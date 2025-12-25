Медия без
В Англия отбелязаха 60 г. без футбол на Коледа

Последният мач от първенството на 25 декември е "Блекпул" - "Блекбърн" 4:2

Днес, 12:00
Майк Ингланд (тук с екипа на "Тотнъм" през 1974 г.) записва името си в историята като последния човек, реализирал гол в английското първенство на Коледа
Точно преди 60 години в Англия за последно се играе мач от футболното първенство на Коледа. Правят го "Блекпул" и "Блекбърн", които излизат един срещу друг на 25 декември 1965 г. и завършват 4:2.

А традицията дотогава е на почти 80 години. Още от втория сезон на лигата - през 1889-90 г., Коледа става важна дата във футболния календар на Острова. Като един от малкото официални празници, това е било шанс за отборите да привлекат големи тълпи, което допълнително се е улеснявало от функционирането на обществения транспорт по празниците.

"Коледният футбол избирателно е бил вкоренен в по-широката традиция на обществени забавления - казва проф. Мартин Джоунс от университета в Суонзи пред BBC Sport. - Докато за викторианската средна класа Коледа е бил празник на дома, за работниците, които са живели в тесни и пренаселени жилища, излизането навън често е било по-важно. Футболът, пантомимите, неформалните събирания, обществените ритуали и традициите са давали на хората възможност да общуват и да се насладят на почивния ден.“

Коледната футболна традиция започва от "Престън Норт Енд", който тогава е шампион и приема "Астън Вила" на 25 докември 1889 г. С победа с 3:2, благодарение на хеттрик на Ник Рос, домакините защитават титлата си. 

С развитието на лигата, коледният футбол става все по-популярен до 1957 г., когато за последен път се изиграва пълен кръг.

„В междувоенния период хората забелязват как Коледа става по-скоро личен, отколкото публичен празник - казва проф. Джоунс. - Това става очевидно от намалението на транспортните услуги, на прожекциите в киносалоните и други подобни. И вече към 50-те години мачовете на Коледа започват да стават неподходящи за по-широкото празнуване – хората вече имат по-големите очаквания към домашното си обкръжение, домовете също стават по-комфортни, благодарение на по-доброто обзавеждане, на новия жилищен фонд, на разчистването на бедняшките квартали и по-достъпното гориво. В допълнение, в къщите вече има повече забавления заради телевизията. Така идеята да се избяга от семейството за няколко часа става все по-малко желана и посещаемостта на футболни мачове като цяло намалява. Но истинският убиец на коледния футбол е транспортът. Намаляващото търсене на пътувания за Коледа означава почивен ден за все повече транспортни работници, което ограничава жп и автобусните услуги.“

Въвеждането на осветление по стадионите и на повече мачове през седмицата, също дават своя принос да намалее нуждата празничният период да бъде изпълнен с футбол.

През 1959 г. "Ковънтри" побеждава "Рексъм" с 5:3 в Трета дивизия, а "Блекбърн" бие "Блекпул" с 1:0 на „Иууд Парк“ в Първа дивизия. И традицията прекъсва.

Все пак 6 години по-късно двата отбора от Ланкашър отново се срещат на Коледа и това става наистина последният такъв двубой в Англия. Те влизат в мача с позиции в дъното на класирането - "Блекбърн" е на 20-о място, извън зоната на изпадащите само по голова разлика, а "Блекпул" има само с 1 т. повече и е 18-и. Домакините са спечелили едва един от предишните си 8 мача в лигата, докато "Роувърс" идва с 2 победи от последните 3 двубоя.

„Блекпул" е с бъдещия световен шампион Алън Бол в състава, докато Блекбърн има Майк Ингланд, уелски национален защитник, който ще направи 300 мача за "Тотнъм" и ще е селекционер на страната си 8 години (1980-88).

20 851 зрители виждат как Нийл Търнър дава преднина на "Блекпул", но Джордж Джоунс изравнява преди почивката. През II част домакините поемат контрола. Боби Уодъл бележи с глава, после се разписват Рей Чарнли и още веднъж Алън Бол. След това Майк Ингланд влиза в историята като вкарва второто попадение за "Блекбърн" и това става последният гол в английското първенство, отбелязан на Коледа - двата отбора трябва да изиграят реванша на „Иууд Парк“ на Boxing Day, но той е отложен заради замръзнало игрище.

След победата "Блекпул" в крайна сметка се придвижва нагоре и завършва на 13-о място, но "Блекбърн" прави катастрофално представяне през новата година, като печели само 3 от останалите си 20 мача и изпада във II дивизия.

Чак през 1983 г. е направен нов опит за мач на Коледа - "Брентфорд" иска да играе в Трета дивизия с "Уимбълдън" от 11:00 ч. сутринта.

„Виждам го като огромна възможност семейството да се наслади на чиста коледна сутрин“, каза тогава шефът на "Брентфорд" Мартин Ланг.

Феновете обаче въобще не са съгласни, заваляват много оплаквания и в крайна сметка мачът е преместен за Бъдни вечер, а "Уимбълдън" печели с 4:3.

