Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 6 октомври
Спорт
Макс спорт 1
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
Макс спорт 2
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"
Евроспорт 1
16:25 Колоездене (мъже): Купа "Берноки"
Ринг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 79 кг
Футбол
Диема спорт
19:00 Втора лига: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Фратрия"
Макс спорт 4
21:30 Ла Лига 2: "Културал Леонеса" - "Албасете"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 2: "Харогейт" - "Крю Александра"
ВТОРНИК, 7 октомври
Спорт
Макс спорт 1
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Улм" - "Паниониос"
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", I кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг
Евроспорт 2
12:00 Колоездене (жени): "Тре Вали"
14:00 Колоездене (жени): Бинш-Шимей-Бинш
16:25 Колоездене (мъже): "Тре Вали"
Ринг
18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 88 кг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 69 кг
Макс спорт 2
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Лондон Лайънс"
00:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Чикаго Блекхоукс"
СРЯДА, 8 октомври
Спорт
Макс спорт 1
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Макаби" (Тел Авив)
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг
Макс спорт 2
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Кемниц" - "Лиеткабелис" (Паневежис)
02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Монреал Канейдиънс"
Ринг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 77 кг
Футбол
Нова спорт
18:00 Квалификация за Мондиал 2026, плейоф: Оман - Катар
20:15 Квалификация за Мондиал 2026, плейоф: Индонезия - Саудитска Арабия
ЧЕТВЪРТЪК, 9 октомври
Спорт
Евроспорт 2
06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, I ден
15:50 Колоездене (мъже): "Гран Пиемонте"
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", III кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", III кръг
Макс спорт 1
10:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Монако"
Макс спорт 3
15:00 Голф: Открито първенство на Испания, I ден
21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Панатинайкос"
БНТ 3
16:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия
Ринг
18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 86 кг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 94 кг
Макс спорт 2
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Анадолу Ефес"
02:30 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Ню Джърси Девълс"
Макс спорт 4
22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - АСВЕЛ
Футбол
Диема спорт 3
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Финландия - Литва
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Чехия - Хърватия
Нова спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Шотландия - Гърция
Диема спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Малта - Нидерландия
Диема спорт 2
21:45 Контрола: Англия - Уелс
ПЕТЪК, 10 октомври
Спорт
Евроспорт 2
06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, II ден
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", IV кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", IV кръг
23:05 Маунтинбайк (жени): СК в Мон Сент Ан, крос кънтри на късо трасе
23:50 Маунтинбайк (мъже): СК в Мон Сент Ан, крос кънтри на късо трасе
Макс спорт 1
10:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Цървена звезда"
Макс спорт 3
15:00 Голф: Открито първенство на Испания, II ден
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Валенсия"
БНТ 3
16:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия
Ринг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 110 кг
Макс спорт 2
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Дубай"
Макс спорт 4
21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Жалгирис"
Футбол
Диема спорт 3
17:00 Квалификация за Мондиал 2026: Казахстан - Лихтенщайн
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Германия - Люксембург
Макс спорт 4
21:30 Ла Лига 2: "Гранада" - "Лас Палмас"
Диема спорт
21:30 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): Португалия - България
Диема спорт 2
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Франция - Азербайджан
Диема спорт 3
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Белгия - Северна Македония
СЪБОТА, 11 октомври
Спорт
Евроспорт 2
06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, III ден
11:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ломбардия
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/4-финал
12:50 Трейл: Световни серии "Голдън Трейл", Трентино
15:20 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/4-финал
19:45 Маунтинбайк (жени): СК в Мон Сент Ан, спускане
21:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Мон Сент Ан, спускане
Макс спорт 1
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/2-финал
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/2-финал
20:30 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Лос Анджелис Кингс"
03:30 Суперкарс: Батърст
Макс спорт 3
14:30 Голф: Открито първенство на Испания, III ден
Ринг
14:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 86+ кг
17:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 110+ кг
БНТ 3
15:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия
Диема спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Мурсия"
Макс спорт 2
19:00 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Левски 2014"
02:00 ММА: UFC Fight Night, Чарлс Оливейра - Матеуш Гамрот
Футбол
Диема спорт 3
16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Латвия - Андора
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Норвегия - Израел
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Испания - Грузия
Диема спорт 2
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Унгария - Армения
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Естония - Италия
Макс спорт 4
19:30 Ла Лига 2: "Алмерия" - "Сарагоса"
Нова спорт
19:30 Англия, Лига 2: "Олдъм" - "Бароу"
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Сърбия - Албания
БНТ 1 / БНТ 3
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: България - Турция
Диема спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Португалия - Ирландия
НЕДЕЛЯ, 12 октомври
Спорт
Евроспорт 2
06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, IV ден
15:15 Колоездене: Световен шампионат на макадам, Южен Лимбург
17:15 Колоездене (мъже): Париж-Tур
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/2-финал
12:50 Трейл: Световни серии "Голдън Трейл", Трентино
15:20 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/2-финал
20:15 Маунтинбайк (жени): СК в Мон Сент Ан, олимпийско крос кънтри
22:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Мон Сент Ан, олимпийско крос кънтри
БНТ 3
09:00 Лека атлетика: Маратон на София
15:50 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Валенсия
Макс спорт 1
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, финал
00:30 НАСКАР: Лас Вегас
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Сарагоса"
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Валенсия"
Макс спорт 3
13:30 Голф: Открито първенство на Испания, IV ден
02:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Вашингтон Кепитълс"
Макс спорт 2
16:30 НФЛ: "Ню Йорк Джетс" - "Денвър Бронкос"
20:00 НФЛ: "Джаксънвил Джагуарс" - "Сиатъл Сийхоукс"
23:20 НФЛ: "Тампа Бей Бъканиърс" - "Сан Франциско Фортинайнърс"
Футбол
Диема спорт 3
16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Сан Марино - Кипър
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Нидерландия - Финландия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Дания - Гърция
Макс спорт 4
17:15 Ла Лига 2: "Спортинг" (Хихон) - "Сантандер"
01:00 МЛС: "Остин" - "Лос Анджелис"
Диема спорт
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Фарьорски о-ви - Чехия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Хърватия - Гибралтар
Диема спорт 2
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Шотландия - Беларус
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Румъния - Австрия
Нова спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Литва - Полша