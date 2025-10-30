И Си Дзинпин лобирал за сваляне на санкциите с голямо Д

САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ!

Стана ясно каква е била основната тема в разговора на Доналд Тръмп и Си Дзинпин - санкциите по Магнитски.

Двамата планетарни играчи набързо минали конспекта за войната в Украйна, митата, търговските споразумения и Грета Тунберг - и почти през цялото време спорили за санкциите на Делян Пеевски.

Си Дзинпин настойчиво и на ръба на наглостта лобирал за свалянето на санкциите срещу Пеевски по Глобалния полов Акт Магнитски. Си убеждавал Тръмп, че Пеевски не е корумпиран, санкциите срещу него са аморални и нелогични, а и не може да се пренебрегва гласът на хората в Пазарджик, които еднозначно отдадоха доверието си за партията на Пеевски и показаха колко несправедливи са тези санкции.

Тръмп не се поддал на натиска, защото усетил коварния замисъл на Си - китайският президент вижда колко добре се отразяват на американо-пеевските отношения тия санкции, като иска същото и за себе си. Откак има санкции, Пеевски засили позициите си в България, легитимира се като политик и прави всевъзможни добрини на американската държава.

Си Дзинпин не е сляп, той също иска да има свои лостове за влияние върху силния човек в България. Затова и лобирал под разни благовидни предлози за падане на американските санкции, за да наложи свои китайски и да направи Пеевски най-добрия приятел на Китай.

"Вижте, г-н Тръмп - усуквал се Си. - Делян е с голямо Д, Доналд е с голямо Д, но и Дзинпин е с голямо Д на български, макар че на китайски и на американски се пише по друг начин (习近平, Xi Jinping)" - хитрувал китаецът с разсейваща информация за разконцентриране на вниманието.

За Тръмп било много трудно да пресича маневрите на хитрия китаец - много по-трудно, отколкото да мине тест за интелигентност и деменция!

По време на дългото надлъгване дори Путин се обадил и той да иска падане на Магнитски за Пеевски - и той с някакви свои користни санкционни идеи наум.

Тръмп за малко да изпусне нервите и дипломатичния тон - толкова силен бил натискът!

Обаче удържал фронта.

"Да не съм болен да махам санкциите на Пеевски! - мятала се вратовръзката Тръмп. - Тия санкции са единственото свястно нещо, което направи администрацията на лунатика Байдън. То и това беше подготвено от мен, но поне го изпълниха съвестно и не го оплескаха. Само за това може би няма да вкарам Байдън в затвора или в лудница!" - приключил разговора Тръмп с неприятното усещане, че събеседникът му не се е отказал и пак ще му досажда в бъдеще.

***

"Си е коварен преговарящ и това не е добре" - оценява ситюейшъна Тръмп.

Тази информация, читателю, изтече по много тънки канали - Доналд я споделил с Мелания, тя казала на Рая Назарян, а Назарян казала на Киселова, докато се сменяли.

А Киселова се разприказва, защото е кисела от смяната на първенството сред равни.