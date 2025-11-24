Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)

ПОНЕДЕЛНИК, 1 декември

Спорт

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг

21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг

Футбол

Диема спорт

17:30 Втора лига: "Пирин" (Благоевград) - "Янтра"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Болоня" - "Кремонезе"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Валенсия"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Уотфорд"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Ароука" - "Брага"

ВТОРНИК, 2 декември

Спорт

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Орландо Меджик" - "Чикаго Булс"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Финикс Сънс"

БНТ 3

11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии

20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг

21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг

Евроспорт 2

16:15 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 15 км индивидуално

Макс спорт 1

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Алба" (Блаж) - "Вакъфбанк" (Истанбул)

Макс спорт 2

18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Марица" (Пловдив) - "Палмберг" (Шверин)

Футбол

Диема спорт

15:30 Първа лига: "Монтана" - "Локомотив 1929" (София)

18:00 Първа лига: "Арда" - "Ботев" (Пловдив)

22:15 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Тотнъм"

Нова спорт

19:00 Купа на Германия, 1/8-финал: "Херта" (Берлин) - "Кайзерслаутерн"

21:30 Премиър лийг: "Борнемут" - "Евертън"

Диема спорт 3

19:00 Купа на Германия, 1/8-финал: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Санкт Паули"

21:45 Купа на Германия, 1/8-финал: "Борусия" (Дортмунд) - "Байер" (Леверкузен)

Макс спорт 1

20:00 Купа на Испания, II кръг: "Нумансия" - "Майорка"

Диема спорт 2

21:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Манчестър Сити"

Макс спорт 3

22:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Ювентус" - "Удинезе"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)

СРЯДА, 3 декември

Спорт

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Ню Йорк Никс"

Диема спорт 3

06:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Оклахома Сити Тъндър"

БНТ 3

11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии

20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг

21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг

Евроспорт 2

16:15 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 20 км индивидуално

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Спартак" (Плевен)

21:45 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Макс спорт 1

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Левски София"

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Юаса Батъри" (Гротадзолина) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)

Футбол

Диема спорт

13:00 Първа лига: "Септември" (София) - "ЦСКА 1948"

15:30 Първа лига: "Берое" - "Черно море"

18:00 Първа лига: ЦСКА - "Локомотив" (Пловдив)

22:15 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Съндърланд"

Макс спорт 3

16:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Аталанта" - "Дженоа"

19:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Наполи" - "Каляри"

22:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Интер" - "Венеция"

Нова спорт

19:00 Купа на Германия, 1/8-финал: "Фрайбург" - "Дармщат"

21:45 Купа на Германия, 1/8-финал: "Унион" (Берлин) - "Байерн" (Мюнхен)

Диема спорт 3

19:00 Купа на Германия, 1/8-финал: "Бохум" - "Щутгарт"

22:15 Премиър лийг: "Лийдс" - "Челси"

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Реал" (Мадрид)

22:15 Купа на Испания, II кръг: "Антониано" - "Виляреал"

Диема спорт 2

21:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Брентфорд"

Ринг

21:45 Премиършип: "Дънди Юнайтед" - "Рейнджърс"

ЧЕТВЪРТЪК, 4 декември

Спорт

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Уинипег Джетс"

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Фенербахче"

Макс спорт 1

04:30 Голф: Australian Open, I ден

11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", I ден

19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Игор Горгондзола" (Новара) - "Фенербахче"

21:05 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - АСВЕЛ

БНТ 3

11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии

20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали

Евроспорт 2

11:55 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, спортни двойки

13:05 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, мъже

14:10 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, танцови двойки

18:05 Ски скокове (жени): СК във Висла, голяма шанца

20:30 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", I ден

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг

21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг

Макс спорт 4

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Нептунас" (Клайпеда)

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Найнърс" (Кемниц) - "Тюрк Телеком" (Анкара)

Футбол

Диема спорт

13:00 Първа лига: "Добруджа" - "Лудогорец"

15:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Спартак 1918" (Варна)

18:00 Първа лига: "Славия" - "Левски"

