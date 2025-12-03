Борисов в Pornhub учи младите на заварки. Тръбни

КУЧКО КОСМАТА...

Докато другите политици се състезават кой ще направи по-инфантилен клип за ТикТок, Бойко Борисов реши да се обърне към младите с по-зрели послания.

Той остави ТикТок на аматьорите и стана създател на съдържание в Порнхъб.

"Време е младите да научат как стават някои работи - заварки, годежи, сватби... Животът на възрастните е сложен и многопластов, понякога форсираме с 200 км/ч, понякога късаме менискуси от страст..."

В първото си видео за Порнхъб Борисов направи туториал (обучително показно) - как се правят тръбните заварки на Руско-Турски поток.

Партньор във видеото за заварките е бившият собственик на Порнхъб, който има мераци към Лукойл, където смята да рафинира или петрол, или еротично олио с еретични масла.



...ХВАНИ МЕ ЗА ТРЪБАТА

Ето и част от съветите на Дядо Бойко към Поколение Z:

"Гледайте и се учете, младежи! За да стане Zаварката, първо трябва да подарите кученце, няма да правите прибързани работи - от вратата за тръбата като батко ви Ицо Хазарта. Хубавите неща стават бавно и настъпателно. Слушайте дедо си, не се водете по глупави акъли, щото на прост човек акъл не може да се набие, най-много да те набият на справедлив протест! Бъдете умни като мен, не бъдете простаци и не се страхувайте от нищо. Аз никога не съм бил простак и страхливец, винаги съм учил внуците си, уча и вас, че не е страшно да си дедо, страшно е да спиш с баби и да те записва Пеевски. Друго нещо много важно, деца: за хубава заварка трябва и хубав бюджет. Ако не стане от първия път, правите нов бюджет и пак атакувате святая святих, ако ме разбирате правилно, малко на църковен език ви говоря, но не забравяйте, че сме в Порнхъб! С хубав бюджет аз съм правил такива подаръци и на Путин, и на Тръмп, че винаги ще има за мен едно местенце пред камината. И понеже тука в Порнхъб сте се нагледали на водопроводчици, искам да ви предпазя от още една грешка. Водопроводчиците работят с тръби, но водопроводчикът не е заварчик! Нали така, братко мой!" - Борисов потупа покровителствено бившия собственик на Порнхъб и му подшушна нещо тайно от зрителите, от което той стана оранжев като перчема на Тръмп и презервативите на Мата Хари.

За финал Борисов хвърли на аудиторията кукичка за следващото видео, за да повиши градуса на очакването:

"Довиждане, мили мои, до следващия път, когато ще ви покажа на живо народна медицина - как се чистят фалопиеви тръби в зайчарник" - прати целувка на зрителите Борисов и се учуди мислено как успява и на тия години с тия менискуси всеки път да се надскача.

Преди години, когато хип-хопът беше млад, Христо Петров - Ицо Хазарта също даваше инструкции какво да се прави с тръбата:

Преди години, когато хип-хопът беше млад, Христо Петров - Ицо Хазарта също даваше инструкции какво да се прави с тръбата:



Авторът Сър Гей Бубка бяга с изменено лице от водопроводчика.

Шарж: Христо Комарницки.