Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 27 октомври

Спорт

Макс спорт 3

01:00 НХЛ: "Чикаго Блекхоукс" - "Лос Анджелис Кингс"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

Макс спорт 2

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Локомотив" (Пловдив)

Футбол

Диема спорт

17:30 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Лудогорец"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Атлетико" (Мадрид)

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Порт Вейл" - "Стокпорт"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Морейрензе" - "Порто"

ВТОРНИК, 28 октомври

Спорт

Диема спорт 2

01:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Кливланд Кавалиърс"

09:00 Бокс: бойно събитие в Манила

Макс спорт 2

01:00 НХЛ: "Питсбърг Пенгуинс" - "Сейнт Луис Блус"

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Виртус" (Болоня)

22:00 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Фенербахче"

Диема спорт 3

03:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Денвър Нъгетс"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

Макс спорт 4

21:00 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Реал" (Мадрид)

Футбол

Диема спорт

12:45 Купа на България, 1/16-финал: "Спартак" (Плевен) - "Ботев" (Пловдив)

15:45 Купа на България, 1/16-финал: "Фратрия" - "Арда"

18:45 Купа на България, 1/16-финал: "Дунав от Русе" - "Локомотив" (Пловдив)

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Уикъмб" - "Фулъм"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Лече" - "Наполи"

21:45 Серия А: "Аталанта" - "Милан"

Нова спорт

19:30 Купа на Германия, 1/16-финал: "Хайденхайм" - "Хамбургер"

21:45 Купа на Германия, 1/16-финал: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Карлсруе"

Диема спорт 3

19:30 Купа на Германия, 1/16-финал: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Борусия" (Дортмунд)

21:45 Купа на Германия, 1/16-финал: "Енерги" (Котбус) - РБ (Лайпциг)

Диема спорт 2

19:30 Купа на Германия, 1/16-финал: "Волфсбург" - "Холщайн" (Кил)

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Рексъм" - "Кардиф"

СРЯДА, 29 октомври

Спорт

Макс спорт 2

00:15 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Калгари Флeймс"

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

21:00 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Монако"

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Ню Йорк Никс"

Диема спорт 2

05:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Лос Анджелис Клипърс"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

Макс спорт 4

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Бург ан Брес"

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Итас" (Тренто)

Футбол

Макс спорт 4

02:30 Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш: "Атлетико Минейро" - "Индепендиенте дел Вале"

Диема спорт 2

12:00 Купа на България, 1/16-финал: "Миньор" (Перник) - "Черно море"

20:00 Лига 1: "Лориен" - "Пари Сен Жермен"

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Нюкасъл" - "Тотнъм"

Диема спорт

13:30 Купа на България, 1/16-финал: "Севлиево" - ЦСКА

16:30 Купа на България, 1/16-финал: "Хебър" - "Левски"

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Арсенал" - "Брайтън"

Нова спорт

19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Майнц 05" - "Щутгарт"

21:45 Купа на Германия, 1/16-финал: "Кьолн" - "Байерн" (Мюнхен)

Диема спорт 3

19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Падерборн" - "Байер" (Леверкузен)

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Ливърпул" - "Кристъл Палас"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Ювентус" - "Удинезе"

21:45 Серия А: "Интер" - "Фиорентина"

Ринг

21:45 Премиършип: "Хибърниън" - "Рейнджърс"

ЧЕТВЪРТЪК, 30 октомври

Футбол

Макс спорт 4

02:30 Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш: "Расинг Клуб" - "Фламенго"

Диема спорт

13:30 Купа на България, 1/16-финал: "Черноморец 1919" (Бургас) - "Лудогорец"

16:30 Купа на България, 1/16-финал: "Янтра" - "ЦСКА 1948"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Каляри" - "Сасуоло"

21:45 Серия А: "Пиза" - "Лацио"

Спорт

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

Макс спорт 3

13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Финал", I ден

Макс спорт 2

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

17:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Фенербахче"

Макс спорт 4

21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Цървена звезда"

ПЕТЪК, 31 октомври

Футбол

Макс спорт 4

00:00 Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш: "Ланус" - "Универсидад Чили"

16:50 Про лига: "Ал Хилал" - "Ал Шабаб"

22:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Жирона"

Диема спорт

17:30 Втора лига: "Фратрия" - "Вихрен"

21:30 Купа на Англия, I кръг: "Лутън" - "Форест Грийн"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Пройсен" (Мюнстер) - "Холщайн" (Кил)

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Хановер"

21:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Борусия" (Дортмунд)

Ринг

21:00 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - "Фортуна" (Ситард)

23:00 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Алверка" (II полувреме)

