Даниел Митов мълчал за "Петрохан", за да не политизира случая

"Ако бях излязъл да говоря за случая "Петрохан – Околчица" като министър на вътрешните работи, щяха да ме обвинят, че политизирам или предрешавам изхода на разследването. Затова пуснахме професионалистите да информират - какво е открито и какви са фактите". Това обясни в интервю пред БНР Даниел Митов, зам.-председател на ГЕРБ и вътрешен министър в кабинета на Росен Желязков.

"Ивайло Мирчев по-добре като говори, да се съобразява какво говори. Не е редно вътрешният министър да коментира случай от този калибър, когато има политически измерения", обясни бившият вътрешен министър в предаването "Неделя 150".

А защо хората са били объркани от информацията на разследващи и криминалисти, Митов каза:

"Когато има такъв, достатъчно заплетен случай, свързан с висок контрол на общество – секта, която си е водила свой собствен начин на живот, със свои собствени разбирания за живота, духовното изясняване на фактите е сложно упражнение. Да, на Мирчев му се чудя, мен ме търсеше, но защо сега не търси сегашния министър. Емил Дечев казва: "води се от прокуратурата и разследващите" и това е правилното поведение, това беше и моето поведение".

Митов обясни:

"Мен ме нямаше умишлено за Петрохан. Каквото и да бях казал, особено когато ПП-ДБ са дълбоко забъркани в тази афера, нямаше как да се очаква друго, освен такава реакция от тях. Шефът на ГДНП излезе и каза".

Бившият вътрешен министър коментира "Петрохан" от неговия – различен ъгъл. И обясни, че НПО, каквато е това в Петрохан, има функцията да бъдат коригиращи на държава и институции, да дава предложения, "но има тънка граница".

"А тя се преминава, когато властимащите ПП-ДБ, били на власт или от управлението на София, висши функционери, започнат да създават мрежа от привилегировани неправителствени организации, на които се делегират функции на държавата и бъдат имплантирани в държавата. Тогава вече говорим за паралелна НПО-държава, управляват без легитимност".

За такива привилегировани неправителствени организации той посочи АКФ и "Правосъдие за всеки".

"Мога и още привилегировани да посоча".

"Създава им се дори система за защита, че тези НПО-та са особени, част от нещо, което да бъде предпазвано. Когато тръгват сигнали за Петроханската организация, АКФ пуска писмо, с което казва на ГДБОП, "те са много важни, те са част от Европейската рейнджърска асоциация. Важни са НПО-ата за демократичната държава, но има тънка граница, която е прекрачена. Големият въпрос е как да не се прекрачва. Трябва да си оправим законодателството, за да няма паралелна НПО-държава и структури, които да управляват нелегитимно", каза Митов.