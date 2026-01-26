Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Тръмп праща ICE в Гренландия, да не останат без лед

Много не го признавам Глобалното затопляне, ама изглежда има нещо, разсъждава оранжевото желе в черепа на президента

Днес, 19:10
Гренландия има нужда от ледове и айсберги, къде иначе ще живеят пингвините, моржовете и белите мечки!
Гренландия има нужда от ледове и айсберги, къде иначе ще живеят пингвините, моржовете и белите мечки!

СНОУБОРД ЗА МИР
Президентът на цялото прогресивно човечество Доналд Тръмп още не е встъпил в законното си владение на ледения къс Гренландия, но вече се грижи за екстериториалния дизайн на острова. 
Тръмп праща там неуточнен, ала голям брой служители на имиграционната полиция ICE, която принципно се занимава с лов на мигранти в американските градове и понякога разстрелва непълноценни граждани на САЩ. 

Times News
***
Доналд Тръмп принципно е опонент на Глобалното затопляне, но до него достигнали сведения, че полярните ледове наистина се топят, тъй като полярният ден продължава твърде дълго и слънцето следобед напича. 
"Затова пращам на тия диваци подразделения на ICE, малко от малко да им се смръзне акото и да приемат новите геополитически факти" - както винаги деликатен е президентът на Сноуборда за мир. 
"Гренландия е прекалено зелена, това значи, че няма достатъчно ледове и айсберги, в такъв случай трябва да осигурим повече лед и жизнено пространство за всички пингвини, моржове, бели мечки, бели лисици и каквито още хайванчета се въдят по тоя край" - разсъждава оранжевото желе в черепа на президента. 
Стивън Уиткоф наскоро пък разказал на Тръмп за строежа на Сталиновите лагери в Магаданска област и Колима. 
През ноември 1932 година в Магадан пристигат 12 000 затворници и надзиратели, от които нито един не преживява зимата, с тях умират и стражевите кучета. Първият пристигнал кораб въобще си остава заклещен там, защото не е строен за ледоразбивач. 
На следващата година стоварват 15 000 човека, от които напролет останали 300 живи.
"Това е тремендос и амейзинг! Това е мащаб! А ние ги стреляме на дребно по улиците и пак пищят" - удивил се Тръмп и се размечтал за нещо подобно в Гренландия. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин

Още новини по темата

Желязков: Подписах на своя глава, защото съм Желязна лейди!
22 Яну. 2026

Пеевски даде 7-часово интервю. На Борислав Сарафов!

21 Яну. 2026

Костадин К. изтеглен в Грозни, влиза в еничарския корпус АХМАТ
21 Яну. 2026

Тръмп скри Досиетата Епщайн в нашия Имотен регистър
13 Яну. 2026

Историческа заслуга! ГЕРБ завиши религиозната бдителност на кримиконтингента
12 Яну. 2026

Тръмп кани русенски младежи да му респектират службите
09 Яну. 2026

Радев копнее да го намадурят - да не се мъчи с партия
06 Яну. 2026

Мадуро спокоен - мълчан петрол и мълчан фентанил го пазят от неприятности
05 Яну. 2026

Путин поздрави българите за Еврозоната, милиони го поискаха за президент
02 Яну. 2026

Песъка става шеф на Пето РПУ, връща авторитета на институцията, отваря гримьорски салон
16 Дек. 2025

Пеевски прави Магазини за Поколение Z
15 Дек. 2025

Мярка за неотклонение: Митов остава на поста си, независимо колко правителства се сменят
11 Дек. 2025

Няма да има Майдан в Мадан. Пеевски се кандидатира за президент на Украйна
10 Дек. 2025

При най-малко съмнение за връзки с Пеевски - Пеевски ще уволни правителството
08 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?