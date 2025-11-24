Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)

ПОНЕДЕЛНИК, 1 декември
Спорт
Евроспорт 1
15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг
Футбол
Диема спорт
17:30 Втора лига: "Пирин" (Благоевград) - "Янтра"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Болоня" - "Кремонезе"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Валенсия"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Уотфорд"
Ринг
22:15 Примейра лига: "Ароука" - "Брага"
ВТОРНИК, 2 декември
Спорт
Диема спорт 2
02:30 НБА: "Орландо Меджик" - "Чикаго Булс"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Финикс Сънс"
БНТ 3
11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии
20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали
Евроспорт 1
15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг
Евроспорт 2
16:15 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 15 км индивидуално
Макс спорт 1
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Алба" (Блаж) - "Вакъфбанк" (Истанбул)
Макс спорт 2
18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Марица" (Пловдив) - "Палмберг" (Шверин)
Футбол
Диема спорт
15:30 Първа лига: "Монтана" - "Локомотив 1929" (София)
18:00 Първа лига: "Арда" - "Ботев" (Пловдив)
22:15 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Тотнъм"
Нова спорт
19:00 Купа на Германия, 1/8-финал: "Херта" (Берлин) - "Кайзерслаутерн"
21:30 Премиър лийг: "Борнемут" - "Евертън"
Диема спорт 3
19:00 Купа на Германия, 1/8-финал: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Санкт Паули"
21:45 Купа на Германия, 1/8-финал: "Борусия" (Дортмунд) - "Байер" (Леверкузен)
Макс спорт 1
20:00 Купа на Испания, II кръг: "Нумансия" - "Майорка"
Диема спорт 2
21:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Манчестър Сити"
Макс спорт 3
22:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Ювентус" - "Удинезе"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)
СРЯДА, 3 декември
Спорт
Диема спорт 2
03:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Ню Йорк Никс"
Диема спорт 3
06:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
БНТ 3
11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии
20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали
Евроспорт 1
15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг
Евроспорт 2
16:15 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 20 км индивидуално
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Спартак" (Плевен)
21:45 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
Макс спорт 1
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Левски София"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Юаса Батъри" (Гротадзолина) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
Футбол
Диема спорт
13:00 Първа лига: "Септември" (София) - "ЦСКА 1948"
15:30 Първа лига: "Берое" - "Черно море"
18:00 Първа лига: ЦСКА - "Локомотив" (Пловдив)
22:15 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Съндърланд"
Макс спорт 3
16:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Аталанта" - "Дженоа"
19:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Наполи" - "Каляри"
22:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Интер" - "Венеция"
Нова спорт
19:00 Купа на Германия, 1/8-финал: "Фрайбург" - "Дармщат"
21:45 Купа на Германия, 1/8-финал: "Унион" (Берлин) - "Байерн" (Мюнхен)
Диема спорт 3
19:00 Купа на Германия, 1/8-финал: "Бохум" - "Щутгарт"
22:15 Премиър лийг: "Лийдс" - "Челси"
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Реал" (Мадрид)
22:15 Купа на Испания, II кръг: "Антониано" - "Виляреал"
Диема спорт 2
21:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Брентфорд"
Ринг
21:45 Премиършип: "Дънди Юнайтед" - "Рейнджърс"
ЧЕТВЪРТЪК, 4 декември
Спорт
Макс спорт 2
02:30 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Уинипег Джетс"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Фенербахче"
Макс спорт 1
04:30 Голф: Australian Open, I ден
11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", I ден
19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Игор Горгондзола" (Новара) - "Фенербахче"
21:05 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - АСВЕЛ
БНТ 3
11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии
20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали
Евроспорт 2
11:55 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, спортни двойки
13:05 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, мъже
14:10 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, танцови двойки
18:05 Ски скокове (жени): СК във Висла, голяма шанца
