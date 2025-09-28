Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 6 октомври

Спорт

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

Макс спорт 2

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"

Евроспорт 1

16:25 Колоездене (мъже): Купа "Берноки"

Ринг

20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 79 кг

Футбол

Диема спорт

19:00 Втора лига: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Фратрия"

Макс спорт 4

21:30 Ла Лига 2: "Културал Леонеса" - "Албасете"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 2: "Харогейт" - "Крю Александра"

ВТОРНИК, 7 октомври

Спорт

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Улм" - "Паниониос"

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", I кръг

14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг

Евроспорт 2

12:00 Колоездене (жени): "Тре Вали"

14:00 Колоездене (жени): Бинш-Шимей-Бинш

16:25 Колоездене (мъже): "Тре Вали"

Ринг

18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 88 кг

20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 69 кг

Макс спорт 2

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Лондон Лайънс"

00:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Чикаго Блекхоукс"

СРЯДА, 8 октомври

Спорт

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

21:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Макаби" (Тел Авив)

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг

14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг

Макс спорт 2

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Кемниц" - "Лиеткабелис" (Паневежис)

02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Монреал Канейдиънс"

Ринг

20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 77 кг

Футбол

Нова спорт

18:00 Квалификация за Мондиал 2026, плейоф: Оман - Катар

20:15 Квалификация за Мондиал 2026, плейоф: Индонезия - Саудитска Арабия

ЧЕТВЪРТЪК, 9 октомври

Спорт

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, I ден

15:50 Колоездене (мъже): "Гран Пиемонте"

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", III кръг

14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", III кръг

Макс спорт 1

10:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал

21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Монако"

Макс спорт 3

15:00 Голф: Открито първенство на Испания, I ден

21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Панатинайкос"

БНТ 3

16:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия

Ринг

18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 86 кг

20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 94 кг

Макс спорт 2

21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Анадолу Ефес"

02:30 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Ню Джърси Девълс"

Макс спорт 4

22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - АСВЕЛ

Футбол

Диема спорт 3

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Финландия - Литва

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Чехия - Хърватия

Нова спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Шотландия - Гърция

Диема спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Малта - Нидерландия

Диема спорт 2

21:45 Контрола: Англия - Уелс

ПЕТЪК, 10 октомври

Спорт

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, II ден

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", IV кръг

14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", IV кръг

23:05 Маунтинбайк (жени): СК в Мон Сент Ан, крос кънтри на късо трасе

23:50 Маунтинбайк (мъже): СК в Мон Сент Ан, крос кънтри на късо трасе

Макс спорт 1

10:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал

20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Цървена звезда"

Макс спорт 3

15:00 Голф: Открито първенство на Испания, II ден

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Валенсия"

БНТ 3

16:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия

Ринг

20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 110 кг

Макс спорт 2

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Дубай"

Макс спорт 4

21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Жалгирис"

Футбол

Диема спорт 3

17:00 Квалификация за Мондиал 2026: Казахстан - Лихтенщайн

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Германия - Люксембург

Макс спорт 4

21:30 Ла Лига 2: "Гранада" - "Лас Палмас"

Диема спорт

21:30 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): Португалия - България

Диема спорт 2

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Франция - Азербайджан

Диема спорт 3

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Белгия - Северна Македония

СЪБОТА, 11 октомври

Спорт

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, III ден

11:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ломбардия

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/4-финал

12:50 Трейл: Световни серии "Голдън Трейл", Трентино

15:20 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/4-финал

19:45 Маунтинбайк (жени): СК в Мон Сент Ан, спускане

21:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Мон Сент Ан, спускане

Макс спорт 1

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/2-финал

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/2-финал

20:30 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Лос Анджелис Кингс"

03:30 Суперкарс: Батърст

Макс спорт 3

14:30 Голф: Открито първенство на Испания, III ден

Ринг

14:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 86+ кг

17:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 110+ кг

БНТ 3

15:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия

Диема спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Мурсия"

Макс спорт 2

19:00 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Левски 2014"

02:00 ММА: UFC Fight Night, Чарлс Оливейра - Матеуш Гамрот

Футбол

Диема спорт 3

16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Латвия - Андора

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Норвегия - Израел

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Испания - Грузия

Диема спорт 2

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Унгария - Армения

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Естония - Италия

Макс спорт 4

19:30 Ла Лига 2: "Алмерия" - "Сарагоса"

Нова спорт

19:30 Англия, Лига 2: "Олдъм" - "Бароу"

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Сърбия - Албания

БНТ 1 / БНТ 3

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: България - Турция

Диема спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Португалия - Ирландия

НЕДЕЛЯ, 12 октомври

Спорт

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, IV ден

15:15 Колоездене: Световен шампионат на макадам, Южен Лимбург

17:15 Колоездене (мъже): Париж-Tур

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/2-финал

12:50 Трейл: Световни серии "Голдън Трейл", Трентино

15:20 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/2-финал

20:15 Маунтинбайк (жени): СК в Мон Сент Ан, олимпийско крос кънтри

22:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Мон Сент Ан, олимпийско крос кънтри

БНТ 3

09:00 Лека атлетика: Маратон на София

15:50 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Валенсия

Макс спорт 1

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, финал

00:30 НАСКАР: Лас Вегас

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Сарагоса"

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Валенсия"

Макс спорт 3

13:30 Голф: Открито първенство на Испания, IV ден

02:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Вашингтон Кепитълс"

Макс спорт 2

16:30 НФЛ: "Ню Йорк Джетс" - "Денвър Бронкос"

20:00 НФЛ: "Джаксънвил Джагуарс" - "Сиатъл Сийхоукс"

23:20 НФЛ: "Тампа Бей Бъканиърс" - "Сан Франциско Фортинайнърс"

Футбол

Диема спорт 3

16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Сан Марино - Кипър

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Нидерландия - Финландия

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Дания - Гърция

Макс спорт 4

17:15 Ла Лига 2: "Спортинг" (Хихон) - "Сантандер"

01:00 МЛС: "Остин" - "Лос Анджелис"

Диема спорт

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Фарьорски о-ви - Чехия

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Хърватия - Гибралтар

Диема спорт 2

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Шотландия - Беларус

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Румъния - Австрия

Нова спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Литва - Полша