Макс спорт 3

19:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Парма" - "Болоня"

22:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Лацио" - "Милан"

Макс спорт 4

22:00 Купа на Испания, II кръг: "Екстремадура" - "Севиля"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Уест Хем"

ПЕТЪК, 5 декември

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Сейнт Луис Блус"

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - ЦСКА

Макс спорт 1

04:30 Голф: Australian Open, II ден

11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", II ден

21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Барселона"

Диема спорт 3

09:00 Формула 2: ГП на Абу Даби, тренировка

11:30 Формула 1: ГП на Абу Даби, първа тренировка

13:00 Формула 2: ГП на Абу Даби, квалификация

15:00 Формула 1: ГП на Абу Даби, втора тренировка

Евроспорт 1

10:40 Ски бягане (мъже и жени): СК в Трондхайм, спринт, квалификация

11:50 Северна комбинация (жени): СК в Трондхайм, малка шанца

13:05 Ски бягане (мъже и жени): СК в Трондхайм, спринт

15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/4-финал

18:30 Шейни: СК в Инсбрук, двойки

20:15 Ски (мъже): СК в Бийвър Крийк, спускане

21:45 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/4-финал

БНТ 3

11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии

Евроспорт 2

12:20 Ски скокове (жени): СК във Висла, голяма шанца

14:00 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, жени

15:05 Северна комбинация (жени): СК в Трондхайм, 5 км ски бягане

16:45 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 7,5 км спринт

20:30 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", II ден

Макс спорт 3

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Валенсия"

Футбол

Диема спорт

15:00 Втора лига: "Фратрия" - "Хебър"

17:30 Втора лига: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Дунав от Русе"

21:30 Купа на Англия, II кръг: "Салфорд" - "Лейтън Ориент"

БНТ 1

19:00 Жребий за груповата фаза на Мондиал 2026

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Шалке 04"

21:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Пройсен" (Мюнстер) - "Хановер"

22:00 Чемпиъншип: "Хъл Сити" - "Мидълзбро"

Нова спорт

20:00 Лига 1: "Брест" - "Монако"

22:00 Лига 1: "Лил" - "Олимпик" (Марсилия)

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Майорка"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Бенфика" - "Спортинг" (Лисабон)

СЪБОТА, 6 декември

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Ню Джърси Девълс" - "Вегас Голдън Найтс"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

22:30 ММА: Cage Warriors 199, галавечер в Нюкасъл

Макс спорт 1

04:30 Голф: Australian Open, III ден

11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", III ден

19:00 Сенши: бойна галавечер във Варна

БНТ 3

07:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Милин, паралелен слалом

11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии

20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали

ТВ 1

10:00 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - "Балкански котки" (Берковица)

14:30 Ръгби: държавно първенство, "Янтра" (Габрово) - "Валяците" (Перник)

Евроспорт 1

10:30 Северна комбинация (мъже): СК в Трондхайм, 10 км масов старт

11:10 Северна комбинация (жени): СК в Трондхайм, 5 км масов старт

12:00 Ски бягане (мъже): СК в Трондхайм, скиатлон

13:50 Ски бягане (жени): СК в Трондхайм, скиатлон

15:10 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/2-финал

18:30 Ски (жени): СК в Тремблан, гигантски слалом, I манш

19:30 Ски (мъже): СК в Бийвър Крийк, супер Г

21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/2-финал

Евроспорт 2

10:30 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, танцови двойки

12:55 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, мъже

14:05 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, жени

15:30 Ски скокове (мъже): СК във Висла, голяма шанца

17:30 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 10 км спринт

19:00 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", III ден

Диема спорт 3

12:30 Формула 1: ГП на Абу Даби, трета тренировка

14:15 Формула 2: ГП на Абу Даби, спринт

16:00 Формула 1: ГП на Абу Даби, квалификация

Диема спорт 2

23:55 НБА: "Бруклин Нетс" - "Ню Орлийнс Пеликанс"

Футбол

Диема спорт

12:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Ботев" (Пловдив)

15:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Арда"

