Flashback: Не бил Костов, а Пеевски с отложено действие

16 Окт. 2025

2009 БСП имаха озадачаваща предизборна реклама на коалицията около БСП, че ако гласуваш за Бойко Борисов, ще получим Костов. 
Напомням, че тогава БСП все още беше голяма и достолепна партия, а не сегашната смалена и полудементна бабичка.

Избираш Бойко - печелиш Костов
*** 
Всичко излезе точно така, както предупреждаваше БСП, само дето вместо Костов се имало предвид Пеевски с отложено действие.
***
Пеевски тогава, през 2009, го знаеха почти само журналистите, макар че вече имаше подвизи - майка му беше изкупила няколко кила медии, които ги управляваше той и според легендите редактирал дори карикатурите. 
Шефът на Булгартабак през 2007 Христо Лачев твърдеше, че шефът на Следствието Ангел Александров го рекетирал през Пеевски - ставаше въпрос за гигантски месечни отчисления, звучаха фантастично по тогавашните понятия, 150 000 лв месечно.
Като дете-чудо по него време Пеевски вече беше минал през сериозни позиции - шеф на борда на Пристанище Варна, зам.-министър на бедствията и авариите, имаше стаж в Следствието и комисията по лицензите за търговия с оръжие.
Тия пеевски медии през въпросната 2009 наричаха Борисов "Боко Тиквата", но след изборите смениха политиката си от днес за утре и почнаха да го хвалят. Тогава Борисов казваше, че това го правят нарочно, за да си мислят хората, че ДПС нещо го подпира, а то няма такова нещо. 
***
Представете си тая кармична сянка от колко години преследва Борисов, расте и почва да го затъмнява. 
Ако бях един Есенин - сядам на мига да пиша поема за Черния човек в огледалото. 
Но понеже не съм Есенин, написах само есе и седя тука, и гледам как шефът на остатъчната и нелепа БСП мрънка нещо за стабилна стабилност и последователна последователност. 

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
