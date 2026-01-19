Чорапена каратека: Започна битката на тодор-живковците

КАК СТЕ, КАК СТЕ!

Румен Радев 9 години загрява и най-накрая излезе на тепиха - ползвайки засилка от президентството се втурва да покаже, че е по-добрият Тодор Живков, а не че само така излиза на снимки.

На Тихия фронт се ходи по чорапи, но сега битката се пренася на Шумния фронт - пряка борба за изпълнителната власт.

Интересното е, че излизайки на терена, той се обърна към младите, които ужким излезли на жълтопаветните протести, за да призоват точно него.

Вероятно съществуват и млади носталгици, които въздишат по Тодор Живков, без да са живели под негово управление - ТикТок е пълен с клипчета, които култивират и възпитават пиетет към бай-тошовизма. Някаква част от младите мозъци вече са форматирани с такива настройки.

Така че живковисти от всички поколения съществуват и това е реална електорална база.

Проблемът или забавлението се състои в това, че на терена повече от 20 години вече има инкарнация на Тодор Живков и дори още не е с изпърдяни конски сили - Бойко Борисов отдавна играе Тодор Живков Две, така че Радев може да претендира чак за Тодор Живков Три.

При това Борисов, макар и донякъде амортизиран, е може би по-добър Тодор Живков - артистичен и хумористичен като оригинала, шопски мъдрец, народняк.

Радев засега го докарва само на външен вид и московски отклонения.

И двамата бай-тошовци го дават поливалентни - Радев е натовски генерал и путинист, а Борисов го уважават всички световни лидери в Оксидента, Ориента, Глобалния юг и Колективния север.

Но все пак Борисов е повече западник, а Радев е повече североизточник. И сякаш Борисов е по-ловък при влизане в завой с 200, а в статично положение може да насочи дупето си едновременно във всички посоки. Радев изглежда по-тромав и тепърва трябва да се доказва в политическите лупинги и пируети. И все по-трудно ще му е да лъже, че е европеец. Това не значи, че Борисов е европеец, значи, че по-успешно от Радев може да излъже, че е такъв.

В обобщение - по комуникация с народа в стил "как сте, как сте", Борисов води по точки. По московщина Радев е по-тодорен, макар че тук може да се спори кое е по-бай-тошовско. Все пак номинално се водим европейска държава, част от западни съюзи и в този смисъл западникът Борисов е по-актуална антена и верен сателит, което също е традиционна Бай-Тошова ценност. В наши дни да си верен сателит не е като по Бай-Тошово време - само с един център в Москва. Бай-тошовците на нашето време трябва да практикуват многополярно ветропоказателно въртогъзие.

И сега на изборите започва битка като в рап-батъл:



Запомни едно:

бай-тошовизмът МИ

е много по-добър

от бай-тошовизма ТИ.



А МОЖЕ БИ ТАНДЕМНА ВЪРТОКРАЦИЯ?

Разбира се, съществува и План Б - в името на татолитарните ценности Бай Тошо Две и Бай Тошо Три да се съединят следизборно.

В тандем даже по-правилно могат да изпълняват въртократичните си пълномощия и едновременно да сочат противоположните правилни посоки заднишком.

За такова нещо обаче трябва да си глътнат еготата, а гълтането на его е като гълтане на бастун - боли.

Другото, което спъва тандемната въртокрация (бай-тошовско Съединение) - това е, че началниците трябва да го разрешат.