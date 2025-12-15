Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Пеевски прави Магазини за Поколение Z

Путин заплаши с високоточни удари по щандовете за народа - страхува се от Z-революция

15 Дек. 2025

ДО ЩАНДА ЗА СТАРИТЕ ХОРА
Докато другите политици употребяват за користните си цели събуденото Поколение Z, премерът на народа Делян Пеевски поде инициатива, насочена към реалните проблеми на младите. По модела на Магазини за хората, които всъщност са щандове, само за 40-50 млн евро ще се създаде верига Магазини за младите хора. На щандовете за Поколение Z ще се предлагат соеви, безглутенови и тем подобни измишльотини на леко завишени цени, защото кеф цена няма и Събуденото поколение цени най-вече качеството на живот. 
Въпреки оставката на редовното правителство и липсата на стабилност, Пеевски ще използва целия си авторитет и влияние в институциите, за да осигури бюджетното финансиране и реализацията на схемата за щандово облагодетелстване на младите. 
Предвижда се и сериозен демографски ефект с мощно завръщане на младите от чужбина и усилено плодене/множене заради подобрената среда за живот на младите хора. 
Възрастен клиент на сегашните Щандове за хората сподели, че дори той на стари години се замисля дали да не се размножи едно хубаво. 
"Толкова е готино и щуро, иде ми да пощурея и аз" - споделя Спиридон С. (77) и очичките му шарят. 
Делян Пеевски сподели с вашия репортер, че се вдъхновил да направи Магазини за младите хора, защото знае какво им е. 
"Аз самият съм успял млад мъж повече от 20 години. За мен младите не са "те". Младите, това сме ние, бъдещето е наше" - приглажда шкембака Хомо Корпулентис и внимава да не падне върху някого. 
***
ОСТРА РЕАКЦИЯ
Единствено международната обстановка малко се усложни, защото Путин приема новите Z-щандове като заплаха за сигурността на Руската федерация. Според виждането на Путин и неговия Съвет за сигурност - въпреки изолацията и цензурата, младите хора в Руската федерация виждат какво става в България и ще поискат същото за себе си. Младите ще разберат, че буквата Z не е само патриотичен милитаризъм, но и поколенчески призив за революционно действие - и ще пометат кремълската власт, ще превърнат империалистическата война във война гражданска. 
"Либералната и патриотичната опозиция ги набутах по затворите, на фронта, под земята и в изгнание, но Поколението Z ще ми види сметката, ако разбере какви глезотии прави за тях украинският орденоносец Делян Пеевски" - съзира стратегическата заплаха Путин и заплашва с високоточни удари по Z-щандовете, ако бъдат създадени. 
Гарантът на Конституцията посъветва Пеевски да не си играе с огъня, защото отговорът ще е много сериозен. 
Но Пеевски не се уплаши, прати мирни поздрави и НЕ на омразата. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Мярка за неотклонение: Митов остава на поста си, независимо колко правителства се сменят
11 Дек. 2025

Няма да има Майдан в Мадан. Пеевски се кандидатира за президент на Украйна
10 Дек. 2025

При най-малко съмнение за връзки с Пеевски - Пеевски ще уволни правителството
08 Дек. 2025

Борисов в Pornhub учи младите на заварки. Тръбни
04 Дек. 2025

Митов към личния състав: Не правете забележки на младежите, много лошо бият!

02 Дек. 2025

Магазини за хората излизат на мегдана - в услуга на бунтари и стражари
28 Ноем. 2025

Рая Назарян разгони протеста с реч на английски
26 Ноем. 2025

Дискриминация и лъжеравноправие! ЕС разрешава боя в еднополовите бракове
25 Ноем. 2025

Обеща и го направи! Тръмп прекрати Черния петък в рамките на 24 часа
21 Ноем. 2025

Радев поръча Киприянова молитва и леене на куршум за Традиционен Черен петък
19 Ноем. 2025

Зелена сделка! И Лукойл става Зелена зона - 100% био, еко и свободно отглеждане на лук
14 Ноем. 2025

Бюджетът е лош, търсят го да го бият, Борисов му стана ятак
13 Ноем. 2025

НСО сгази лекар, отмъсти за кученцето
12 Ноем. 2025

Мирен процес! Тръмп заравя няколко томахавки във Венецуела
07 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