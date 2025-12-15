ДО ЩАНДА ЗА СТАРИТЕ ХОРА

Докато другите политици употребяват за користните си цели събуденото Поколение Z, премерът на народа Делян Пеевски поде инициатива, насочена към реалните проблеми на младите. По модела на Магазини за хората, които всъщност са щандове, само за 40-50 млн евро ще се създаде верига Магазини за младите хора. На щандовете за Поколение Z ще се предлагат соеви, безглутенови и тем подобни измишльотини на леко завишени цени, защото кеф цена няма и Събуденото поколение цени най-вече качеството на живот.

Въпреки оставката на редовното правителство и липсата на стабилност, Пеевски ще използва целия си авторитет и влияние в институциите, за да осигури бюджетното финансиране и реализацията на схемата за щандово облагодетелстване на младите.

Предвижда се и сериозен демографски ефект с мощно завръщане на младите от чужбина и усилено плодене/множене заради подобрената среда за живот на младите хора.

Възрастен клиент на сегашните Щандове за хората сподели, че дори той на стари години се замисля дали да не се размножи едно хубаво.

"Толкова е готино и щуро, иде ми да пощурея и аз" - споделя Спиридон С. (77) и очичките му шарят.

Делян Пеевски сподели с вашия репортер, че се вдъхновил да направи Магазини за младите хора, защото знае какво им е.

"Аз самият съм успял млад мъж повече от 20 години. За мен младите не са "те". Младите, това сме ние, бъдещето е наше" - приглажда шкембака Хомо Корпулентис и внимава да не падне върху някого.

***

ОСТРА РЕАКЦИЯ

Единствено международната обстановка малко се усложни, защото Путин приема новите Z-щандове като заплаха за сигурността на Руската федерация. Според виждането на Путин и неговия Съвет за сигурност - въпреки изолацията и цензурата, младите хора в Руската федерация виждат какво става в България и ще поискат същото за себе си. Младите ще разберат, че буквата Z не е само патриотичен милитаризъм, но и поколенчески призив за революционно действие - и ще пометат кремълската власт, ще превърнат империалистическата война във война гражданска.

"Либералната и патриотичната опозиция ги набутах по затворите, на фронта, под земята и в изгнание, но Поколението Z ще ми види сметката, ако разбере какви глезотии прави за тях украинският орденоносец Делян Пеевски" - съзира стратегическата заплаха Путин и заплашва с високоточни удари по Z-щандовете, ако бъдат създадени.

Гарантът на Конституцията посъветва Пеевски да не си играе с огъня, защото отговорът ще е много сериозен.

Но Пеевски не се уплаши, прати мирни поздрави и НЕ на омразата.