Спортът по телевизията - 7 януари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

01:30 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", Полша - Нидерландия, мач №1, Хуберт Хуркач - Талон Грикспор
03:30 Тенис (жени): "Юнайтед къп", Полша - Нидерландия, мач №2, Ига Швьонтек - Сузан Ламенс
05:30 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", Полша - Нидерландия, мач №3, Ига Швьонтек/Хуберт Хуркач - Деми Схурс/Талон Грикспор
07:30 Тенис: "Юнайтед къп"
09:30 Тенис: "Юнайтед къп"
11:30 Тенис: "Юнайтед къп"
13:30 Тенис: "Юнайтед къп"
15:30 Тенис: "Юнайтед къп"
20:00 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", 1/16-финал, "Нефтохимик" - "Макаби" (Тел Авив)

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Алекс Микелсън - Лърнър Тиен
05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Даниил Медведев - Франсис Тиафоу
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Иржи Лехечка - Себастиан Корда
12:00 Тенис (двойки мъже): ATP 250, Бризбън, Садио Думбиа/Фабиен Ребул - Танаси Кокинакис/Ник Кириос
18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Марица" (Пловдив) - "Льовалоа Пари Сен Кло"
21:00 Волейбол (мъже): Купа на CEV, 1/16-финал, реванш, "Фридрихсхафен" - "Левски София"

Нова спорт

13:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Япония - Сирия 
16:00 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Узбекистан - Ливан 
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Брайтън"

Диема спорт 3

13:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Южна Корея - Иран
18:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Катар - ОАЕ
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Лийдс"

БНТ 3 / Евроспорт 1

19:00 Ски (мъже): СК в Мадона ди Кампильо, слалом, I манш
22:00 Ски (мъже): СК в Мадона ди Кампильо, слалом, II манш

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Верона"
21:45 Футбол: Серия А, "Парма" - "Интер"

Макс спорт 4

19:30 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Аталанта"
21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Фиорентина"

bTV Action

21:00 Футбол: Суперкупа на Испания, 1/2-финал, "Барселона" - "Атлетик" (Билбао)

Диема спорт

21:30 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Астън Вила"

Диема спорт 2

22:15 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Манчестър Юнайтед"

 