17:30 Първа лига: "Черно море" - ЦСКА

20:00 Лига 1: "Тулуза" - "Страсбург"

22:05 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Рен"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Дарби Каунти" - "Лестър"

16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Байерн" (Мюнхен)

19:15 Купа на Англия, II кръг: "Сътън" - "Шроузбъри"

21:30 Купа на Англия, II кръг: "Честърфилд" - "Донкастър"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Арсенал"

17:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Челси"

19:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Ливърпул"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Хетафе"

17:15 Ла Лига: "Алавес" - "Реал Сосиедад"

19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Барселона"

22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Атлетико" (Мадрид)

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Фиорентина"

19:00 Серия А: "Интер" - "Комо"

21:45 Серия А: "Верона" - "Аталанта"

Диема спорт 3

17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Съндърланд"

19:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

21:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Карлсруе"

Ринг

17:30 Ередивизи: "Хееренвеен" - ПСВ "Айндховен"

19:45 Ередивизи: "Фортуна" (Ситард) - "Аякс"

22:00 Премиършип: "Килмарнък" - "Рейнджърс"

НЕДЕЛЯ, 7 декември

Спорт

Макс спорт 1

04:30 Голф: Australian Open, IV ден

11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", IV ден

18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Юаса Батъри" (Гротадзолина) - "Итас" (Тренто)

20:00 НХЛ: "Филаделфия Флайърс" - "Колорадо Авъланч"

00:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Сан Хосе Шаркс"

Макс спорт 2

05:00 ММА: UFC 323, Мераб Двалишвили - Пьотър Ян

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Шумен" - "Миньор" (Перник)

20:00 НФЛ: "Балтимор Рейвънс" - "Питсбърг Стийлърс"

23:20 НФЛ: "Грийн Бей Пакърс" - "Чикаго Беърс"

БНТ 3

07:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Милин, паралелен слалом

11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Миньор" (Перник) - "Дея спорт"

20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали

Евроспорт 1

10:20 Ски бягане (жени): СК в Трондхайм, 10 км

12:45 Ски бягане (мъже): СК в Трондхайм, 10 км

15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, финал (I сесия)

19:00 Ски (мъже): СК в Бийвър Крийк, гигантски слалом, II манш

20:00 Ски (жени): СК в Тремблан, гигантски слалом, II манш

21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, финал (II сесия)

Диема спорт 3

11:15 Формула 2: ГП на Абу Даби, състезание

15:00 Формула 1: ГП на Абу Даби, състезание

19:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Орландо Меджик"

Диема спорт 2

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Манреса"

Евроспорт 2

13:15 Шейни (мъже): СК в Инсбрук, II манш

14:00 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 10 км преследване

15:10 Ски скокове (мъже): СК във Висла, голяма шанца, I кръг

16:15 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 12,5 км преследване

17:05 Ски (жени): СК в Тремблан, гигантски слалом, I манш

18:30 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", IV ден

Нова спорт

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт

22:30 НБА: "Торонто Раптърс" - "Бостън Селтикс"

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Кремонезе" - "Лече"

16:00 Серия А: "Каляри" - "Рома"

19:00 Серия А: "Лацио" - "Болоня"

21:45 Серия А: "Наполи" - "Ювентус"

Диема спорт

14:30 Първа лига: "Берое" - "Септември" (София)

17:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Левски"

19:30 Суперлига: ПАОК - "Арис"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Елче" - "Жирона"

17:15 Ла Лига: "Валенсия" - "Севиля"

19:30 Ла Лига: "Еспаньол" - "Райо Валекано"

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Селта"

Ринг

15:30 Ередивизи: АЗ "Алкмаар" - "Гоу Ахед Ийгълс"

17:20 Премиършип: "Селтик" - "Хартс"

22:30 Примейра лига: "Тондела" - "Порто"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Уест Хем"

18:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Кристъл Палас"

21:00 Суперлига: АЕК - "Атромитос"

Нова спорт

16:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Вердер" (Бремен)

18:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Хофенхайм"

Диема спорт 3

21:45 Лига 1: "Лориен" - "Олимпик" (Лион)