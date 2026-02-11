В София бе задържан полицай, който нямал нищо

ВИСША ФОРМА НА ДОВЕРИЕ

В хода на проверка от Дирекция "Вътрешна сигурност" към МВР полицай в столицата бе претарашен от колегите си, защото за него имало сигнали, че се държи подозрително.

Резултатите от проверката са шокиращи, разказва един от проверяващите:

"Претърсихме джобовете и пазвата му, какво ли нямаше там! Зелена листна маса нямаше, бяло прахообразно вещество нямаше, съответно нямаше и на какво да направим полеви тест, който да реагира на това-онова. Цигари нямаше нито с бандерол, нито без бандерол, смачкани преписки нямаше, даже един дюнер нямаше или парче пица, с кристали, без кристали, нищичко. Направихме му най-различни диагностики и тестове, и видеозон, за да видим дали не е глътнал нещо. В кръвта, урината и косата му няма следи от наркотици и алкохол, ензимите и захарта му са в норма. Нищо не открихме, а без да искаме установихме, че не е бременен и това нещо е seen, което не може да бъде unseen. Документи колегата нямаше, но самоличността му е установена предварително, познаваме го. Пари в себе си също нямаше, следователно и подкупи не е взимал в брой, на ръка или кеш; нямаше и дебитна карта, заплатата я прибира жена му. Направихме гол тараш, проверихме и телесните му кухини, там пък съвсем нищо не открихме. Ядосахме се, но запазихме професионализъм и хладнокръвие, направихме му скенер на главата. Установихме пълна липса на мозъчна дейност. Това лице не може да изпълнява задълженията си. Известно е, че основното умение, на което се учи всеки един полицай, това е да се прави на по-глупав, отколкото е в действителност. Това е непобедима стратегия за надхитряване на престъпността. Но колегата няма как да се прави на глупав, просто защото умът му отсъства изцяло. Това представлява своего рода гавра с традиционните ценности на МВР и опазването на обществения ред. Един полицай трябва да има криминално съзнание и най-малкото да знае как да си иска подкуп или почерпка с наркотици. Какво остава за такива сложни задължения като мачкане на преписки или поставяне досъдебно производство на трупчета, това не е работа за безмозъчник. Това лице не може да остане и ден повече наш колега. Той е срам за свещения пагон и не заслужава високата заплата, която ни гласува обществото. Аз съм виждал как мисли нашият министър, това е напрежение, което прост човек не може да си представи" - категоричен е източникът ни.

Полицаят е временно отстранен от длъжност и стартира цялостна проверка на бедействието му, която ще установи дали въобще някога е правил нещо в МВР, идвайки на работа всеки ден последните 15 години.

***

