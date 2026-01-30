Медия без
Максим Генчев снима филм за Мелания, вдига мижавия интерес

"Доньо, мащай ги тия санкции бе!" - пъшка президентшата по сценарий

30 Яну. 2026

НАЙ-ВАЖНОТО ИЗКУСТВО
След скандално мижавия интерес към некадърния филм за Мелания единствено няколко личности от България направиха историческо усилие да излекуват раните върху егото на Доналд и Мелания Тръмп. Тази вечер Максим Генчев снима нов филм за същата героиня, утре е световната му премиера едновременно в Лос Анжелис, Ню Йорк, Лондон, Кан, Москва, Мумбай, Пекин, Берлин, Тутракан и други киностолици. 
Делян Пеевски отдели част от бюджета на Магазини за хората, предостави на режисьора Генчев милион евро и пълна творческа свобода, за да снима максимално бързо по-добър филм за Мелания, който да спечели публиката и да предотврати ужасни последствия за света. 
Единствен Делян Пеевски си даде сметка колко е опасно за планетата могъщият Доналд Тръмп да е в лошо настроение и засегнато самочувствие. 
Затова - както винаги в оперативен порядък - той предприе светкавични действия и възложи отговорната задача на експедитивния Максим Г. 
Сценарият на филма "Спечелената чест на Мелания Тръмп" творчески заимства мотиви от "Изгубена Станка", "Многострадална Геновева", "Иванку, убиецът на Асеня", "Спасяването на редник Райън" и контрамотиви от "Изгубената чест на Катарина Блум". 
В сюжета, както и в бюджета, има много исторически волности. 
Във филма животът на Мелания (в ролята Цветелина Янева) започва не в Югославия, а в България, което за американската публика е едно и също, но за нас е голям комплимент. Още преди достигане на полова зрелост Мелания е отвлечена от турци тютюнджии и поробена да ниже тютюн, получавайки поганско име. Юнаци-помаци отнемат Мелания от турците, но за нея е все едно, тъй като пак я карат да ниже тютюн.
Младият пожарникар Бойко Борисов (сам си изпълнява ролята) я спасява по време на Възродителния процес и незабавно ѝ връща майчиното име. 
Мелания от благодарност му се отдава на ръба на Наказателния кодекс, но това го няма във филма и само ние си го знаем. 
След това Мата Хари прави номер на Бойко Борисов, снима го с тонове злато, осигурено от Крокодила Дънди Прешъс, а после набеждава Мелания. 
Борисов е честен, ала наивен и будала, хваща вяра на интригата. Той е омерзен и сломен морално, просва се напреки на леглото и избутва Мелания да падне. 
Така Мелания става паднала жена. 
Тогава долита Феноменът Делян Пеевски (в ролята Асен Блатечки), подава ръка на Мелания да се надигне, урежда ѝ връщане на моминската чест, урежда ѝ честен брак с Доналд Тръмп. За услугата не иска нищо, прави го за хората.
В този честен брак Доналд Тръмп е окрилен, повежда борба с извращенията и педофилията, бомбардира Острова на Епстийн, печели доверие, печели избори след избори, става архитект на Новия световен ред. Сторми Даниелс се опитва да го отклони от правия път, но той не я поглежда - обладава я с черна превръзка на очите и така не се брои за изневяра. 
В ролята на Доналд Тръмп е самият Максим Генчев, който по сценарий псува и граби пусита на поразия, но все пак честната Мелания и Сторми Даниелс му са най-близо до сърцето и банковите сметки.
В ролята на Сторми Даниелс се въплътява Мария Филипова, която се раздава максимално на хората и става служебен премиер на Хондурас. 
В края на филма - интимна сцена, апотеоз на семейното щастие. 
Доналд грухти в екстаз, а честната Мелания пъшка: "Доньо, мащай ги тия санкции бе!" 
Доналд се замисля и лицето му заема целия екран. Единият му клепач играе. 
Надписи. 
***
И една оперативно-следствена тайна. 
Снимките на филма "Спечелената чест на Мелания Тръмп" са причина и за удара на службите по Замунда - за да се избегне пиратското разпространение на филма "Спасяването на Мелания" и хората да отидат в киносалоните.
А семейство Тръмп да видят повишения интерес на просветената публика, Доналд да се успокои и да не започва Трета световна война. 

Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице към филмовата площадка.
Шарж: Христо Комарницки. 

