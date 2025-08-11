Медия без
Лира и шмиргел

Страстите на Иван Рилски (Епопея на изоглавените)

11 Авг. 2025
Търчете, тамо са скарѝте!
Върти се светецът в задгробни кошмари:
човешкото стадо си няма овчари.
По-точно - има, но шмекери стари, 
дето си просят шамари! 

Скърцат ужасно нетленните мощи
в късите нощи. 
Кокали скърцат като порти на Ада - 
Душата е в Рая, обаче страда,

защото Великата рилска пустиня
тъне в строителна тиня.

Багери пъплят, реве планината
следи от вериги раздират снагата.
Плачат със глас езерата -
предчувствуват българщина̀та. 

Бетоновозите возят бетон,
газят Божи, човешки закон.
Идат и видими резултати,
пъплят москвичи и мазерати.

Идат такива едни пилигрими - 
Господи-Боже, прости ми! 
Воистина те не знаят какво вършат,
но планината мирише на мърша.

Мокри кърпички, пластмаса, скара,
малко остава да тръгне пожара.
Попа е по-пиян от багериста,
бърка порното с акатиста. 

Слиза от джипката пилигрим -
мутро-простакът е непобедим.
Стъпва тежко, боли го прасеца
от новия татус с лика на светеца.

Жена му - цялата в чупки и джаджи
Only God - вика - can judge me! 
В OnlyFans тя е светица -
покровител на блудната цица. 

Изобщо - Великата рилска пустиня
тъне в човешката тиня. 

Зелен чорап вдига пилон,
блудницата на него танцува
Сатанаил зяпа хиалурон,
някой се моли горещо и псува.

Най-пияните вече се бият.
В езерата задници мият.
Памперси плуват, живот и здраве,
га сме най-зле, тъй да сме, аве!

А Господ отгоре, сред дим от кебапчета
киха и хълца, и пие хапчета,
защото Великата рилска пустиня
тъне във нравствена тиня. 
***
Soundtrack: 

2025 -- Епопея на изоглавенитe (Страстите на Иван Рилски) -- Група МИЛКО БАЛЕВ
YouTube

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
