Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

04 Окт. 2025

ПОНЕДЕЛНИК, 6 октомври

Спорт

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

Макс спорт 2

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"

Евроспорт 1

16:25 Колоездене (мъже): Купа "Берноки"

Ринг

20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 79 кг

Футбол

Диема спорт 

19:00 Втора лига: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Фратрия"

Макс спорт 4

21:30 Ла Лига 2: "Културал Леонеса" - "Албасете"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 2: "Харогейт" - "Крю Александра"

 

ВТОРНИК, 7 октомври

Спорт

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Улм" - "Паниониос"

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", I кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг

Евроспорт 2

12:00 Колоездене (жени): "Тре Вали"
14:00 Колоездене (жени): Бинш-Шимей-Бинш
16:25 Колоездене (мъже): "Тре Вали"

Ринг

18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 88 кг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 69 кг

Макс спорт 2

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Лондон Лайънс"
00:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Чикаго Блекхоукс"

 

СРЯДА, 8 октомври

Спорт

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Макаби" (Тел Авив)

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг

Макс спорт 2

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Кемниц" - "Лиеткабелис" (Паневежис)
02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Монреал Канейдиънс"

Ринг

20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 77 кг

Футбол

Нова спорт

18:00 Квалификация за Мондиал 2026, плейоф: Оман - Катар
20:15 Квалификация за Мондиал 2026, плейоф: Индонезия - Саудитска Арабия

 

ЧЕТВЪРТЪК, 9 октомври

Спорт

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, I ден
15:50 Колоездене (мъже): "Гран Пиемонте"

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", III кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", III кръг

Макс спорт 1

10:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Монако"

Макс спорт 3

15:00 Голф: Открито първенство на Испания, I ден
21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Панатинайкос"

БНТ 3

16:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия

Ринг

18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 86 кг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 94 кг

Макс спорт 2

21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Анадолу Ефес"
02:30 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Ню Джърси Девълс"

Макс спорт 4

22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - АСВЕЛ

Футбол

Диема спорт 3

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Финландия - Литва
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Чехия - Хърватия

Нова спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Шотландия - Гърция

Диема спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Малта - Нидерландия

Диема спорт 2

21:45 Контрола: Англия - Уелс

 

ПЕТЪК, 10 октомври

Спорт

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, II ден

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", IV кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", IV кръг
23:05 Маунтинбайк (жени): СК в Мон Сент Ан, крос кънтри на късо трасе
23:50 Маунтинбайк (мъже): СК в Мон Сент Ан, крос кънтри на късо трасе

Макс спорт 1

10:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Цървена звезда"

Макс спорт 3

15:00 Голф: Открито първенство на Испания, II ден
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Валенсия"

БНТ 3

16:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия

Ринг

20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 110 кг

Макс спорт 2

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Дубай"

Макс спорт 4

21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Жалгирис"

Футбол

Диема спорт 3

17:00 Квалификация за Мондиал 2026: Казахстан - Лихтенщайн
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Германия - Люксембург

Макс спорт 4

21:30 Ла Лига 2: "Гранада" - "Лас Палмас"

Диема спорт

21:30 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): Португалия - България

Диема спорт 2

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Франция - Азербайджан

Диема спорт 3

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Белгия - Северна Македония

 

СЪБОТА, 11 октомври

Спорт

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, III ден
11:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ломбардия

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/4-финал
12:50 Трейл: Световни серии "Голдън Трейл", Трентино
15:20 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/4-финал
19:45 Маунтинбайк (жени): СК в Мон Сент Ан, спускане
21:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Мон Сент Ан, спускане

Макс спорт 1

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/2-финал
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/2-финал
20:30 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Лос Анджелис Кингс"
03:30 Суперкарс: Батърст

Макс спорт 3

14:30 Голф: Открито първенство на Испания, III ден

Ринг

14:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 86+ кг
17:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 110+ кг

БНТ 3

15:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия

Диема спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Мурсия"

Макс спорт 2

19:00 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Левски 2014"
02:00 ММА: UFC Fight Night, Чарлс Оливейра - Матеуш Гамрот

Футбол

Диема спорт 3

16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Латвия - Андора
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Норвегия - Израел
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Испания - Грузия

Диема спорт 2

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Унгария - Армения
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Естония - Италия

Макс спорт 4

19:30 Ла Лига 2: "Алмерия" - "Сарагоса"

Нова спорт

19:30 Англия, Лига 2: "Олдъм" - "Бароу"
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Сърбия - Албания

БНТ 1 / БНТ 3

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: България - Турция

Диема спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Португалия - Ирландия

 

НЕДЕЛЯ, 12 октомври

Спорт

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, IV ден
15:15 Колоездене: Световен шампионат на макадам, Южен Лимбург
17:15 Колоездене (мъже): Париж-Tур

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/2-финал
12:50 Трейл: Световни серии "Голдън Трейл", Трентино
15:20 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/2-финал
20:15 Маунтинбайк (жени): СК в Мон Сент Ан, олимпийско крос кънтри
22:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Мон Сент Ан, олимпийско крос кънтри

БНТ 3

09:00 Лека атлетика: Маратон на София
15:50 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Валенсия

Макс спорт 1

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, финал
00:30 НАСКАР: Лас Вегас

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Сарагоса"
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Валенсия"

Макс спорт 3

13:30 Голф: Открито първенство на Испания, IV ден
02:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Вашингтон Кепитълс"

Макс спорт 2

16:30 НФЛ: "Ню Йорк Джетс" - "Денвър Бронкос"
20:00 НФЛ: "Джаксънвил Джагуарс" - "Сиатъл Сийхоукс"
23:20 НФЛ: "Тампа Бей Бъканиърс" - "Сан Франциско Фортинайнърс"

Футбол

Диема спорт 3

16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Сан Марино - Кипър
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Нидерландия - Финландия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Дания - Гърция

Макс спорт 4

17:15 Ла Лига 2: "Спортинг" (Хихон) - "Сантандер"
01:00 МЛС: "Остин" - "Лос Анджелис"

Диема спорт

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Фарьорски о-ви - Чехия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Хърватия - Гибралтар

Диема спорт 2

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Шотландия - Беларус
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Румъния - Австрия

Нова спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Литва - Полша

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Спортът по телевизията - 6 октомври
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар