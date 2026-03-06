Рая обясни: В НС всички сме лява ръка, десен job

ЛЕВИ-ДЕСНИ

Разкошницата и председателка на Народното събрание Рая Назарян се обади в редакцията на Фейк бюлетин да обясни репликата си на неизключен микрофон от днешното заседание на парламента. ("Ще ви таковам в чекиджиите, всички!") Назарян избра да комуникира с нашия екип, защото по думите ѝ само ние можем да я разберем и само ние и нашите читатели имаме нужната езикова култура да схванем в дълбочина за какво става дума.

Репликата, която възбуди духовете и други неща, всъщност не е скандална и не е обидна.

"Но заради дълбоката сложност на фразата не бих я казала открито, за да не я тълкуват прости хора - както и стана, за което съжалявам" - осъзнава неловкото си положение Назарян.

И продължава с обяснението:

"Думата "чекиджии" няма телесно-вулгарно изражение в случая, защото се явява художествено обобщение на една по-разгърната шега, която сме си разменяли с Костадин Ангелов, който бе до мен и днес на заседанието. С него често сме се шегували, че в Народното събрание всички сме "лява ръка, десен джоб"; тук има намигане и към политическата координатна система ляво-дясно, и към политическия синдром на "лепкавите пръсти". Знаете, че аз имам сериозни интереси в английския език, обичам междуезиковите шеги, затова майтапът за лявата ръка и десния джоб го калкирам каламбурно като "left hand, right job". Тук вече сами виждате, че освен ляво-дясно, имаме и простото удоволствие hand-job. А и аз, точно като Оскар Уайлд, обожавам простите удоволствия, защото те са последното убежище на сложната натура. И без повече заобикалки, ето че стигнахме и до думата hand-job, тоест чекиджийство в по-широк смисъл. Освен това, на английски right, освен десен, означава и правилен, сиреч парите и ресурсите, добити по този начин, отиват в правилния десен джоб, а ГЕРБ е дясна партия. Тоест тук имаме политика, порножаргон, интертекстуалност, идиоматика на два езика. Вие и вашите читатели знаете колко по-широки са понятията от прекия им смисъл, когато имаме по-обемен мироглед. И понеже тази шега не е за прости хора, затова я казвам само на субекти, които са ми близки интелектуално, духом, политически. И ако знаех, че до мен има неизключен микрофон днес, нямаше да споделя тази интимна шега с широките народни маси, които нямат подготовката за толкова софистициран хумор. Виждате колко пластове и дълъг смисъл има този каламбур - оттук до Куала Лумпур!" - завърши обяснението си Рая, дишайки тежко в телефонната слушалка.

И ние проявихме разбиране.

***

АНАЛОГИЧЕН СЛУЧАЙ В МЕЖДУНАРОДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

И на видната тръмпистка Пола Уайт душата ѝ е в Рая - hand-job с wargasme:



Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице оттук до Куала Лумпур.

Шарж: Христо Комарницки.