Лира и шмиргел

Деденце с традиционни ценности!

04 Март 2026
Фонтанела: έλα, έλα...
Главата ми е гола,
душата ми е Гучи,
Учил съм виола,
ама недоучих. 

Я ела ми, пиленце
от френската гимназия,
да те научи деденце
на кур-кур-куртоазия! 

Нека да си поиграем 
на здравеопазване.
Чичо доктор без пари
зяпа ти във пазвата! 

Чунга-чанга, бангаранга,
чакай да те хвана!
Ръца-пръца, бунга-бунга,
хайде на дивана! 

Фонтанела, фонтанела,
шапка кармазъ;
чака-рака, έλα, έλα,
късам ти гъза.

Хайде двама да поплачем,
прегърни ме нежно ти.
Ах ти, мъничко юначе
с традицьонни ценности! 
 

