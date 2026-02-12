ТОВА Е БОГОУГОДНИЧЕСКО!!!

Изпълняващият хореографията на Главен прокурор Борислав Боби "Лицето" Сарафов прекара полезно и приятно време в четене на Закона за съдебната власт, разказа той самият на пресконференция с ограничена видимост за избрани медии.

Прокурорът първо прочел закона по редовете, нищо интересно не открил после хванал да чете между редовете и открил неподозирани дълбочини на текста.

Оказва се, че между редовете на Закона за съдебната власт има още цял един Закон за околосъдебната власт, в който са описани функциите на най-различни елементи като особени нотариуси, джуджета, брокери на влияние, сенчести кадровици, специалисти по прехвърляне на злато и бизнес, ад хок гешефтари, рейдъри, дарт вейдъри, богоугодници с червени тоги-потници, знойнобедрени Джуконди, хищни като анаконди.

В Закона за околосъдебната власт също така е разписано как човек може да се представя за Главен прокурор, без да се намеси Светия синод, и как Висшия съдебен съвет да се превърне в клубче по спелеология на несъзнаваното.

Всичко това Сарафов общо взето си го знаел, макар че си е друго да видиш черно на бяло неписаните закони и понятия!

Но когато се задълбочил Сарафов още повече, четейки между самите междуредия, вече дошъл истинският културен шок.

Ето тук, в дълбокото на дълбокото започнали големите изненади:

При дълбокото гмуркане между редовете Сарафов се натъкнал на третия том на "Винету", цялата "Кама Сутра", сцени от Туин Пийкс и следи от "Под игото", но в много тежка версия.

"Представете си епизода в мелницата, където Бойчо Огнянов убива Емексиз Пехливан и спасява дъщерята на мелничаря от поругание - разказа Сарафов на пресконференцията и накара репортерките да си припомнят уроците по бг литература. - Като четох между редовете на Закона за съдебната власт, там "Под игото" е по съвсем друг начин. Емексиз Пехливан изнасилва Тошко Тодоров, набива му чембер с малко акъл и го посвещава в някакво радикално разклонение на ислямския будизъм. При което Априлското въстание изобщо не избухва. Все пак и в тая версия честта и половата неприкосновеност на мелничарската дъщеря остават непокътнати. А в бележка под линия между редовете се обяснява, че в цялата европейска литература дъщерята на мелничаря е символ-източник на еротично напрежение, затова е по-добре да остане неразбулена и недокосната. Така се поддържа напрежението и то исзкача през фонтанелата на Тошко. Представяте ли си какви дивотии!" - скубеше си тогата Сарафов на пресконференцията и се закле, че следващия път ще се появи с перука и екстеншъни.

