Тръмп спря нарушител в насрещното на Ормузкия проток

ПРОТОКОЛА НА ПРОТОКА

Танкер от сенчестия флот на неустановена държава навлезе в насрещното движение на Ормузкия проток, но бе спрян лично от Доналд Тръмп, който побесня.

С озвучителна техника за метъл концерт Тръмп извика срещу танкера-нарушител с вокал дисторшън:

- Връщай си скапания танкер назад, за да си вляза в паркинга. Веднага! Веднага!! Веднага!!!

Капитанът на танкера отначало се направи на отворен, като заяви, че е военен прокурор в Страшния съд, който наближава със страшна сила. Но на Доналд Тръмп тия не му минават и той ревна пак с апокалиптични децибели:

- Аз съм назначил Папата бе, отворко! Тук се слуша мойта дума, аз съм капитан. Ако си платил на Иран такса за минаване, ще платиш на мене глоба и пак няма да минеш, заклевам се в св. Мина! Бъди благодарен, че Мелания е тука, иначе щеше да ми ядеш причастието, да видиш християнски ценности, гиди дърти контрабанд!

Тръмп принуди нарушителя да се изтегли, конфискува му товара и накара капитана да прочете 600 пъти молитва към св. Мина за махане на мините от протока.

***

Големият проблем в протока сега е, че върви американска операция за разминиране, но никой не знае дали и колко мини има там - и се получава лов на черна котка в тъмен трюм, докато мишките напускат кораба.

Друг метафизичен проблем на Ормуз е, че през протока се минава като през Загадката за двата портала, но за разлика от класическата философска задача (два портала, водещи до смърт или вечен живот, двама пазачи, единият винаги лъже), в Ормуз условието на гатанката за преминаване е, че и двамата пазачи лъжат.

Протокът не е затворен, ала е блокиран от Сцила и Харибда.

Иран лъже, че е минирал протока, но това че лъже, не означава, че няма мини. Затова Тръмп лъже, че разминира, но това че лъже, пак не е гаранция за нищо - като МВР/прокуратурата на Петрохан, които лъжат за всичко, но и обратните на техните твърдения също не са верни.

Иран лъже, че не взема такси за преминаване, а Тръмп пуска само тези плавателни съдове, които НЕ са платили това, което Иран отрича да взема.

Ако не платиш - не можеш да минеш.

Ако платиш - двойно повече не можеш да минеш.

Ако минеш нелегално, ще платиш два пъти, но трябва да отричаш и двете плащания.

***

Виждайки колко е гъста кашата, Бойко Борисов остави за малко кампанията си в България и се обади да даде малко ценни съвети към Тръмп, като му каза:

- ТУ-ТУУУУ!

После Борисов похвали Тръмп за християнските ценности и молитвите за разминиране към св. Мина, насърчи го все така да гали с твърда ръка папата по главата, но да не забравя старата сръбска концепция - с едната ръка гали, с другата... мина вади!

Другият съвет на Борисов към Тръмп бе да се работи с израелския експерт, който разследваше цъфналата джанка след атентата срещу Гешев.

- После ще ми кажеш дали работят алгоритмите на израелските фирми - каза Борисов на Тръмп.

Тръмп се съгласи и обеща, само за да не се издаде, че понятие няма какви са тия загадъчни алгоритми.

