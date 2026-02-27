Тошко твърди, че Нешка го пляснала с нещо неприлично по челото

НЕШКА ПРАВИ ГРЕШКА

Шокиращо обвинение направи интелектуалецът Тошко Йорданов срещу легендата на художествената гимнастика Нешка Робева.

Депутатът нахлу чорлав и ужасен в БНТ и прекъсна "Панорама", за да направи изявление пред цяла България - заявление, което е по-важно от всичко друго, защото е нечувано и немислимо. Депутатът се разкрещя в несвяст, че станал жертва на ужасно нападение от страна на легендарната надзирателка Нешка Робева, която го изшила с нещо по челото - нещо толкова неприлично, че дори му е неудобно да го каже.

Водещият на предаването се стъписа, но с професионален рефлекс го попита с какво и защо все пак го е ударила Нешка по челото.

Тошко обясни причината за нападението - Нешка го объркала с Илияна Йотова и го нападнала заради позицията на президентката по отношение на Украйна. (Наскоро Йотова едва ли не каза, че Крим е Украйна, а Русия е агресор.) Нешка срещнала Тошко в сянката зад колоните на Министерския съвет и понеже била много люта на Йотова, в яда си не забелязала, че срещу нея не е президентката, а Тошко. Нешка просъскала: "Тварь ли я дрожащая или право имею!* Ш'те запаля като българин на Майдана, предателко!" - след което избабанила Тошко по челото. Но с какво именно - Тошко каза, че не е в състояние да го изрече, толкова е ужасно и унизително, че може да го съобщи само на Главния прокурор, ако се намери някой законен.

"Срамувам се от това, което преживях, не мога да говоря за това. Само ще кажа, че на това, с което ме излобути, си беше закачила конспекта с измислици за българи-факли в Украйна. И даже бърка Киев с Одеса. Аз не съм си мил челото, искам независима експертиза!" - заяви Тошко.

Всички в студиото се усъмниха сериозно в думите му - нима е възможно Тошко да изпитва срам от каквото и да било? Нешка да си закачи някъде конспект с измислици - може и да е така. Да обърка Киев с Одеса - нищо чудно, макар че и в Одеса никой не е палил българи, но опорката е за там, не за Киев. Че Тошко не си е мил челото - напълно вероятно, то и езикът му е доста мръсен. Но да изпитва срам?... Комай ни лъже тоя свинковец!

Междувременно се появиха и полицаи, готови да изведат нарушителя, както и криминални психолози, които да водят преговори с отчаяния депутат. Но възникна и въпросът дали точно полицията е компетентна по този извънредно сложен казус, без аналог в новата ни история.

Криминалистите и криминалните психолози междувременно също изразиха мнение, че е биологически невъзможно Тошко да изпитва срам, това може да го каже всеки, дори да не е профайлър. Това е против законите на физиката.

"Протестирам! - развика се Тошко, докато го извеждаха. - Протестирам и ще ви докажа, че не съм безсрамник! Още в понеделник ще внеса поправки в Закона за средното образование и ще забраня в училище децата ни да учат за спермацетовия кит! Това животно има в главата неприлични работииииии" - заглъхнаха виковете на класика Тошко откъм коридора, а водещият на "Панорама" избърса потта от челото си и продължи предаването леко замаян.

* Любим цитат на Нешка из "Престъпление и наказание". Преди да убие бабичката, Разколников се пита: "Твар ли съм трепереща или имам право?" Фактически героят се допитва до себе си дали е свръхчовек с право на извънредни действия отвъд законите и морала, или е трепереща твар, за която важат всички земни и небесни закони.



Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице, преди да го е шляпнало нещо по челото.

Щарж: Христо Комарницки.