Лама Иво се прероди в кактус

Нашумелият Лама Иво Калушев използва енергията на експертизата във Фейсбук и си уреди бързо прераждане в мексикански кактус, съобщиха наши източници в Астрала.
Мисията на Кактус Иво в това прераждане обаче била в много кратък времеви отрязък, което разбира се е все едно, съотнесено към Вечността.
Кактусът, в който се прероди Иво, бил специален, предизвикващ духовно пробуждане.
Използвайки старите си връзки в службите, кактусът Иво успял да се интегрира в салата от рукола, поднесена на шефа на ДАНС.
След като изял салатата с Кактус Иво, шефът на ДАНС получил просветление. Разбрал цялата истина за Петрохан и Околчица. Но преценил, че обществото не е готово да я чуе и по добре хората във Фейсбук да разнищят случая. Така обществото само ще измине пътя си до Истината. Сега и да им се съобщи всичко честно, никой няма да повярва на тия пробити служби, замитащи органи и кривосъдна система.
Просветленият началник събрал подчинените си, обявил, че духовното му име вече е Горчо и ще се оттегли на едногодишен ритрийт в гората.
Той дал някои последни духовни напътствия на хората си:
"Прав беше Бойко Борисов, когато каза в началото на века, че вътрешната политика е л***о в целофан. Постепенно махнахме целофана и остана само едно еко-био-ако.. Покривайте ме една година, правете се, че работите както преди, а за мен казвайте, че съм на секретна мисия, което на практика е точно така".
Лама Горчо предупредил дансаджиите, че този свят е един стабилен сън:
"Не ме търсете известно време. И не ми дразнете фонтанелата, че и аз мога да стрелям" - смигнал на хората си ламата.
Лама Горчо се сбогувал с подчинените си, прегърнал ги, казал им: "за мен беше чест!" - и се засмял двусмислено.
После се засмял на мексикански, щракнал с пръст, появил се стълб от пушек и Горчо изчезнал.
След това сведенията за него са противоречиви.
По едно и също време той бил забелязал едновременно:
- да се гмурка в канализацията на София и да събира парчета вътрешна политика;
- да пали огън в Бистрица;
- да плете зелен чорап, Джоре, дос;
- да задава възвратно-постъпателни движения на Делян в ГЕРБ;
- да се навърта край детска градина в Люлин;
- и да си говори като свети Франциск с една сърничка в близката горичка.
На сърничката Лама Горчо рецитирал следното:
У Кастанедини слънце грее,
гъбо ле, гъбо, кактусе!
Не ми било ясно слънце,
най ми била сама Кастанеда.
Сърничката на свой ред му казала, че вече се стъмнило и просветлението се скрило.
FLASHДАНС
