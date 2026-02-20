Медия без
Есе

Кратък исторически откъс - за поука и назидание

От просветление към политически успехи и просветено насилие

20 Февр. 2026

В древната бирманска история се разказва следното събитие, обрасло с митология и демагогия. 
Цар Аноратха управлява от 1044 до 1077 царството Паган (бъдещата Бирма/Мианмар). 
Когато се възкачил на престола, в страната се практикувал ари будизмът, който се считал за компрометиран, създавал корупционна среда и бил вече много далеч от заветите на истинното учение на Буда. С две думи - в Паган изповядвали погански будизъм.
Аноратха решил да реформира религиозната система в страната и повикал будистки монах от съседното царство на моните - Татон. Царство Татон е било разположено на територията на части от днешните Мианмар и Тайланд. 
Дошъл в Паган монахът Шин Арахан и посветил цар Аноратха в по-добрата версия на будизма - теравада. 
Могъщият пагански владетел много харесал теравада будизма и поискал от владетеля на моните да му изпрати свещени книги и още монаси, за да се установи в Паган правилният будизъм и да укрепнат културно-религиозните връзки между двете държави. 
За беда получил отказ. 
Според традиционния разказ, тази религиозна неучтивост станала причина за поредица войни между Паган и Татон, като в крайна сметка Аноратха завладял цялата империйка на моните, унищожил завинаги тяхната държавност, пленил цялата им аристокрация и религиозна върхушка, отмъкнал свещените книги да си ги чете и просветлява до насита, пътем събрал богатствата и разбира се териториите, уредил данъците. 
Имало и някакви съпътстващи мотиви за войните, не само отказът от религиозна дружба и сътрудничество. Част от завоеванията минали под знака на Освобождението, защото клетите мони били нападнати и от кхмерите. Паганците освобождавали моните от кхмерите и оставали на място, за да гарантират сигурността в региона заедно с правилната религия и произтичащата от нея политика. Кхмерите от своя страна в тоя период (втората половина на 11 век) изповядвали индуизъм и махаяна будизъм. Те приели Теравада будизма чак през 13 век. 
Така тънката религиозна интуиция на могъщия Аноратха и строгата му душевна конституция довели до страхотни политически успехи, завоевания, разцвет на културата и писмеността, Златен век, Бирма от Хималаите до Индийския океан, от Паган до Андаман; държава достойна да стане една от перлите в бъдещата британската корона. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
