Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Гардове от НСО крадоха гнили ябълки от съдебната система

Нарушителите бяха задържани и веднага освободени, като казаха за коя свиня са овощията

22 Окт. 2025
Червеят на съмнението в съдебната система
Pixabay
Червеят на съмнението в съдебната система

ТОВАРЕТЕ ЯБЪЛКИТЕ В ДЖИПКАТА!
Група охранители от НСО по примера на железничарите, които крадоха ябълки с влак, решиха да откраднат малко гнили ябълки от съдебната система. 
Също като железничарите, охранители атакували ябълките в работно време, защото по принцип работели в Президентството, където настъпиха някои промени в охранителния режим по заповед на държавника с главно Д. 
Фактически охранителите изведнъж се сдобили с повече свободно работно време, свободни коли, гориво за харчене и други спестени ресурси. 
Затова гардовете отишли, натоварили джипките и лимузините с торби гнили ябълки (както ги наричаше един френски посланик) и предизвикали малко суматоха в съдебната и околосъдебната система, където винаги има известно напрежение и елемент на спешност. 

Министър Митов бе уведомен за шокиращото престъпление и по глупост реши да действа на своя глава, като че ли иде реч за бой на локали или клане на тийнейджъри. 
Той прати отряд лъвове от МВР да арестуват недопустимо разпищолените гардове от НСО и да оставят гнилите ябълки да си вършат работата. 
Минути след задържането гардовете били освободени, защото Митов разбрал, че е направил ужасна грешка, научавайки за коя свиня са тия гнили ябълки...
***
По време на мъмренето Митов отново опитал да си подаде оставката с такива мотиви (с елементи на изповед):
"Знаех си аз, че трябваше да съгласувам акцията и непременно първо да се обадя, ама ей на, пак се издъних от прекалено усърдие. Нищо да не правя - лошо. Като тръгна да действам - още по-лошо! Няма ли най-сетне да ме уволните по некадърност?" - примолил се за кой ли път Митов, който не е министър на Пеевски, но не му личи. 
Пеевски се засмял сатанински и му казал, че не се предвижда уволнение, а за подобни провинения се полага даже и задръжка след мандата, като Кошлука в БНТ и Сарафа в Прокуратурата. 
"Уволнението ти пътува насам. С валяк. От Африка!" - изгаври се с брадато меме от времената на някогашната наборна служба Пеевски, който не е ходил в казарма, но знае всичко в тая държава, която му принадлежи. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини, гнили ябълки

Още новини по темата

Пеевски: Който си играе с хладни оръжия, не може да е премиер!

21 Окт. 2025

"Дюрекс" пусна лубрикант за гръб
17 Окт. 2025

Скоростна издръжливост! С 200 км/ч Борисов свършва шести и задоволява всички в Пазарджик
14 Окт. 2025

Дилъри на влияние в Нобеловия комитет бяха заловени край Пазарджик
13 Окт. 2025

Първолак-локал наби Даниел Митов до грамада от боклук
11 Окт. 2025

Поправка в закона: криминализира се само осветяването на ОТличния живот
09 Окт. 2025

Борисов предложил на Тръмп Младши концесия за боклука на "Люлин"
06 Окт. 2025

Грета Тунберг става охрана на Пеевски, пази го от геноциД с главно Д
03 Окт. 2025

Пеевски прати министри и волейболисти да ринат сняг на Петрохан
02 Окт. 2025

Отборът по диван-чапраз благодари за фотосесиите
01 Окт. 2025

Всички ще носят hand-джоб камери против корупция и злоупотреби
30 Септ. 2025

Подкупите от тираджиите на Р. Уилямс били за Благо Коцев
29 Септ. 2025

За да има мир! Пеевски излезе по пеньоар сред хората
25 Септ. 2025

Н. Алгафари: Ако усетя минимално влияние, спирам да ходя при Пеевски!

24 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте