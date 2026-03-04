Главата ми е гола,
душата ми е Гучи,
Учил съм виола,
ама недоучих.
Я ела ми, пиленце
от френската гимназия,
да те научи деденце
на кур-кур-куртоазия!
Нека да си поиграем
на здравеопазване.
Чичо доктор без пари
зяпа ти във пазвата!
Чунга-чанга, бангаранга,
чакай да те хвана!
Ръца-пръца, бунга-бунга,
хайде на дивана!
Фонтанела, фонтанела,
шапка кармазъ;
чака-рака, έλα, έλα,
късам ти гъза.
Хайде двама да поплачем,
прегърни ме нежно ти.
Ах ти, мъничко юначе
с традицьонни ценности!
Лира и шмиргел
Деденце с традиционни ценности!
04 Март 2026Г-н БАЛЕВ