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Ковънтри"

Спорт

Диема спорт 3

01:30 Бокс: "Топ Ранк", бойно събитие в Монреал

Макс спорт 3

13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Финал", II ден

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Апоел" (Тел Авив)

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал

Макс спорт 2

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Монтана"

21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Виртус" (Болоня)

СЪБОТА, 1 ноември

Спорт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Детройт Ред Уингс"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Пирин" (Разлог)

Евроспорт 1

14:40 Колокрос (жени): Трофей "Уденарде"

15:55 Колокрос (мъже): Трофей "Уденарде"

19:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Рияд, прескачане на препятствия

Макс спорт 1

15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/2-финал

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/2-финал

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Билбао"

Евроспорт 2

20:45 Фигурно пързаляне: ГП в Канада, кратка програма, танцови двойки

22:25 Фигурно пързаляне: ГП в Канада, кратка програма, мъже

Диема спорт 3

23:00 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Сакраменто Кингс"

Футбол

Диема спорт

12:00 Първа лига: "Добруджа" - "Спартак 1918" (Варна)

14:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Пловдив)

17:30 Първа лига: "Септември" (София) - "Славия"

20:00 Лига 1: "Монако" - "Париж"

22:05 Лига 1: "Оксер" - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Шалке 04"

17:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Манчестър Юнайтед"

19:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Байер" (Леверкузен)

Нова спорт

14:00 Купа на Англия, I кръг: "Челмсфорд" - Брейнтрий"

17:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Лийдс"

19:30 Купа на Англия, I кръг: "Бракли" - "Нотс Каунти"

21:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Арминия" (Билефелд)

Диема спорт 2

14:30 Чемпиъншип: "Лестър" - "Блекбърн"

17:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Арсенал"

19:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Челси"

22:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Астън Вила"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Райо Валекано"

17:15 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Севиля"

19:30 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Атлетик" (Билбао)

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Валенсия"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Удинезе" - "Аталанта"

19:00 Серия А: "Наполи" - "Комо"

21:45 Серия А: "Кремонезе" - "Ювентус"

Ринг

17:30 Ередивизи: "Аякс" - "Хееренвеен"

21:00 Ередивизи: "Фейенорд" - "Волендам"

23:00 Примейра лига: "Витория" (Гимараеш) - "Бенфика"

НЕДЕЛЯ, 2 ноември

Спорт

Макс спорт 2

01:00 ММА: UFC Fight Night, Стиви Гарсия - Дейвид Онама

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Берое"

20:00 НФЛ: "Питсбърг Стийлърс" - "Индианаполис Колтс"

23:20 НФЛ: "Бъфало Билс" - "Канзас Сити Чийфс"

Макс спорт 1

04:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Чикаго Блекхоукс"

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, финал

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Валса Груп" (Модена) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)

22:00 НАСКАР: Аризона

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, I кръг

15:30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк

БНТ 3 / Евроспорт 2

10:30 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", критериум на Сингапур

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Леида"

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Реал" (Мадрид)

Евроспорт 2

14:40 Колокрос (жени): Трофей "Локерен"

15:55 Колокрос (мъже): Трофей "Локерен"

18:30 Фигурно пързаляне: ГП в Канада, волна програма, мъже

Диема спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Тенерифе"

22:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Ню Орлийнс Пеликанс"

Футбол

Диема спорт

12:45 Първа лига: ЦСКА - "Монтана"

15:15 Първа лига: "Арда" - "Левски"

17:45 Първа лига: "Черно море" - "Лудогорец"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Верона" - "Интер"

16:00 Серия А: "Фиорентина" - "Лече"

19:00 Серия А: "Парма" - "Болоня"

21:45 Серия А: "Милан" - "Рома"

Нова спорт

14:00 Купа на Англия, I кръг: "Саут Шийлдс" - "Шроузбъри"

16:00 Лига 1: "Рен" - "Страсбург"

18:30 Бундеслига: "Волфсбург" - "Хофенхайм"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Кайзерслаутерн"

16:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Хамбургер"

19:30 Суперлига: "Пансерайкос" - ПАОК

21:45 Лига 1: "Брест" - "Олимпик" (Лион)

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Леванте" - "Селта"

17:15 Ла Лига: "Алавес" - "Еспаньол"

19:30 Ла Лига: "Барселона" - "Елче"

22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Майорка"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Нюкасъл"

18:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Борнемут"

21:00 Суперлига: АЕК - "Панетоликос"

Ринг

16:00 Купа на лигата на Шотландия, 1/2-финал: "Селтик" - "Рейнджърс"

22:30 Примейра лига: "Порто" - "Брага"