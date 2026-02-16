Лама Иво се прероди в кактус

FLASHДАНС

Нашумелият Лама Иво Калушев използва енергията на експертизата във Фейсбук и си уреди бързо прераждане в мексикански кактус, съобщиха наши източници в Астрала.

Мисията на Кактус Иво в това прераждане обаче била в много кратък времеви отрязък, което разбира се е все едно, съотнесено към Вечността.

Кактусът, в който се прероди Иво, бил специален, предизвикващ духовно пробуждане.

Използвайки старите си връзки в службите, кактусът Иво успял да се интегрира в салата от рукола, поднесена на шефа на ДАНС.

След като изял салатата с Кактус Иво, шефът на ДАНС получил просветление. Разбрал цялата истина за Петрохан и Околчица. Но преценил, че обществото не е готово да я чуе и по добре хората във Фейсбук да разнищят случая. Така обществото само ще измине пътя си до Истината. Сега и да им се съобщи всичко честно, никой няма да повярва на тия пробити служби, замитащи органи и кривосъдна система.

Просветленият началник събрал подчинените си, обявил, че духовното му име вече е Горчо и ще се оттегли на едногодишен ритрийт в гората.

Той дал някои последни духовни напътствия на хората си:

"Прав беше Бойко Борисов, когато каза в началото на века, че вътрешната политика е л***о в целофан. Постепенно махнахме целофана и остана само едно еко-био-ако.. Покривайте ме една година, правете се, че работите както преди, а за мен казвайте, че съм на секретна мисия, което на практика е точно така".

Лама Горчо предупредил дансаджиите, че този свят е един стабилен сън:

"Не ме търсете известно време. И не ми дразнете фонтанелата, че и аз мога да стрелям" - смигнал на хората си ламата.

Лама Горчо се сбогувал с подчинените си, прегърнал ги, казал им: "за мен беше чест!" - и се засмял двусмислено.

После се засмял на мексикански, щракнал с пръст, появил се стълб от пушек и Горчо изчезнал.

След това сведенията за него са противоречиви.

По едно и също време той бил забелязал едновременно:

- да се гмурка в канализацията на София и да събира парчета вътрешна политика;

- да пали огън в Бистрица;

- да плете зелен чорап, Джоре, дос;

- да задава възвратно-постъпателни движения на Делян в ГЕРБ;

- да се навърта край детска градина в Люлин;

- и да си говори като свети Франциск с една сърничка в близката горичка.

На сърничката Лама Горчо рецитирал следното:



У Кастанедини слънце грее,

гъбо ле, гъбо, кактусе!

Не ми било ясно слънце,

най ми била сама Кастанеда.



Сърничката на свой ред му казала, че вече се стъмнило и просветлението се скрило.