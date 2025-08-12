И Германия премахва подавачите на топки, за да не влияят на футбола

Германската футболна лига (DFL) препоръча на 36-те отбора от двете професионални дивизии т. нар. "концепция за многото топки". Това включва сегашните момчета подавачи на излезлите извън терена топки да не ги хвърлят на футболистите обратно, а да ги поставят на специални поставки, откъдето играчите да си ги взимат сами.
Целта е да се "насърчи честността в Бундеслигата и във Втора Бундеслига чрез по-бързо възобновяване на играта и намаляване на загубата на време". Прилагането на концепцията засега не е задължително. Все още е в сила и директивата на ФИФА, изискваща 8 подавачи да бъдат разположени около терена.
Общо във всеки професионален мач в Германия трябва да се използват поне 19 топки: една в игра, поне 14 допълнителни по дългите страни на терена и 4 зад вратите.
Английската Премиър лийг е пионер
През март 2024 г. английската Премиър лийг реши, че играчите вече не трябва да получават топката от момчетата, които стоят отстрани. Вместо да я хвърлят директно на футболистите, младежите я поставят върху конуси, разположени около игрището. Оттам футболистите трябва сами да си вземат топка, за да продължат играта. В Англия на мач се използват по 15 топки.
В Италия подобен подход беше възприет за Серия А, като се използват 12 топки. Единствените изключения и в двете държави са за вратарите, които може да продължат да получават топката директно от подавачите зад вратата.
12-ият играч на отбора домакин
Подавачите бяха въведени в професионалния футбол, след като играта започна да става все по-бавна и чистото игрово време намаля драстично. Момчетата, които влизат в тази роля обаче, се избират от отбора домакин и може да му помогнат. В Англия, Италия и вече в Германия, това се счита за домакинско предимство, което не трябва да съществува, а двата отбора да играят при равни условия.
Колкото и да се предполага, че подавачите са неутрални компоненти в играта, на най-високо ниво треньорите се борят за всяко малко тактическо предимство. Някои наставници на практика направиха момчетата членове на отбора. Пеп Гуардиола, например, ги използваше, за да окаже натиск върху гостуващите на "Манчестър Сити" тимове, които нарочно бавеха играта. Противниковите играчи получаваха топката обратно със забележителна бързина и нямаше как да протакат вкарването ѝ в игра.
Жозе Моуриньо също ползваше подавачите. При престоя си в "Тотнъм" той веднъж аплодира едно от момчетата, чиято съобразителност помогна за гол на "шпорите", а по-късно го покани и на вечеря заедно с отбора.
Особено запомнящ се случай имаше в Германия през сезон 2017/18. Едно от момчетата край тъчлинията в Зинсхайм подаде светкавично топка на Андрей Крамарич, след като Матс Хумелс ("Байерн") я изчисти. Умело изпълненият тъч от Крамарич доведе до гол на Марк Ут за "Хофенхайм" и така подавачът на практика взе дейно участия в гола. Тогавашният треньор на "Хофе" Юлиан Нагелсман каза за момчето: "Той със сигурност имаше няколко процента принос за този гол". Момчето с топката тогава бе Умут Тохумджу, който сега играе за първия отбор на "Хофенхайм".
В Португалия футболистите на "Порто" отидоха още по-далеч миналия октомври. Те директно присъдиха наградата "Играч на мача" на момче, което по подобен начин беше инициирало бързо връщане на топката към терена и така допринесе за гол.
УЕФА започна да раздава официални предупреждения
Когато отборът домакин играе в отбрана, подавачите логично стават средство за печелене на време. Ако преднината е малка, с наближаването на последния съдийски сигнал момчетата може да се мотаят с връщането на топката в игра. Според УЕФА точно това се е случило през ноември 2023 г. на мача от Лига Европа между "Рейнджърс" и "Спарта" (Прага). Домакините от Шотландия получиха предупреждение от Дисциплинарния орган на УЕФА, защото подавачите са се държали "неспортсменски".
Има и по-зрелищен случай. През 2017 г. в Австралия едно от момчетата започна да бави връщането по време на финала за Купата на страната, когато "Сидни" водеше с малка разлика срещу "Аделаида Юнайтед". Футболист на "Аделаида" го нападна и последва сбиване. Играчът получи червен картон и "Сидни" спечели трофея. Момчето пък получи медал като на останалите от отбора и му беше позволено да вдигне купата на церемонията по награждаването (на снимката).
Подавачи са ставали център на вниманието и в Бундеслигата. Например, когато един от тях хвърли топката по тогавашния вратар на "Щутгарт" Йенс Леман, който се оплака от липса на уважение. Като играч на "Волфсбург" Кевин де Бройне обиди едно момче и беше глобен.
По време на престоя си в "Челси" през 2013 г. друг белгиец - Еден Азар, също влезе в сблъсък с едно момче, което не подаде навреме топката на мач срещу "Суонзи". "Сините" загубиха, Азар беше наказан за три мача, а "Суонзи" в крайна сметка спечели Купата на лигата. Впрочем, подавачът сега е мултимилионер и има дистилерия за водка, като по-късно двамата с Азар се помириха.
Най-пресният случай е 1/4-финалът в Лига на нациите между Германия и Италия в Дортмунд на 23 март 2025 г. В 36-ата мин. тийнейджърът подавач Ноел Урбаняк хвърли бързо топката на капитана Йошуа Кимих, който светкавично центрира от корнер за непокрития Джамал Мусиала, който вкара за 2:0. В крайна сметка мачът завърши 3:3, като Германия се класира напред с общ резултат 5:4.