Пеевски прати министри и волейболисти да ринат сняг на Петрохан

ИЗНЕНАДАЙ ЗИМАТА!

За разлика от други жалки-позорни години в българската история, тази зима България има лидер с голямо Д, който изненада сезона, изпревари стихиите, няма да позволи една снежинка да падне лошо и да създаде удобства на населението.

Неформалният премиер мобилизира петима министри и националният отбор по волейбол веднага да отиват на прохода Петрохан и да ринат внезапно завалелият сняг, за да могат гражданите да се придвижват свободно и неограничено, пък и да разберат, че има държава.

Министрите нарамиха греблата и хукнаха веднага, макар че някои от тях трябваше да търсят вода за Плевен.

"Вода вече има, дъжд вали, слънце не грее, тук не ви е Симитли!" - подпердаши ги Хомо Корпулентис и отговорните фактори забързаха по указаното направление без повече излишни въпроси.

Волейболистите бяха леко учудени, че трябва да се занимават с такива несвойствени активности, но Пеевски и тях мотивира достатъчно строго:

"Достатъчно сте се снимали, приключихме с тая част от програмата, време е да поработите за хората. Така ще станете истински мъже и ще ми бъдете благодарни, но по-важното е, че хората ще ви бъдат благодарни! Нали знаете, момчета, за хората човек убивам!" - подкара високите момчета лидерът барабар с Любо Ганев, който си мислеше, че за него не се отнася, но Пеевски го убеди, че има нужда да се раздвижи и да отслабне.

Ситуацията на Петрохан: 15 фута чисто бял сняг.

***

"Румене, излез!" - обърна се и към президента Пеевски, защото и той е физически и морално годен да рине сняг.

"Стига си ринал кеш, излез да ринеш сняг, г-н провален президент!" - настояваше Пеевски, но президентът си остана зад дебелите стени и Пеевски му обеща, че по-нататък ще се разправя с него, когато Президентството го изплюе, за да се провали и като партиен строител.

"И внимавай, защото тебе те запомних" - не заплаши, а предупреди Пеевски.

Румене, излез!