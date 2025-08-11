Страстите на Иван Рилски (Епопея на изоглавените)

Върти се светецът в задгробни кошмари:
човешкото стадо си няма овчари.
По-точно - има, но шмекери стари,
дето си просят шамари!
Скърцат ужасно нетленните мощи
в късите нощи.
Кокали скърцат като порти на Ада -
Душата е в Рая, обаче страда,
защото Великата рилска пустиня
тъне в строителна тиня.
Багери пъплят, реве планината
следи от вериги раздират снагата.
Плачат със глас езерата -
предчувствуват българщина̀та.
Бетоновозите возят бетон,
газят Божи, човешки закон.
Идат и видими резултати,
пъплят москвичи и мазерати.
Идат такива едни пилигрими -
Господи-Боже, прости ми!
Воистина те не знаят какво вършат,
но планината мирише на мърша.
Мокри кърпички, пластмаса, скара,
малко остава да тръгне пожара.
Попа е по-пиян от багериста,
бърка порното с акатиста.
Слиза от джипката пилигрим -
мутро-простакът е непобедим.
Стъпва тежко, боли го прасеца
от новия татус с лика на светеца.
Жена му - цялата в чупки и джаджи
Only God - вика - can judge me!
В OnlyFans тя е светица -
покровител на блудната цица.
Изобщо - Великата рилска пустиня
тъне в човешката тиня.
Зелен чорап вдига пилон,
блудницата на него танцува
Сатанаил зяпа хиалурон,
някой се моли горещо и псува.
Най-пияните вече се бият.
В езерата задници мият.
Памперси плуват, живот и здраве,
га сме най-зле, тъй да сме, аве!
А Господ отгоре, сред дим от кебапчета
киха и хълца, и пие хапчета,
защото Великата рилска пустиня
тъне във нравствена тиня.
***
Soundtrack: