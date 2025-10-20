Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 27 октомври
Спорт
Макс спорт 3
01:00 НХЛ: "Чикаго Блекхоукс" - "Лос Анджелис Кингс"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
Макс спорт 2
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Локомотив" (Пловдив)
Футбол
Диема спорт
17:30 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Лудогорец"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Атлетико" (Мадрид)
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Порт Вейл" - "Стокпорт"
Ринг
22:15 Примейра лига: "Морейрензе" - "Порто"
ВТОРНИК, 28 октомври
Спорт
Диема спорт 2
01:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Кливланд Кавалиърс"
09:00 Бокс: бойно събитие в Манила
Макс спорт 2
01:00 НХЛ: "Питсбърг Пенгуинс" - "Сейнт Луис Блус"
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Виртус" (Болоня)
22:00 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Фенербахче"
Диема спорт 3
03:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Денвър Нъгетс"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
Макс спорт 4
21:00 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Реал" (Мадрид)
Футбол
Диема спорт
12:45 Купа на България, 1/16-финал: "Спартак" (Плевен) - "Ботев" (Пловдив)
15:45 Купа на България, 1/16-финал: "Фратрия" - "Арда"
18:45 Купа на България, 1/16-финал: "Дунав от Русе" - "Локомотив" (Пловдив)
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Уикъмб" - "Фулъм"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Лече" - "Наполи"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Милан"
Нова спорт
19:30 Купа на Германия, 1/16-финал: "Хайденхайм" - "Хамбургер"
21:45 Купа на Германия, 1/16-финал: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Карлсруе"
Диема спорт 3
19:30 Купа на Германия, 1/16-финал: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Борусия" (Дортмунд)
21:45 Купа на Германия, 1/16-финал: "Енерги" (Котбус) - РБ (Лайпциг)
Диема спорт 2
19:30 Купа на Германия, 1/16-финал: "Волфсбург" - "Холщайн" (Кил)
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Рексъм" - "Кардиф"
СРЯДА, 29 октомври
Спорт
Макс спорт 2
00:15 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Калгари Флeймс"
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
21:00 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Монако"
Диема спорт 3
02:00 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Ню Йорк Никс"
Диема спорт 2
05:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Лос Анджелис Клипърс"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
Макс спорт 4
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Бург ан Брес"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Итас" (Тренто)
Футбол
Макс спорт 4
02:30 Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш: "Атлетико Минейро" - "Индепендиенте дел Вале"
Диема спорт 2
12:00 Купа на България, 1/16-финал: "Миньор" (Перник) - "Черно море"
20:00 Лига 1: "Лориен" - "Пари Сен Жермен"
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Нюкасъл" - "Тотнъм"
Диема спорт
13:30 Купа на България, 1/16-финал: "Севлиево" - ЦСКА
16:30 Купа на България, 1/16-финал: "Хебър" - "Левски"
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Арсенал" - "Брайтън"
Нова спорт
19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Майнц 05" - "Щутгарт"
21:45 Купа на Германия, 1/16-финал: "Кьолн" - "Байерн" (Мюнхен)
Диема спорт 3
19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Падерборн" - "Байер" (Леверкузен)
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Ливърпул" - "Кристъл Палас"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Ювентус" - "Удинезе"
21:45 Серия А: "Интер" - "Фиорентина"
Ринг
21:45 Премиършип: "Хибърниън" - "Рейнджърс"
ЧЕТВЪРТЪК, 30 октомври
Футбол
Макс спорт 4
02:30 Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш: "Расинг Клуб" - "Фламенго"
Диема спорт
13:30 Купа на България, 1/16-финал: "Черноморец 1919" (Бургас) - "Лудогорец"
16:30 Купа на България, 1/16-финал: "Янтра" - "ЦСКА 1948"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Каляри" - "Сасуоло"
21:45 Серия А: "Пиза" - "Лацио"
Спорт
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
Макс спорт 3
13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Финал", I ден
Макс спорт 2
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
17:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Фенербахче"
Макс спорт 4
21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Цървена звезда"
ПЕТЪК, 31 октомври
Футбол
Макс спорт 4
00:00 Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш: "Ланус" - "Универсидад Чили"
16:50 Про лига: "Ал Хилал" - "Ал Шабаб"
22:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Жирона"
Диема спорт
17:30 Втора лига: "Фратрия" - "Вихрен"
21:30 Купа на Англия, I кръг: "Лутън" - "Форест Грийн"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Пройсен" (Мюнстер) - "Холщайн" (Кил)
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Хановер"
21:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Борусия" (Дортмунд)
Ринг
21:00 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - "Фортуна" (Ситард)