20:30 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", I ден
Евроспорт 1
15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг
Макс спорт 4
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Нептунас" (Клайпеда)
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Найнърс" (Кемниц) - "Тюрк Телеком" (Анкара)
Футбол
Диема спорт
13:00 Първа лига: "Добруджа" - "Лудогорец"
15:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Спартак 1918" (Варна)
18:00 Първа лига: "Славия" - "Левски"
Макс спорт 3
19:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Парма" - "Болоня"
22:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Лацио" - "Милан"
Макс спорт 4
22:00 Купа на Испания, II кръг: "Екстремадура" - "Севиля"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Уест Хем"
ПЕТЪК, 5 декември
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Сейнт Луис Блус"
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - ЦСКА
Макс спорт 1
04:30 Голф: Australian Open, II ден
11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", II ден
21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Барселона"
Диема спорт 3
09:00 Формула 2: ГП на Абу Даби, тренировка
11:30 Формула 1: ГП на Абу Даби, първа тренировка
13:00 Формула 2: ГП на Абу Даби, квалификация
15:00 Формула 1: ГП на Абу Даби, втора тренировка
Евроспорт 1
10:40 Ски бягане (мъже и жени): СК в Трондхайм, спринт, квалификация
11:50 Северна комбинация (жени): СК в Трондхайм, малка шанца
13:05 Ски бягане (мъже и жени): СК в Трондхайм, спринт
15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/4-финал
18:30 Шейни: СК в Инсбрук, двойки
20:15 Ски (мъже): СК в Бийвър Крийк, спускане
21:45 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/4-финал
БНТ 3
11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии
Евроспорт 2
12:20 Ски скокове (жени): СК във Висла, голяма шанца
14:00 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, жени
15:05 Северна комбинация (жени): СК в Трондхайм, 5 км ски бягане
16:45 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 7,5 км спринт
20:30 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", II ден
Макс спорт 3
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Валенсия"
Футбол
Диема спорт
15:00 Втора лига: "Фратрия" - "Хебър"
17:30 Втора лига: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Дунав от Русе"
21:30 Купа на Англия, II кръг: "Салфорд" - "Лейтън Ориент"
БНТ 1
19:00 Жребий за груповата фаза на Мондиал 2026
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Шалке 04"
21:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Пройсен" (Мюнстер) - "Хановер"
22:00 Чемпиъншип: "Хъл Сити" - "Мидълзбро"
Нова спорт
20:00 Лига 1: "Брест" - "Монако"
22:00 Лига 1: "Лил" - "Олимпик" (Марсилия)
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Майорка"
Ринг
22:15 Примейра лига: "Бенфика" - "Спортинг" (Лисабон)
СЪБОТА, 6 декември
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Ню Джърси Девълс" - "Вегас Голдън Найтс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
22:30 ММА: Cage Warriors 199, галавечер в Нюкасъл
Макс спорт 1
04:30 Голф: Australian Open, III ден
11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", III ден
19:00 Сенши: бойна галавечер във Варна
БНТ 3
07:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Милин, паралелен слалом
11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии
20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали
ТВ 1
10:00 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - "Балкански котки" (Берковица)
14:30 Ръгби: държавно първенство, "Янтра" (Габрово) - "Валяците" (Перник)
Евроспорт 1
10:30 Северна комбинация (мъже): СК в Трондхайм, 10 км масов старт
11:10 Северна комбинация (жени): СК в Трондхайм, 5 км масов старт
12:00 Ски бягане (мъже): СК в Трондхайм, скиатлон
13:50 Ски бягане (жени): СК в Трондхайм, скиатлон
15:10 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/2-финал
18:30 Ски (жени): СК в Тремблан, гигантски слалом, I манш
19:30 Ски (мъже): СК в Бийвър Крийк, супер Г
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/2-финал
Евроспорт 2
10:30 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, танцови двойки
12:55 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, мъже
14:05 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, жени
15:30 Ски скокове (мъже): СК във Висла, голяма шанца
17:30 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 10 км спринт
19:00 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", III ден
Диема спорт 3
12:30 Формула 1: ГП на Абу Даби, трета тренировка
14:15 Формула 2: ГП на Абу Даби, спринт
