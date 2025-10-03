HOW DARE YOU!!!

Бившата екоактивистка Грета Тунберг заряза екологията и Газа и дойде в България да засили охраната на Делян Пеевски, защото според нея България проявява престъпна небрежност към това планетарно природно богатство с изящна талия и голямо Д.

"Екологията е бошлаф, в Палестина няма оправия, но сме длъжни да опазим Пеевски, поколенията няма да ни простят, ако проспим заплахите срещу Феномена" - заяви Грета, която пристигна с нова флотилия, акостира с риск за живота си край Несебър и изхвърли няколко айфона в Черно море, както по-рано тя и хората ѝ мятаха мобилни устройства в Средиземно море.

"Преди си хвърляхме телефоните, за да не попаднат в ръцете на ционистите, а сега го правим за кеф и да покажем, че екологията вече наистина ми е дълбоко през тръбите и буквално под морското равнище" - изрази и заяви новото си Аз Грета Тумбак, която иска само да охранява тумбака на Делян Пеевски и нищо друго не я интересува.

Според него НСО, баретите и МВР само си прехвърлят топката край тумбака на охранявания обект и никой не си върши работата, а в същото време Пеевски реално е застрашен от геноциД с главно Д.



"При Пеевски ходят съмнителни хора с измачкани дрехи, ние не знаем какви са им намеренията, тия подмазвачи са най-опасни и вероломни. Рискът трябва да се управлява по-прецизно, на тия хора трябва да им се проверяват гънките на дрехите. Пеевски е човек, който не мисли за себе си, а за хората, но и ние хората трябва да мислим за него, ако не искаме да го изгубим. Не бих посмяла да го позволя" - направи малко звярска физиономия Грета.

"Няма да пия турско кафе с него, а бира", издава и някои малки тайни Грета Туборг.