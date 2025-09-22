Медия без
Симеон-Хасан основа Младежко Ново начало, Милена се записа в УНИБИТ

Царската издънка иска да реши проблемите на майка си, певицата иска паметник

23 Септ. 2025
Визуализация на паметник на тема - бунтар с главно Д.
Pixabay
Визуализация на паметник на тема - бунтар с главно Д.

НОВО НАЧАЛО НА АКАДЕМИЧНАТА ГОДИНА
Вече пълнолетният Симеон-Хасан Сакскобургготски пое по стръмния път на българската политика, стана партиен член в най-перспективната бг-партия и основа младежка организация на ДПС-Ново начало. 
Фракцията се нарича Новсопол, което е приблизителна абревиатура и се разчита така: "Новоначальный Союз Молодежи". 
Понеже много хора се затрудниха с разчитането, Симеон-Хасан обясни:
"Като Комсомол, само че Новсопол. Това, дето звучи като сопол, не е търсен ефект. Окончанието "пол" обединява младежите от двата биологични пола и също така звучи като окончание на древен гръцки град: Созопол, Филипопол и т.н.; пол е съкратено от полис, а ние, младежите на Ново начало ще станем толкова много, че ще се превърнем в един гигантски!" - ентусиазиран е младият политик, макар че за момента е единствен член на организацията си. 
С политическия си ход Симеон-Хасан прави и звучна историческа рима с началото на политическия път на Делян Пеевски. Председателят на автентичното ДПС с главно Д някога започна политическата си кариера в Младежкото НДСВ - партията на дядото на Симео-Хасан. 
Като колатерална полза от политическата си дейност Симеон-Хасан предвижда създаването на благоприятна среда за решаването на проблемите на княгиня Калина с българското правосъдие.
"Сега нямаме никакви връзки в Околосъдебната система, затова ни гърбят за глупости. В орбитата на г-н Пеевски ще се сдобия с главно Д за решаване на проблемите" - откровен е младият, красив и богат княз. 

Калина Сакскобургготска е окончателно осъдена за шофиране след алкохол
Калина Сакскобургготска е окончателно призната за виновна и осъдена за шофиране след употреба на алкохол. Софийският окръжен съд е потвърдил присъдата на Районния съд в Самоков, постановена миналия април - 8 месеца условно присъда, както и глоба от 200 лева.
СЕГА
23 Септ. 2025

***
СТРАННО МОМИЧЕ - НЛО
Милена Славова пък се записа да следва нещо в УНИБИТ. 
Певицата дори не знае каква специалност учи, но това не е толкова важно - важното е, че библиотекарите милеят за българщината, признават Кирил и Методий за българи, съхраняват важни папки и вдигат паметници на специални хора.
Милена също бе откровена и призна, че се надява в двора на ВУЗ-а да ѝ направят ръкотворен паметник, на който да пише - ВЕЧНАТА БУНТАРКА и още нещо помпозно-нелепо, което студентката ще доизмисли по време на следването си. 
Певицата за всеки случай обяви умствена независимост и прекрати дипломатически отношения с главния си мозък. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

