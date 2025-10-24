Велислава повелява
зад гърба широк.
Тя е бойната му слава
и внезапен шок.
Извинете, от коя
медия сте вие?
Медия със главно Я?
Аха.
Да не се затрие!
Велислава на Делян
шепне във ухото.
Вижда всекиго на длан
и предвижда злото.
С работа не се гърби,
лекичко, товарищ!
Тя се грижи да не би
да се претовариш.
Тя съветва да се пазиш,
моли те горещо,
пожелава много здраве -
адски важно нещо.
Как са майка ти, баща ти,
слушат ли децата
Знаеш, в българските щати
как стоят нещата...
Тя е мъничка държава -
бодва те на шиш и
тя самата управлява
в сянката на Шиши.
Лира и Шмиргел
Повелителката на славата
Днес, 00:21
Велислава повелява
