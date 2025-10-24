Медия без
Лира и Шмиргел

Повелителката на славата

Днес, 00:21
Колаж: Неизвестен извършител.

Велислава повелява
зад гърба широк.
Тя е бойната му слава
и внезапен шок. 

Извинете, от коя
медия сте вие?
Медия със главно Я?
Аха. 
Да не се затрие! 

Велислава на Делян
шепне във ухото.
Вижда всекиго на длан
и предвижда злото. 

С работа не се гърби,
лекичко, товарищ!
Тя се грижи да не би
да се претовариш. 

Тя съветва да се пазиш,
моли те горещо,
пожелава много здраве - 
адски важно нещо. 

Как са майка ти, баща ти,
слушат ли децата
Знаеш, в българските щати
как стоят нещата...

Тя е мъничка държава -
бодва те на шиш и
тя самата управлява
в сянката на Шиши. 
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
