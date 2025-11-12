НСО сгази лекар, отмъсти за кученцето

НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ

Националната служба за опустошение (НСО) успя да организира трагичен инцидент, при който загина млад лекар - потенциален мъчител на животни. Трагедията се е разиграла изцяло в рамките на закона, прегазването е станало в условия на специален режим, така че жертвата си е виновна, а това че си го заслужава е съпътстваща полза.

Така службата реагира на обществените очаквания за линч и справедливо възмездие срещу лекаря македонец, който сгази бездомно куче, любимец на бившите му съседи. Само че македонецът избяга в Македония, а възмездието трябва да е бързо и кърваво, макар и недотам прецизно.

"Пак добре че лекар намерихме и си го блъснахме чисто - коментира говорителят на НСО Корасон Барабасов. - Днес-утре ще намерим и македонец, така че да отговорим на обществените очаквания за линч и разплата в името на народа. Важното е да се действа оперативно-експедитивно, защото в нашето забързано ежедневие хората помнят по 26 секунди, колкото трае Първо четене на Закона за особения управител. Хората забравят бързо, но неприятното чувство остава. А ние от НСО действаме светкавично и оставяме приятно чувство в обществото. Това е народопсихология - цупи устни говорителят. - Никой няма време да мисли за абстракции като правосъдие и мудна съдебна система. Хората са жадни за кръв и морал. Искат убийства, но морално обезпечени, жертвата трябва да е легитимна. Примерно сега легитимната жертва е с профил "македонец-лекар-садист". Ние намерихме лекар, видяхме му сметката и сега молим обществото за малко търпение, докато намерим македонец-садист или поне доказан македонец, пък за садизма ще видим. Нямаме време за губене" - заяви говорителят Корасон и заглади брада интелектуалски, за да отреже клипче за ТикТок и Инстаграм профилите на службата.

