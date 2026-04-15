Тръмп спря нарушител в насрещното на Ормузкия проток

Капитанът бе заставен да прочете 600 пъти молитва към св. Мина за разминиране

15 Апр. 2026
ПРОТОКОЛА НА ПРОТОКА
Танкер от сенчестия флот на неустановена държава навлезе в насрещното движение на Ормузкия проток, но бе спрян лично от Доналд Тръмп, който побесня. 
С озвучителна техника за метъл концерт Тръмп извика срещу танкера-нарушител с вокал дисторшън:
- Връщай си скапания танкер назад, за да си вляза в паркинга. Веднага! Веднага!! Веднага!!! 
Капитанът на танкера отначало се направи на отворен, като заяви, че е военен прокурор в Страшния съд, който наближава със страшна сила. Но на Доналд Тръмп тия не му минават и той ревна пак с апокалиптични децибели:
- Аз съм назначил Папата бе, отворко! Тук се слуша мойта дума, аз съм капитан. Ако си платил на Иран такса за минаване, ще платиш на мене глоба и пак няма да минеш, заклевам се в св. Мина! Бъди благодарен, че Мелания е тука, иначе щеше да ми ядеш причастието, да видиш християнски ценности, гиди дърти контрабанд! 
Тръмп принуди нарушителя да се изтегли, конфискува му товара и накара капитана да прочете 600 пъти молитва към св. Мина за махане на мините от протока. 
***
Големият проблем в протока сега е, че върви американска операция за разминиране, но никой не знае дали и колко мини има там - и се получава лов на черна котка в тъмен трюм, докато мишките напускат кораба. 
Друг метафизичен проблем на Ормуз е, че през протока се минава като през Загадката за двата портала, но за разлика от класическата философска задача (два портала, водещи до смърт или вечен живот, двама пазачи, единият винаги лъже), в Ормуз условието на гатанката за преминаване е, че и двамата пазачи лъжат. 
Протокът не е затворен, ала е блокиран от Сцила и Харибда. 
Иран лъже, че е минирал протока, но това че лъже, не означава, че няма мини. Затова Тръмп лъже, че разминира, но това че лъже, пак не е гаранция за нищо - като МВР/прокуратурата на Петрохан, които лъжат за всичко, но и обратните на техните твърдения също не са верни. 
Иран лъже, че не взема такси за преминаване, а Тръмп пуска само тези плавателни съдове, които НЕ са платили това, което Иран отрича да взема. 
Ако не платиш - не можеш да минеш. 
Ако платиш - двойно повече не можеш да минеш. 
Ако минеш нелегално, ще платиш два пъти, но трябва да отричаш и двете плащания. 
***
Виждайки колко е гъста кашата, Бойко Борисов остави за малко кампанията си в България и се обади да даде малко ценни съвети към Тръмп, като му каза: 
- ТУ-ТУУУУ!
После Борисов похвали Тръмп за християнските ценности и молитвите за разминиране към св. Мина, насърчи го все така да гали с твърда ръка папата по главата, но да не забравя старата сръбска концепция - с едната ръка гали, с другата... мина вади! 
Другият съвет на Борисов към Тръмп бе да се работи с израелския експерт, който разследваше цъфналата джанка след атентата срещу Гешев. 
- После ще ми кажеш дали работят алгоритмите на израелските фирми - каза Борисов на Тръмп. 
Тръмп се съгласи и обеща, само за да не се издаде, че понятие няма какви са тия загадъчни алгоритми. 
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Още новини по темата

Кандев се самоарестува - за убийствен чар и престъпна харизма
13 Апр. 2026

Радев поиска от Великите сили намеса срещу намесата на ЕС в изборите ни
09 Апр. 2026

Тръмп иска да умре млад като Ал. Македонски, впрегна науката
07 Апр. 2026

Полуизнасилен възрожденец иска референдум: да ражда или да не ражда?

06 Апр. 2026

Коварен ход! Радев обеща задължителна казарма, но само за "Възраждане" и БСП
03 Апр. 2026

Прокурорският син наби главсека на МВР, завиждал му за славата
01 Апр. 2026

Русинова и Пепи Еврото подписали с Македония 100-годишно споразумение

31 Март 2026

Тръмп гостува на Мон Дьо, за да разкрие ориентацията си
27 Март 2026

Венци Чикагото прогласи благата вест: ще ражда болезнено
25 Март 2026

Иво Многоръков добара и лунните милиарди на НАСА
25 Март 2026

Войната в Иран е за златото на Вълчан войвода
23 Март 2026

Аръков: Парите бяха за хонорар на Чък Норис
20 Март 2026

Скейтбордът за мир върза кънките - Тръмп каза, че потурчил Пътната карта
17 Март 2026

Стефка Костадинова обеща да мълчи в НС, за да не политизира случая си
16 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?