16:00 Формула 1: ГП на Абу Даби, квалификация
Диема спорт 2
23:55 НБА: "Бруклин Нетс" - "Ню Орлийнс Пеликанс"
Футбол
Диема спорт
12:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Ботев" (Пловдив)
15:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Арда"
17:30 Първа лига: "Черно море" - ЦСКА
20:00 Лига 1: "Тулуза" - "Страсбург"
22:05 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Рен"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Дарби Каунти" - "Лестър"
16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Байерн" (Мюнхен)
19:15 Купа на Англия, II кръг: "Сътън" - "Шроузбъри"
21:30 Купа на Англия, II кръг: "Честърфилд" - "Донкастър"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Арсенал"
17:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Челси"
19:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Ливърпул"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Хетафе"
17:15 Ла Лига: "Алавес" - "Реал Сосиедад"
19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Барселона"
22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Атлетико" (Мадрид)
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Фиорентина"
19:00 Серия А: "Интер" - "Комо"
21:45 Серия А: "Верона" - "Аталанта"
Диема спорт 3
17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Съндърланд"
19:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
21:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Карлсруе"
Ринг
17:30 Ередивизи: "Хееренвеен" - ПСВ "Айндховен"
19:45 Ередивизи: "Фортуна" (Ситард) - "Аякс"
22:00 Премиършип: "Килмарнък" - "Рейнджърс"
НЕДЕЛЯ, 7 декември
Спорт
Макс спорт 1
04:30 Голф: Australian Open, IV ден
11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", IV ден
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Юаса Батъри" (Гротадзолина) - "Итас" (Тренто)
20:00 НХЛ: "Филаделфия Флайърс" - "Колорадо Авъланч"
00:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Сан Хосе Шаркс"
Макс спорт 2
05:00 ММА: UFC 323, Мераб Двалишвили - Пьотър Ян
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Шумен" - "Миньор" (Перник)
20:00 НФЛ: "Балтимор Рейвънс" - "Питсбърг Стийлърс"
23:20 НФЛ: "Грийн Бей Пакърс" - "Чикаго Беърс"
БНТ 3
07:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Милин, паралелен слалом
11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии
13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Миньор" (Перник) - "Дея спорт"
20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали
Евроспорт 1
10:20 Ски бягане (жени): СК в Трондхайм, 10 км
12:45 Ски бягане (мъже): СК в Трондхайм, 10 км
15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, финал (I сесия)
19:00 Ски (мъже): СК в Бийвър Крийк, гигантски слалом, II манш
20:00 Ски (жени): СК в Тремблан, гигантски слалом, II манш
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, финал (II сесия)
Диема спорт 3
11:15 Формула 2: ГП на Абу Даби, състезание
15:00 Формула 1: ГП на Абу Даби, състезание
19:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Орландо Меджик"
Диема спорт 2
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Манреса"
Евроспорт 2
13:15 Шейни (мъже): СК в Инсбрук, II манш
14:00 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 10 км преследване
15:10 Ски скокове (мъже): СК във Висла, голяма шанца, I кръг
16:15 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 12,5 км преследване
17:05 Ски (жени): СК в Тремблан, гигантски слалом, I манш
18:30 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", IV ден
Нова спорт
14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт
22:30 НБА: "Торонто Раптърс" - "Бостън Селтикс"
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Кремонезе" - "Лече"
16:00 Серия А: "Каляри" - "Рома"
19:00 Серия А: "Лацио" - "Болоня"
21:45 Серия А: "Наполи" - "Ювентус"
Диема спорт
14:30 Първа лига: "Берое" - "Септември" (София)
17:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Левски"
19:30 Суперлига: ПАОК - "Арис"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Елче" - "Жирона"
17:15 Ла Лига: "Валенсия" - "Севиля"
19:30 Ла Лига: "Еспаньол" - "Райо Валекано"
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Селта"
Ринг
15:30 Ередивизи: АЗ "Алкмаар" - "Гоу Ахед Ийгълс"
17:20 Премиършип: "Селтик" - "Хартс"
22:30 Примейра лига: "Тондела" - "Порто"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Уест Хем"
18:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Кристъл Палас"
21:00 Суперлига: АЕК - "Атромитос"
Нова спорт
16:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Вердер" (Бремен)
18:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Хофенхайм"
Диема спорт 3
21:45 Лига 1: "Лориен" - "Олимпик" (Лион)