ринг
17:30 Ередивизи: "Грьонинген" - "Аякс"
20:00 Примейра лига: "Брага" - "Спортинг" (Лисабон)
22:00 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - АЗ "Алкмаар" (II полувреме)
НЕДЕЛЯ, 8 март
Спорт
Диема спорт 3
00:00 Формула 3: ГП на Австралия, състезание
02:25 Формула 2: ГП на Австралия, състезание
06:00 Формула 1: ГП на Австралия, състезание
19:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Бостън Селтикс"
Диема спорт
01:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Бруклин Нетс"
Макс спорт 3
02:00 НХЛ: "Лос Анджелис Кингс" - "Монреал Канейдиънс"
Макс спорт 2
04:00 ММА: UFC 326, Макс Халауей - Чарлз Оливейра
11:00 Голф: "Йобург Оупън", IV ден
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, плейофи
21:30 НАСКАР: Финикс
БНТ 3 / Евроспорт 1
10:30 Ски (мъже): СК в Кранска гора, слалом (I манш)
13:30 Ски (мъже): СК в Кранска гора, слалом (II манш)
Евроспорт 2
11:20 Ски бягане (жени): СК в Лахти, 10 км
13:05 Ски бягане (мъже): СК в Лахти, 10 км
16:20 Колоездене (мъже): Париж-Ница, I етап
18:30 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", IV ден
БНТ 3
11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 3х6 км щафета (девойки до 19 г.)
15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х6 км щафета (девойки до 21 г.)
Евроспорт 1
11:45 Ски (жени): СК във Вал ди Фаса, супер Г
14:30 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 4х6 км щафета
15:45 Ски скокове (мъже): СК в Лахти, мъже, директно
17:45 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 15 км масов старт
Диема спорт 2
13:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Барселона"
21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Лос Анджелис Лейкърс" - "Ню Йорк Никс"
Макс спорт 1
17:00 Баскетбол: НБЛ
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
05:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
Футбол
Нова спорт
11:00 Купа на Азия за жени: Австралия - Южна Корея
14:00 Англия, Лига 1: "Уимбълдън" - "Нортхемптън"
16:00 Лига 1: "Ланс" - "Мец"
18:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Вердер" (Бремен)
Диема спорт
12:45 Първа лига: "Добруджа" - "Берое"
15:15 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Ботев" (Пловдив)
17:45 Първа лига: ЦСКА - "Локомотив 1929" (София)
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Лече" - "Кремонезе"
16:00 Серия А: "Болоня" - "Верона"
19:00 Серия А: "Дженоа" - "Рома"
21:45 Серия А: "Милан" - "Интер"
01:00 МЛС: "Синсинати" - "Торонто"
Диема спорт 3
14:00 Купа на Англия, 1/8-финал: "Фулъм" - "Саутхемптън"
16:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Париж"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Елче"
17:15 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Барселона"
19:30 Ла Лига: "Севиля" - "Райо Валекано"
22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Алавес"
Диема спорт 2
15:30 Купа на Англия, 1/8-финал: "Порт Вейл" / "Бристъл Сити" - "Съндърланд"
18:30 Купа на Англия, 1/8-финал: "Лийдс" - "Норич"
Ринг
17:45 Ередивизи: НАК "Бреда" - "Фейенорд"
20:00 Примейра лига: "Бенфика" - "Порто"
22:30 Примейра лига: "Санта Клара" - "Витория" (Гимараеш)