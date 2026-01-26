Тръмп праща ICE в Гренландия, да не останат без лед

СНОУБОРД ЗА МИР

Президентът на цялото прогресивно човечество Доналд Тръмп още не е встъпил в законното си владение на ледения къс Гренландия, но вече се грижи за екстериториалния дизайн на острова.

Тръмп праща там неуточнен, ала голям брой служители на имиграционната полиция ICE, която принципно се занимава с лов на мигранти в американските градове и понякога разстрелва непълноценни граждани на САЩ.



Times News

***

Доналд Тръмп принципно е опонент на Глобалното затопляне, но до него достигнали сведения, че полярните ледове наистина се топят, тъй като полярният ден продължава твърде дълго и слънцето следобед напича.

"Затова пращам на тия диваци подразделения на ICE, малко от малко да им се смръзне акото и да приемат новите геополитически факти" - както винаги деликатен е президентът на Сноуборда за мир.

"Гренландия е прекалено зелена, това значи, че няма достатъчно ледове и айсберги, в такъв случай трябва да осигурим повече лед и жизнено пространство за всички пингвини, моржове, бели мечки, бели лисици и каквито още хайванчета се въдят по тоя край" - разсъждава оранжевото желе в черепа на президента.

Стивън Уиткоф наскоро пък разказал на Тръмп за строежа на Сталиновите лагери в Магаданска област и Колима.

През ноември 1932 година в Магадан пристигат 12 000 затворници и надзиратели, от които нито един не преживява зимата, с тях умират и стражевите кучета. Първият пристигнал кораб въобще си остава заклещен там, защото не е строен за ледоразбивач.

На следващата година стоварват 15 000 човека, от които напролет останали 300 живи.

"Това е тремендос и амейзинг! Това е мащаб! А ние ги стреляме на дребно по улиците и пак пищят" - удивил се Тръмп и се размечтал за нещо подобно в Гренландия.

