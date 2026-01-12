Историческа заслуга! ГЕРБ завиши религиозната бдителност на кримиконтингента

ТУ-ТУУУ!

"Всички дедесари и контрабандисти палят свещи и се молят в църквите, които ние построихме" - заяви Бойко Борисов и в този отрязък от монолога си той не излъга.

Честни служители на БПЦ потвърдиха тази част от думите му и свидетелстваха, че действително последните десетилетия целият криминален контингент на България под влияние на Борисов е станал невероятно религиозен, макар и в примитивна форма: тулупи с анцузи си освещават джиповете, по манастирите се правят сглобки и престъпни завери, пращялките се изживяват като каещи се блудници (във възвратно-постъпателно покаяние-падение и т.н.).

"Всичко това, целият този религиозем подем сред престъпниците до голяма степен е заслуга на Бойко Борисов, комуто грешниците сляпо и ревностно подражават" - потвърждава патриарх Даниил и гледа лошо, но не от лоши чувства, ами той така си гледа, за да стряска слугите на Дявола и враговете на КГБ.

Теософи на свободна практика правят паралели и с поведението на Исус, който приобщавал всички и общувал с митари и грешници напук на фарисеите и книжниците. Мислителите изтъкват религиозно-историческия факт как митарите, сиреч данъчните агенти на Рим, били толкова мразени от народа, че дори не ги смятали за истински евреи и сънародниците им ги отлъчвали. Затова и ги слагали в едно изречение, една асоциативна верига - "мкитари и грешници" А Исус галел и тях по главите, нищо че били затънали до ушите в грях. Също тъй лаксав бил Исус и с блудниците, и въобще с всичкия блудстващ дребен добитък или както е писано: Ако някой си има 100 овце и една от тях се заблуди, не ще ли остави 99 и не ще ли иде по планините да търси заблудената?

С други думи, цялото БПЦ е в състояние на ТУ-ТУУУ и всички признават заслугите на Борисов за приобщаването на контрабандисти, дедесари и всякакви грешници към лоното на Църквата. На всичкото отгоре тия хора с грешните пари са невероятно щедри и не че гледаме материалното, но все пак за строеж на църква си трябват левове или евро, а ремонтът на покрива иска мистрия, не молитва!

"То и нас ни мислят за далавераджии, но всъщност сме птички божии - хитрува патриарх Даниил от името на свещенослужителите. - Както в писано в Матея: не се тревожете какво ще ядете и пиете... Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират и пак небесният ви Отец ги храни. Така я караме и ние. Или ако това е сложно за читателя, народът е казал в стила на Бойко Борисов: На ахмак пиле Господ му свива гнездото!" - обяснява философията си патриарх Даниил и склонността на БПЦ да не се взира много в произхода на парите за богоугодни дела.

Предвид всички тия заслуги на Борисов, духовните мозъци на нацията са се напрегнали в тежък размисъл и пишат нови пасажи за литургично четене със специални молитви за всички контрабандисти, дедесари и най-вече за Кръстителя на мутромилиционерите.