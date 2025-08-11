Страстите на Иван Рилски (Епопея на изоглавените)

Върти се светецът в задгробни кошмари:

човешкото стадо си няма овчари.

По-точно - има, но шмекери стари,

дето си просят шамари!



Скърцат ужасно нетленните мощи

в късите нощи.

Кокали скърцат като порти на Ада -

Душата е в Рая, обаче страда,



защото Великата рилска пустиня

тъне в строителна тиня.



Багери пъплят, реве планината

следи от вериги раздират снагата.

Плачат със глас езерата -

предчувствуват българщина̀та.



Бетоновозите возят бетон,

газят Божи, човешки закон.

Идат и видими резултати,

пъплят москвичи и мазерати.



Идат такива едни пилигрими -

Господи-Боже, прости ми!

Воистина те не знаят какво вършат,

но планината мирише на мърша.



Мокри кърпички, пластмаса, скара,

малко остава да тръгне пожара.

Попа е по-пиян от багериста,

бърка порното с акатиста.



Слиза от джипката пилигрим -

мутро-простакът е непобедим.

Стъпва тежко, боли го прасеца

от новия татус с лика на светеца.



Жена му - цялата в чупки и джаджи

Only God - вика - can judge me!

В OnlyFans тя е светица -

покровител на блудната цица.



Изобщо - Великата рилска пустиня

тъне в човешката тиня.



Зелен чорап вдига пилон,

блудницата на него танцува

Сатанаил зяпа хиалурон,

някой се моли горещо и псува.



Най-пияните вече се бият.

В езерата задници мият.

Памперси плуват, живот и здраве,

га сме най-зле, тъй да сме, аве!



А Господ отгоре, сред дим от кебапчета

киха и хълца, и пие хапчета,

защото Великата рилска пустиня

тъне във нравствена тиня.

***

Soundtrack: