Рая обясни: В НС всички сме лява ръка, десен job

06 Март 2026
Оскар Уайлд разбира Рая, но тия работи не са за прости хора.
Оскар Уайлд разбира Рая, но тия работи не са за прости хора.

ЛЕВИ-ДЕСНИ
Разкошницата и председателка на Народното събрание Рая Назарян се обади в редакцията на Фейк бюлетин да обясни репликата си на неизключен микрофон от днешното заседание на парламента. ("Ще ви таковам в чекиджиите, всички!") Назарян избра да комуникира с нашия екип, защото по думите ѝ само ние можем да я разберем и само ние и нашите читатели имаме нужната езикова култура да схванем в дълбочина за какво става дума. 
Репликата, която възбуди духовете и други неща, всъщност не е скандална и не е обидна. 
"Но заради дълбоката сложност на фразата не бих я казала открито, за да не я тълкуват прости хора - както и стана, за което съжалявам" - осъзнава неловкото си положение Назарян. 
И продължава с обяснението:
"Думата "чекиджии" няма телесно-вулгарно изражение в случая, защото се явява художествено обобщение на една по-разгърната шега, която сме си разменяли с Костадин Ангелов, който бе до мен и днес на заседанието. С него често сме се шегували, че в Народното събрание всички сме "лява ръка, десен джоб"; тук има намигане и към политическата координатна система ляво-дясно, и към политическия синдром на "лепкавите пръсти". Знаете, че аз имам сериозни интереси в английския език, обичам междуезиковите шеги, затова майтапът за лявата ръка и десния джоб го калкирам каламбурно като "left hand, right job". Тук вече сами виждате, че освен ляво-дясно, имаме и простото удоволствие hand-job. А и аз, точно като Оскар Уайлд, обожавам простите удоволствия, защото те са последното убежище на сложната натура. И без повече заобикалки, ето че стигнахме и до думата hand-job, тоест чекиджийство в по-широк смисъл. Освен това, на английски right, освен десен, означава и правилен, сиреч парите и ресурсите, добити по този начин, отиват в правилния десен джоб, а ГЕРБ е дясна партия. Тоест тук имаме политика, порножаргон, интертекстуалност, идиоматика на два езика. Вие и вашите читатели знаете колко по-широки са понятията от прекия им смисъл, когато имаме по-обемен мироглед. И понеже тази шега не е за прости хора, затова я казвам само на субекти, които са ми близки интелектуално, духом, политически. И ако знаех, че до мен има неизключен микрофон днес, нямаше да споделя тази интимна шега с широките народни маси, които нямат подготовката за толкова софистициран хумор. Виждате колко пластове и дълъг смисъл има този каламбур - оттук до Куала Лумпур!" - завърши обяснението си Рая, дишайки тежко в телефонната слушалка. 
И ние проявихме разбиране. 
***
АНАЛОГИЧЕН СЛУЧАЙ В МЕЖДУНАРОДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
И на видната тръмпистка Пола Уайт душата ѝ е в Рая - hand-job с wargasme: 


Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице оттук до Куала Лумпур. 
Шарж: Христо Комарницки. 

