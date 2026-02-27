Цяла рота отбор-психолози
носят мътни затлачени тези.
Мятат в черепа пясък на дози,
мозъчни криви протези.
Чичо в телевизора ми се ежи,
гледа ме като бай Кашпировски:
манипулативни брътвежи,
кристална топка Сваровски.
Сервира си мозъчната туршия -
все едно е шестица от тотото.
Върти се по врат, по шия,
а словото - ох, горкото то!
Разчеква думи и смисъл
отвъд всяко приличие;
мене вече ме втриса
от туй безбожно капричио.
Съобщава ми доверително
сигурно доказана тъпотия...
Хвърлям чехъл по телевизора:
Чичо Психо, не на мен тия!
Чичо Психо пак ми се дзвери,
точи 5 километра изречение;
Айде затваряй тия уста-двери!
Затваряй, че стана течение!
Милиционер пие хибискус -
ще да загине и тоя менискус.
Лира и шмиргел
Като няма факти, яжте психолози
Спор с телевизора
26 Февр. 2026Г-н БАЛЕВ
Цяла рота отбор-психолози
Ако искате да подкрепите независимата и качествена журналистика в “Сега”,
можете да направите дарение през PayPal
можете да направите дарение през PayPal