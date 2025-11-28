Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Магазини за хората излизат на мегдана - в услуга на бунтари и стражари

Тъй като годината се очертава протестна, основната дейност на МагЗаХор ще е площадна търговия: семки, знаменца, вувузели и парти наркотици

28 Ноем. 2025
И те са хора!
И те са хора!

БЛОКИРАНО КРЪСТОВИЩЕ
В новия вариант на бюджета са заложени още 10 милиарда за развивитието на Магазини за хората, защото най-после бяха уточнени концепцията и стратегията за този ключов сегмент на социалната икономика. Тъй като следващата година се очертава протестна, Магазини за хората излизат на площада - при хората!
Търговски представители на Магазини за хората ще предоставят стоки на народни цени право на мегдана. Спекулантите ще бъдат изгонени и хората ще могат да си купуват на място слънчогледови семки, знаменца, вувузели, суха храна, чай от термос, вълнени чорапи, термобельо, тапети и флумастри за митингова демокрация, кафе, енергийни напитки, домашна ракия и разбира се - широка палитра парти наркотици, за да могат хората да са вдъхновени и енергизирани за дългите протестни хепънинги. 
Полицаите на площада ще следят да няма шанаджии, транквиланти и фентанил - само тонизиращи наркотици по утвърден стандарт от организации с полицейски чадър. 
"Цените за протестиращи граждани и полицаи ще са еднакви, за никого няма да има привилегии, специални отстъпки и безплатни почерпушки заради чадъра. Чадърът си е чадърм тия работи са с пари!" - гарантира равнопоставеност идеологът на Магазини за хората и неформален премиер Делян Пеевски. 
"Каквото трябва да се кегализира, ще го оправим в някоя почивка между комисиите, важното е да се действа оперативно и в полза на хората" - разпореди той. 
А нещастният министър на вътрешните работи пак не можа да се уволни - той беше намислил да ходи на работа нагърмян, за да го разжалват за поведение, позорящо пагона. 
Но началникът му го скастри:
"Седи мирен, Цайс! Ако тръгнем да уволняваме полицаи за такива неща, къде ще му излезе краят и кой ще я работи тая работа?" - налегна го неумолимо службата Дани. 
***
Така че - Магазините за хората няма да са щанд в хоремага, както погрешно обяви Министерството на земеделието и храните тия дни. Това вече е превъзмогнато, управленската мисъл не спира да надгражда. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Рая Назарян разгони протеста с реч на английски
26 Ноем. 2025

Дискриминация и лъжеравноправие! ЕС разрешава боя в еднополовите бракове
25 Ноем. 2025

Обеща и го направи! Тръмп прекрати Черния петък в рамките на 24 часа
21 Ноем. 2025

Радев поръча Киприянова молитва и леене на куршум за Традиционен Черен петък
19 Ноем. 2025

Зелена сделка! И Лукойл става Зелена зона - 100% био, еко и свободно отглеждане на лук
14 Ноем. 2025

Бюджетът е лош, търсят го да го бият, Борисов му стана ятак
13 Ноем. 2025

НСО сгази лекар, отмъсти за кученцето
12 Ноем. 2025

Мирен процес! Тръмп заравя няколко томахавки във Венецуела
07 Ноем. 2025

Комисията разкри: Пеевски спонсорирал Сорос и му въздействал
06 Ноем. 2025

Торбьорн Торнквист: ако усетя минимално влияние от Путин, развалям сделката!

04 Ноем. 2025

Прехвърлят на Пиринския отшелник Лукойл и фирмите на Спецов
03 Ноем. 2025

И Си Дзинпин лобирал за сваляне на санкциите с голямо Д
30 Окт. 2025

Кметът на "Изгрев" се маскира за Хелоуин като травестит в образа на Мариан Бачев

29 Окт. 2025

Гардове от НСО крадоха гнили ябълки от съдебната система
22 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д