БЛОКИРАНО КРЪСТОВИЩЕ

В новия вариант на бюджета са заложени още 10 милиарда за развивитието на Магазини за хората, защото най-после бяха уточнени концепцията и стратегията за този ключов сегмент на социалната икономика. Тъй като следващата година се очертава протестна, Магазини за хората излизат на площада - при хората!

Търговски представители на Магазини за хората ще предоставят стоки на народни цени право на мегдана. Спекулантите ще бъдат изгонени и хората ще могат да си купуват на място слънчогледови семки, знаменца, вувузели, суха храна, чай от термос, вълнени чорапи, термобельо, тапети и флумастри за митингова демокрация, кафе, енергийни напитки, домашна ракия и разбира се - широка палитра парти наркотици, за да могат хората да са вдъхновени и енергизирани за дългите протестни хепънинги.

Полицаите на площада ще следят да няма шанаджии, транквиланти и фентанил - само тонизиращи наркотици по утвърден стандарт от организации с полицейски чадър.

"Цените за протестиращи граждани и полицаи ще са еднакви, за никого няма да има привилегии, специални отстъпки и безплатни почерпушки заради чадъра. Чадърът си е чадърм тия работи са с пари!" - гарантира равнопоставеност идеологът на Магазини за хората и неформален премиер Делян Пеевски.

"Каквото трябва да се кегализира, ще го оправим в някоя почивка между комисиите, важното е да се действа оперативно и в полза на хората" - разпореди той.

А нещастният министър на вътрешните работи пак не можа да се уволни - той беше намислил да ходи на работа нагърмян, за да го разжалват за поведение, позорящо пагона.

Но началникът му го скастри:

"Седи мирен, Цайс! Ако тръгнем да уволняваме полицаи за такива неща, къде ще му излезе краят и кой ще я работи тая работа?" - налегна го неумолимо службата Дани.

***

Така че - Магазините за хората няма да са щанд в хоремага, както погрешно обяви Министерството на земеделието и храните тия дни. Това вече е превъзмогнато, управленската мисъл не спира да надгражда.

