Близките на загиналите извоюваха повторни разпити по "Петрохан"

Бащата на 15-годишния Александър Макулев обяви пълно доверие в прокуратурата и разследването

Днес, 12:50
Бул Нюз
Кемперът "Мерцедес" по начина, по който е открит край Околчица. В него са намерени телата на Ивайло Калушев, на 22-годишния Николай Златков и на 15-годишния Александър Макулев

Близки на четирима от загиналите на "Петрохан" и Околчица успяха да извоюват прокуратурата да разпореди повторни разпити на ключови лица в разследването на смъртта на  Александър Макулев, Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Василев, Пламен Статев, Ивайло Иванов, съобщава OFFnews.bg.

Близките на загиналите изпратиха ново общо искане до прокуратурата с настояване за повторен оглед, нови аутопсии, нови съдебно-медицински експертизи и разпити на нови свидетели. Искането е от името на роднини на Ивайло Калушев, Николай Златков, Александър Макулев и Ивайло Иванов. То е в отговор на постановлението, в което прокуратурата отказва нови огледи и допуска единствено нови разпити на свидетели.

Прокурорите са уважили искането за разпит на поемните лица, участвали в първоначалния оглед и на "тези, присъствали и участвали по какъвто и да е начин по време на аутопсиите".

Близките на загиналите настояват за разпит пред съдия на всички поемни лица, присъствали по време на огледите на местата на престъпленията – край хижа "Петрохан" и в кемпера. В пост на Ралица Асенова - майката на Николай Златков, става ясно, че те основават искането си "на изключително противоречивите данни, намиращи се в предоставените ни документи, както и в изявленията на кмета на с. Гинци (поемно лице на хижа "Петрохан"), който твърди, че преди всички останали първи на място влезли агенти на ДАНС (което би компрометирало в голяма степен извършените впоследствие действия по разследването в хижата"). "Кметът на с. Гинци, както и открилият труповете Деян твърдят недвусмислено, че по време при пристигането им на място Дечо е бил обърнат с очи към земята, докато видно от изтеклата във вестник „Уикенд“ снимка той е легнал по гръб, а по очи е обърнат Ивей (Ивайло Иванов). Поемните лица следва да бъдат запитани и за това имало ли е наистина гилзи в частите на хижата, които не са били обхванати от пожара, съответно няма как същите да са попаднали в зоната на възпламеняването", посочва Асенова.

Във въпросното прокурорско постановление-отговор за пръв път се потвърждава, че по време на аутопсиите, освен съдебния лекар, са присъствали и други лица. От отговора на прокуратурата става ясно още, че са изискани от трите мобилни оператора данни за телефоните на загиналите в кемпера, за клетките на Петрохан и за Старлинк устройството в кемпера и вече са получени. Изисканите данни са не само за дните около намирането на телата (1-8 февруари), а и за доста голям период преди и след тях. Не пише какво са установили трафичните данни.

Разпитите на поемните лица и присъствалите на аутопсиите ще бъдат проведени не пред съдия, а пред трима от роднините, разпорежда държавното обвинение. Прокуратурата освен това не смята, че има основание да се прехвърли разследването на Националната следствена служба.

Асенова настоява за проверка от системата на АПИ на всички моторни превозни средства, засечени в района на хижата в периода от 01.02.2026г. до 02.02.2026г. и има ли регистрирани автомобили на ДАНС сред тях. Тя иска осигуряване на пълен достъп до всички събрани по делото материали, за да се запознае с установеното досега и да може да правя своевременни искания по разследването. 

Майката на Николай Златков твърди, че според съдебно-медицинската експертиза при сина й са намерени два проектила в главата и следи от охлузвания по подбедриците. "Притеснителното е, че в случай, че спрямо Ники са изстреляни два патрона, а спрямо Иво и Сашо по един, то тогава защо иззетите гилзи са само три?", пита Асенова. Тя твърди, че при сина й "има дълбоки рани, изразяващи се в липсваща кожа по подбедриците, наподобяващи следи от изгаряния".

Асенова твърди и, че според съдебно-медицинската експертиза на Александър Макулев били установени освен огнестрелната рана, но и охлузвания в областта на коленете и кръвонасядания в областта на десните клепачи. Майката пита и защо всички аутопсии са правени от 1 съдебен лекар и поставя въпроса за разминаванията за това кога са открити труповете, кога е настъпила смъртта, какво казва експертизата.

Междувременно изненадващо бащата на Александър Макулев обяви пълно доверие в прокуратурата и разследването, съобщи пак OFFNews. Открита позиция до медиите изпрати Яни Макулев - баща на 15-годишния Александър. Позицията е подписана от "семейството на Александър Макулев" и за контакт е даден телефон на бащата Яни. 

Вчера майката и сестрата на Александър подписаха искания до прокуратурата с коренно противоположна позиция - те подлагат на съмнение ключови етапи в разследването.

 

 