23:00 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Алверка" (II полувреме)
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Ковънтри"
Спорт
Диема спорт 3
01:30 Бокс: "Топ Ранк", бойно събитие в Монреал
Макс спорт 3
13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Финал", II ден
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Апоел" (Тел Авив)
Макс спорт 1
15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал
Макс спорт 2
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Монтана"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Виртус" (Болоня)
СЪБОТА, 1 ноември
Спорт
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Детройт Ред Уингс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Пирин" (Разлог)
Евроспорт 1
14:40 Колокрос (жени): Трофей "Уденарде"
15:55 Колокрос (мъже): Трофей "Уденарде"
19:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Рияд, прескачане на препятствия
Макс спорт 1
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/2-финал
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/2-финал
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Билбао"
Евроспорт 2
20:45 Фигурно пързаляне: ГП в Канада, кратка програма, танцови двойки
22:25 Фигурно пързаляне: ГП в Канада, кратка програма, мъже
Диема спорт 3
23:00 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Сакраменто Кингс"
Футбол
Диема спорт
12:00 Първа лига: "Добруджа" - "Спартак 1918" (Варна)
14:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Пловдив)
17:30 Първа лига: "Септември" (София) - "Славия"
20:00 Лига 1: "Монако" - "Париж"
22:05 Лига 1: "Оксер" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Шалке 04"
17:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Манчестър Юнайтед"
19:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Байер" (Леверкузен)
Нова спорт
14:00 Купа на Англия, I кръг: "Челмсфорд" - Брейнтрий"
17:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Лийдс"
19:30 Купа на Англия, I кръг: "Бракли" - "Нотс Каунти"
21:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Арминия" (Билефелд)
Диема спорт 2
14:30 Чемпиъншип: "Лестър" - "Блекбърн"
17:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Арсенал"
19:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Челси"
22:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Астън Вила"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Райо Валекано"
17:15 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Севиля"
19:30 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Атлетик" (Билбао)
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Валенсия"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Удинезе" - "Аталанта"
19:00 Серия А: "Наполи" - "Комо"
21:45 Серия А: "Кремонезе" - "Ювентус"
Ринг
17:30 Ередивизи: "Аякс" - "Хееренвеен"
21:00 Ередивизи: "Фейенорд" - "Волендам"
23:00 Примейра лига: "Витория" (Гимараеш) - "Бенфика"
НЕДЕЛЯ, 2 ноември
Спорт
Макс спорт 2
01:00 ММА: UFC Fight Night, Стиви Гарсия - Дейвид Онама
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Берое"
20:00 НФЛ: "Питсбърг Стийлърс" - "Индианаполис Колтс"
23:20 НФЛ: "Бъфало Билс" - "Канзас Сити Чийфс"
Макс спорт 1
04:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Чикаго Блекхоукс"
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, финал
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Валса Груп" (Модена) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
22:00 НАСКАР: Аризона
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, I кръг
15:30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк
БНТ 3 / Евроспорт 2
10:30 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", критериум на Сингапур
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Леида"
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Реал" (Мадрид)
Евроспорт 2
14:40 Колокрос (жени): Трофей "Локерен"
15:55 Колокрос (мъже): Трофей "Локерен"
18:30 Фигурно пързаляне: ГП в Канада, волна програма, мъже
Диема спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Тенерифе"
22:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Ню Орлийнс Пеликанс"
Футбол
Диема спорт
12:45 Първа лига: ЦСКА - "Монтана"
15:15 Първа лига: "Арда" - "Левски"
17:45 Първа лига: "Черно море" - "Лудогорец"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Верона" - "Интер"
16:00 Серия А: "Фиорентина" - "Лече"
19:00 Серия А: "Парма" - "Болоня"
21:45 Серия А: "Милан" - "Рома"
Нова спорт
14:00 Купа на Англия, I кръг: "Саут Шийлдс" - "Шроузбъри"
16:00 Лига 1: "Рен" - "Страсбург"
18:30 Бундеслига: "Волфсбург" - "Хофенхайм"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Кайзерслаутерн"
16:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Хамбургер"
19:30 Суперлига: "Пансерайкос" - ПАОК
21:45 Лига 1: "Брест" - "Олимпик" (Лион)
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Леванте" - "Селта"
17:15 Ла Лига: "Алавес" - "Еспаньол"
19:30 Ла Лига: "Барселона" - "Елче"
22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Майорка"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Нюкасъл"
18:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Борнемут"
21:00 Суперлига: АЕК - "Панетоликос"
Ринг
16:00 Купа на лигата на Шотландия, 1/2-финал: "Селтик" - "Рейнджърс"
22:30 Примейра лига: "Порто" - "Брага"