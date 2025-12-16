Медия без
Песъка става шеф на Пето РПУ, връща авторитета на институцията, отваря гримьорски салон

Любен Дилов си записа час за макиаж във възроденото районно управление, няма търпение да го разкрасят

16 Дек. 2025

След поредните неприятносто с полицейски началник, Даниел Митов назначава за шеф на Пето районно в София Песъка - легендарен доносник-наркоман и герой на софийския графити-фолклор. 
Наскоро шефът на Пето бе арестуван и освободен, защото не е чак такъв опасен престъпник като Благомир Коцев, въпреки че все пак накърни репутацията на МВР с тия черни подозрения и съмнения за участие в нарко бизнес и други смущаващи дейности. 
Митов е убеден, че това стъписващо назначение - Песъка полицейски началник, ще повиши авторитета и доверието в Пето Районно - също институция в софийския подземен фолклор, както например се пее в народната песен: "Като Пето няма второ, няма друго като Пето, няма трето..." 
Преди това обаче Пето районно трябва да установи самоличността на Песъка, което може да отнеме известно време, защото както за родно място на Омир спорят седем града, така и за ипостаса на Песъка претендират безброй доносници-наркомани, които пеят в Пето РПУ. 
Според графитите - най-вече на територията на Пето РПУ, но и в цялата страна, Песъка е "ухо" и хероинов наркоман, "пее" (доносничи) в Пето РПУ, "гримира майка си" (ефемизъм за домашно насилие - насинява я). 
Затова и една от първите оздравителни мерки за компрометитраното РПУ е отварянето на студио за красота с гримьорски салон вътре в самото Районно, като гримьори ще са униформени експерти от системата. 
Политикът Любен Дилов е първият, който си е записал час за разкрасяване и чака с нетърпение да го гримира лично Песъка, веднага щом поеме управлението на управлението. 
Гримирането, естествено, не е евтина процедура, както много добре знае майката на Песъка. Както гласи поговорката: Красотата изисква кеш! Дилов няма проблем по тая част и предварително е внесъл в Пето сериозна сума в евро. 
Всичко това е много хубаво, но все пак известно забавяне може би ще има, докато се определи кой точно е Песека, особено сега, когато свидетелството за автентичност ще направи съответния боклук такъв голям началник. 
"Днес през кабинета ми се изредиха 50 човека, които изцяло отговарят на характеристиката, даже водеха майките си, прилежно гримирани и лишени от жалките си пенсии, за да имат тия мъже пари за наркотици. Като морския пясък са, нямат чет и брой" - вдига ръце Митов и накрая ще хване напосоки някой за ушите и ще го провъзгласи за автентичния градски Песък.
***
Soundtrack - для тех, кто понимает: 

2025 -- Макияж наотмаошь -- Група МИЛКО БАЛЕВ
"Макияж наотмашь" е втората рускоезична песен на Група МИЛКО БАЛЕВ. Песента е насочена към българския пазар - и то много ограничен сектор, предимно в столица...
YouTube
2025 -- Кутийка грим -- Група МИЛКО БАЛЕВ
"Кутийка грим" е песен от лирическия цикъл за Песъка и Ушев. Песъка играе на шах с Ушев в Пето районно. Естествено играят на вързано и Ушев губи партия след ...
YouTube
2025 -- Група МИЛКО БАЛЕВ -- КОФА, БЪРЗОВАР И ОЩЕ НЕЩО
Какво му трябва на човечеството в тоя живот - спокойствие и лъжица за всяка уста, никой да не бъде пренебрегнат. Но гибелта дебне отвсякъде. "Кофа, бързовар ...
YouTube

 

