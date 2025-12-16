Песъка става шеф на Пето РПУ, връща авторитета на институцията, отваря гримьорски салон

След поредните неприятносто с полицейски началник, Даниел Митов назначава за шеф на Пето районно в София Песъка - легендарен доносник-наркоман и герой на софийския графити-фолклор.

Наскоро шефът на Пето бе арестуван и освободен, защото не е чак такъв опасен престъпник като Благомир Коцев, въпреки че все пак накърни репутацията на МВР с тия черни подозрения и съмнения за участие в нарко бизнес и други смущаващи дейности.

Митов е убеден, че това стъписващо назначение - Песъка полицейски началник, ще повиши авторитета и доверието в Пето Районно - също институция в софийския подземен фолклор, както например се пее в народната песен: "Като Пето няма второ, няма друго като Пето, няма трето..."

Преди това обаче Пето районно трябва да установи самоличността на Песъка, което може да отнеме известно време, защото както за родно място на Омир спорят седем града, така и за ипостаса на Песъка претендират безброй доносници-наркомани, които пеят в Пето РПУ.

Според графитите - най-вече на територията на Пето РПУ, но и в цялата страна, Песъка е "ухо" и хероинов наркоман, "пее" (доносничи) в Пето РПУ, "гримира майка си" (ефемизъм за домашно насилие - насинява я).

Затова и една от първите оздравителни мерки за компрометитраното РПУ е отварянето на студио за красота с гримьорски салон вътре в самото Районно, като гримьори ще са униформени експерти от системата.

Политикът Любен Дилов е първият, който си е записал час за разкрасяване и чака с нетърпение да го гримира лично Песъка, веднага щом поеме управлението на управлението.

Гримирането, естествено, не е евтина процедура, както много добре знае майката на Песъка. Както гласи поговорката: Красотата изисква кеш! Дилов няма проблем по тая част и предварително е внесъл в Пето сериозна сума в евро.

Всичко това е много хубаво, но все пак известно забавяне може би ще има, докато се определи кой точно е Песека, особено сега, когато свидетелството за автентичност ще направи съответния боклук такъв голям началник.

"Днес през кабинета ми се изредиха 50 човека, които изцяло отговарят на характеристиката, даже водеха майките си, прилежно гримирани и лишени от жалките си пенсии, за да имат тия мъже пари за наркотици. Като морския пясък са, нямат чет и брой" - вдига ръце Митов и накрая ще хване напосоки някой за ушите и ще го провъзгласи за автентичния градски Песък.

