И Германия премахва подавачите на топки, за да не влияят на футбола

ЕПА/БГНЕС Топките в Англия (на снимката) и Италия вече не се подават от момчетата край терена, а стоят на поставки, за да си ги взимат играчите сами.

Германската футболна лига (DFL) препоръча на 36-те отбора от двете професионални дивизии т. нар. "концепция за многото топки". Това включва сегашните момчета подавачи на излезлите извън терена топки да не ги хвърлят на футболистите обратно, а да ги поставят на специални поставки, откъдето играчите да си ги взимат сами.

Целта е да се "насърчи честността в Бундеслигата и във Втора Бундеслига чрез по-бързо възобновяване на играта и намаляване на загубата на време". Прилагането на концепцията засега не е задължително. Все още е в сила и директивата на ФИФА, изискваща 8 подавачи да бъдат разположени около терена.

Общо във всеки професионален мач в Германия трябва да се използват поне 19 топки: една в игра, поне 14 допълнителни по дългите страни на терена и 4 зад вратите.

Английската Премиър лийг е пионер

През март 2024 г. английската Премиър лийг реши, че играчите вече не трябва да получават топката от момчетата, които стоят отстрани. Вместо да я хвърлят директно на футболистите, младежите я поставят върху конуси, разположени около игрището. Оттам футболистите трябва сами да си вземат топка, за да продължат играта. В Англия на мач се използват по 15 топки.

В Италия подобен подход беше възприет за Серия А, като се използват 12 топки. Единствените изключения и в двете държави са за вратарите, които може да продължат да получават топката директно от подавачите зад вратата.

12-ият играч на отбора домакин

Подавачите бяха въведени в професионалния футбол, след като играта започна да става все по-бавна и чистото игрово време намаля драстично. Момчетата, които влизат в тази роля обаче, се избират от отбора домакин и може да му помогнат. В Англия, Италия и вече в Германия, това се счита за домакинско предимство, което не трябва да съществува, а двата отбора да играят при равни условия.

Колкото и да се предполага, че подавачите са неутрални компоненти в играта, на най-високо ниво треньорите се борят за всяко малко тактическо предимство. Някои наставници на практика направиха момчетата членове на отбора. Пеп Гуардиола, например, ги използваше, за да окаже натиск върху гостуващите на "Манчестър Сити" тимове, които нарочно бавеха играта. Противниковите играчи получаваха топката обратно със забележителна бързина и нямаше как да протакат вкарването ѝ в игра.