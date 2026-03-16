Стефка Костадинова обеща да мълчи в НС, за да не политизира случая си

МЪЛЧАНИЕТО Е ЧЕКМЕДЖЕ

Световната рекордьорка на висок скок и легенда в леката атлетика Стефка Костадинова обеща да прескочи изборната бариера и в 52-то Народното събрание да мълчи катo чекмедже, но същевременно да се усмихва загадъчно като Джоконда.

"Сега в кампанията 2-3 пъти сигурно ще поговоря, но в самото НС обещавам да работя мълчаливо, защото работата на парламента излишно се политизира" - установила Костадинова.

Атлетката много харесала позицията на пеевския вътрешен министър Митов, който замълча по случая "Петрохан", за да не го политизира.

"Освен това, не умея да лъжа - признава кандидат-депутатката. - На лъжата краката са къси, а моите са дълги като срок за излежаване".

По преценката ѝ, в парламента твърде много се говори и това води до обезценяване на думите и празен шум, врява и безумство.

"Paroles et paroles et paroles, както е казал Ален Делон. Думи, думи, думи, е казал Шекспир, понеже и на него му писнало от много шум за нищо" - показва ерудитката, че може да си служи с думите, но не е там работата.

Що се отнася до законодателната инициатива, Костадинова гарантира, че няма намерение да пише законопроекти и само смътно си представя как се прави това. Но можело все пак да подпише някой, както прави лидерът ѝ, който също не пише лично, защото си има хора за тая работа - но се подписва под най-важните законопроекти и те винаги минават.

"Ама хайде, че много се разприказвахме" - прекрати приятния разговор феноменалната фемина.

Dalida, Alain Delon - Paroles, paroles « Paroles paroles » : le tout premier clip de la chanson iconiqueIl aura fallu attendre 46 longues années pour que le clip de « Paroles, paroles » de Dalida ... Dalida, Alain Delon - Paroles, paroles « Paroles paroles » : le tout premier clip de la chanson iconiqueIl aura fallu attendre 46 longues années pour que le clip de « Paroles, paroles » de Dalida ...