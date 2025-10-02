Медия без
Пеевски прати министри и волейболисти да ринат сняг на Петрохан

Достатъчно се снимаха, време е да поработят за хората! - спеши ги лидерът с голямо Д

02 Окт. 2025
Дай си сърцето, на когото искаш ти, аз моето го дадох на хората! - раздава се Хомо Корпулентис.
ИЗНЕНАДАЙ ЗИМАТА! 
За разлика от други жалки-позорни години в българската история, тази зима България има лидер с голямо Д, който изненада сезона, изпревари стихиите, няма да позволи една снежинка да падне лошо и да създаде удобства на населението. 
Неформалният премиер мобилизира петима министри и националният отбор по волейбол веднага да отиват на прохода Петрохан и да ринат внезапно завалелият сняг, за да могат гражданите да се придвижват свободно и неограничено, пък и да разберат, че има държава. 
Министрите нарамиха греблата и хукнаха веднага, макар че някои от тях трябваше да търсят вода за Плевен.
"Вода вече има, дъжд вали, слънце не грее, тук не ви е Симитли!" - подпердаши ги Хомо Корпулентис и отговорните фактори забързаха по указаното направление без повече излишни въпроси. 
Волейболистите бяха леко учудени, че трябва да се занимават с такива несвойствени активности, но Пеевски и тях мотивира достатъчно строго:
"Достатъчно сте се снимали, приключихме с тая част от програмата, време е да поработите за хората. Така ще станете истински мъже и ще ми бъдете благодарни, но по-важното е, че хората ще ви бъдат благодарни! Нали знаете, момчета, за хората човек убивам!" - подкара високите момчета лидерът барабар с Любо Ганев, който си мислеше, че за него не се отнася, но Пеевски го убеди, че има нужда да се раздвижи и да отслабне. 

Ситуацията на Петрохан: 15 фута чисто бял сняг. 
***
"Румене, излез!" - обърна се и към президента Пеевски, защото и той е физически и морално годен да рине сняг. 
"Стига си ринал кеш, излез да ринеш сняг, г-н провален президент!" - настояваше Пеевски, но президентът си остана зад дебелите стени и Пеевски му обеща, че по-нататък ще се разправя с него, когато Президентството го изплюе, за да се провали и като партиен строител. 
"И внимавай, защото тебе те запомних" - не заплаши, а предупреди Пеевски. 

Румене, излез! 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
