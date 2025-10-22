Гардове от НСО крадоха гнили ябълки от съдебната система

ТОВАРЕТЕ ЯБЪЛКИТЕ В ДЖИПКАТА!

Група охранители от НСО по примера на железничарите, които крадоха ябълки с влак, решиха да откраднат малко гнили ябълки от съдебната система.

Също като железничарите, охранители атакували ябълките в работно време, защото по принцип работели в Президентството, където настъпиха някои промени в охранителния режим по заповед на държавника с главно Д.

Фактически охранителите изведнъж се сдобили с повече свободно работно време, свободни коли, гориво за харчене и други спестени ресурси.

Затова гардовете отишли, натоварили джипките и лимузините с торби гнили ябълки (както ги наричаше един френски посланик) и предизвикали малко суматоха в съдебната и околосъдебната система, където винаги има известно напрежение и елемент на спешност.



Министър Митов бе уведомен за шокиращото престъпление и по глупост реши да действа на своя глава, като че ли иде реч за бой на локали или клане на тийнейджъри.

Той прати отряд лъвове от МВР да арестуват недопустимо разпищолените гардове от НСО и да оставят гнилите ябълки да си вършат работата.

Минути след задържането гардовете били освободени, защото Митов разбрал, че е направил ужасна грешка, научавайки за коя свиня са тия гнили ябълки...

***

По време на мъмренето Митов отново опитал да си подаде оставката с такива мотиви (с елементи на изповед):

"Знаех си аз, че трябваше да съгласувам акцията и непременно първо да се обадя, ама ей на, пак се издъних от прекалено усърдие. Нищо да не правя - лошо. Като тръгна да действам - още по-лошо! Няма ли най-сетне да ме уволните по некадърност?" - примолил се за кой ли път Митов, който не е министър на Пеевски, но не му личи.

Пеевски се засмял сатанински и му казал, че не се предвижда уволнение, а за подобни провинения се полага даже и задръжка след мандата, като Кошлука в БНТ и Сарафа в Прокуратурата.

"Уволнението ти пътува насам. С валяк. От Африка!" - изгаври се с брадато меме от времената на някогашната наборна служба Пеевски, който не е ходил в казарма, но знае всичко в тая държава, която му принадлежи.