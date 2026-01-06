Радев копнее да го намадурят - да не се мъчи с партия

ОТЧАЯН ХОД

Натовският генерал и върховен главнокомандващ Румен Радев се заигра с огъня в главата на импулсивния американски президент - българският президент почна да дразни могъщия си колега, за да предизвика отвличането евакуацията си в САЩ и да не му се налага да прави партия.

Наближава краят на втория мандат на Радев и службата го е подгонила да стартира час по-скоро политически проект, с който да излезе на терена на реалната политика.

"Не е за мене тая работа, по-добре да ме изтеглят в Щатите и да ми дадат някаква незначителна служба по обезсмсилянето на НАТО или нещо от сорта. Има си достатъчно мераклии да се занимават с българската политика, аз нямам желание" - споделил Радев със своя близка, на която пък не ѝ дават да се изявява по медиите, освен в нашата.

За да раздразни достатъчно Тръмп, Радев ползва различни техники, на които Тръмп реагира като бик на червена шапка MAGA.



***

Така например българският президент написа в социалната мрежа на Тръмп DeepTruthSocial, че американският народ трябва да се изкаже на референдум по такива важен въпрос като приемането на Мадуро и сигурността на доставките с фентанил в САЩ.

"Мястото на Мадуро наистина е в американския затвор, това му се полага исторически, но защо не искаме да чуем какво мисли американският народ по тия теми? Въпросът във федералния референдум трябва да бъде: Съгласни ли сте Николас Мадуро да бъде приет през 2026 в САЩ?" - пише Радев и се надява на маниакална реакция от шашавия си могъщ колега.

Като се знае колко обича Тръмп да му се месят във вътрешните работи на динамичния мозък - шансът да се накокържи по тая тема не е малък.

Другият трик на Радев е уж случайно да пуска в нюзфийда на Тръмп сведения за предполагаемите залежи на газ и петрол в Черно море - защото и това си му е слабост на Тръмп, а още един отвлечен президент на държава с петролни залежи като нищо ще отложи с 2-3 дена някоя неприятност по Досиетата Епщайн, че кой знае още колко щайги с компромати има за тоя велик човек.

"Ха дано се хване Тръмпи на тая кукичка, че хич не ми се занимава с тия партии-мартии. Нали направих вече една партия предател (ПП) и една с тежест на статистическа грешка (оная Стефан Янев). Стига толкова, наиграх се!" - ридае отчаяният Радев и стиска палци на ръцете и краката да го отърват от тая мъка.