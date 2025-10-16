Flashback: Не бил Костов, а Пеевски с отложено действие

2009 БСП имаха озадачаваща предизборна реклама на коалицията около БСП, че ако гласуваш за Бойко Борисов, ще получим Костов.

Напомням, че тогава БСП все още беше голяма и достолепна партия, а не сегашната смалена и полудементна бабичка.

***

Всичко излезе точно така, както предупреждаваше БСП, само дето вместо Костов се имало предвид Пеевски с отложено действие.

***

Пеевски тогава, през 2009, го знаеха почти само журналистите, макар че вече имаше подвизи - майка му беше изкупила няколко кила медии, които ги управляваше той и според легендите редактирал дори карикатурите.

Шефът на Булгартабак през 2007 Христо Лачев твърдеше, че шефът на Следствието Ангел Александров го рекетирал през Пеевски - ставаше въпрос за гигантски месечни отчисления, звучаха фантастично по тогавашните понятия, 150 000 лв месечно.

Като дете-чудо по него време Пеевски вече беше минал през сериозни позиции - шеф на борда на Пристанище Варна, зам.-министър на бедствията и авариите, имаше стаж в Следствието и комисията по лицензите за търговия с оръжие.

Тия пеевски медии през въпросната 2009 наричаха Борисов "Боко Тиквата", но след изборите смениха политиката си от днес за утре и почнаха да го хвалят. Тогава Борисов казваше, че това го правят нарочно, за да си мислят хората, че ДПС нещо го подпира, а то няма такова нещо.

***

Представете си тая кармична сянка от колко години преследва Борисов, расте и почва да го затъмнява.

Ако бях един Есенин - сядам на мига да пиша поема за Черния човек в огледалото.

Но понеже не съм Есенин, написах само есе и седя тука, и гледам как шефът на остатъчната и нелепа БСП мрънка нещо за стабилна стабилност и последователна последователност.