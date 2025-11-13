Медия без
Фейк бюлетин

Бюджетът е лош, търсят го да го бият, Борисов му стана ятак

Ще му изкъртя ченето и чекмеджето, заканва се Хомо Корпулентис Феноменис

13 Ноем. 2025
HOMO HOMINIBUS PEEVSKI*
Днес Бойко Борисов призна пред мисирника си, че крие бюджета в зайчарника си, защото Пеевски търси бюджета да го изгърби. 
До този сложен фактически състав се стигна заради политическата нестабилност и многото компромиси, които се правят, за да не се счупи държавата. 
"Бюджетът е много лош - откровен бе Борисов пред стъписания колективен мисирник. - Бюджетът, ви казвам, е отвратителен, но друг начин в момента няма. Политическата система се крепи на косъм. Енергетиката ни слага рога и чакаме дерогация. Президентът Радев през Боташ пълни гушата на турския си колега. Нещата не са прости. За нестандартните ситуации трябват нестандартни решения. В тази драматична минута направихме един бюджет за 26 секунди и той излезе недоносче. Пеевски иска да го бие, затова го крия вкъщи, докараха го през гаража, станах му ятак. Пеевски обикаля отвънка, ръмжи и ми глозга партията, но аз стискам зъби и търпя заради България". 
В този момент, вместо гулю-гулю и пипане на мускула, някой заговори с човешки глас и артикулира журналистически въпрос. 
Борисов се ядоса и почервеня като мисир-председател, вдигна кръвно, свали го, пак го вдигна, пак го свали и заяви огорчен, че не е очаквал такова нещо. И ако така мислят да го провокират, той пък ще обича друг мисирник, а тия ще ги даде всичките на произвола на Пеевски и няма да ги спасява в зайчарника си. 
Другите мисирки разбраха от половин дума и накълваха самозабравилата се колежка. 
Борисов се умилостиви и позволи да му зададат още няколко гулю-гулю с възпросителна интонация, на които отговори с удоволствие и мъдрост, но се появи Пеевски и мисирникът безстрашно отиде да види какво ще снесе Хомо Корпулентис. 
А той им каза, че е homo - демек човек, а това звучи гордо. И бидейки хомо, работи за хората - pro hominibus! 
"Но само да видя, че тоя бюджет 2026 не работи за хората, ще му изкъртя ченето и чекмеджето! Приключил е. Край. Няма го. Изчезва, както Сорос и парите му изчезнаха от България!" - задъха се от справедлив гняв Пеевски и разпусна мисирника, докато не е направил комисия за разследване и на мисирската дейност.
__________
* Homo hominibus Peevski (лат.) - човек за хората е Пеевски. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
