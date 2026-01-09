Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Тръмп кани русенски младежи да му респектират службите

Целта е силоваците да добият образ на жертви, не на палачи

Днес, 17:39

ВАШИНГТОН - РУСЕ
Администрацията на Доналд Тръмп спешно организира внос на младежи, които миналата година имаха спречкване с шефа на русенската полиция, при което полицаят пострада тежко, полицията пускаше нелепи слухове, а министър Митов лъжеше неубедително, че полицаят уж пострадал при изпълнение на служебния си дълг. 
Тръмп е заповяда на Държавния апартамент да издаде американски визи на русенците, за да се спречкат в Америка с някой и друг служител на ICE и с божията помощ да перфорират няколко бъбрека или каквито там вътрешни органи им паднат на сгода. 
Напоследък в САЩ зачестиха стрелбите в акциите на ICE, служителите са неопитни, правят грешки, убиха многодетна майка, неудобно се получава. 
Въпреки културните различия и часовата разлика, Тръмп съобразил, че този начин, като спречка младите русенци с катилите си, ще изгради на екзекуторите от Антиимигрантската служба имидж на жертви, а не на палачи, за каквито ги мислят хората. 
"Аз, дето не знам какво е това емпатия, на мен даже ми дожаля за тоя полицейски началник" - осъзна Тръмп.
Нищожна пречка представлява обвинитителният акт, който българската прокуратура вчера внесе срещу младите енергични русенци. 
Тръмп заповяда на подсанкционния Пеевски да мобилизира всички звена на Околосъдебната система в България и бързо да оправят младежите, за да могат час по-скоро да отлетят за Щатите, да се аклиматизират и да почнат да се спречкват. 
"Не ви знам там бухалки, джуджета, нотариуси-мотариуси - намеква Тръмп, че всичко знае, - да не се размотават изобщо, а да оправят момчетата и да ги пращат насам, спешно е!" - разпореди Доналд Тръмп и обеща при положителни резултати да не ожесточава санкциите по Глобалния Полов Магнитски Акт. 
"Такива мигранти ми трябват, не баби-сводници и наркодядовци!" - каза Тръмп вече на себе си, а ние откъде знаем какво си говори сам, то си е наша работа. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
