Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лира и шмиргел

Като няма факти, яжте психолози

Спор с телевизора

26 Февр. 2026
Разчекната теза обяснява всичко.
Разчекната теза обяснява всичко.

Цяла рота отбор-психолози
носят мътни затлачени тези.
Мятат в черепа пясък на дози,
мозъчни криви протези. 

Чичо в телевизора ми се ежи,
гледа ме като бай Кашпировски: 
манипулативни брътвежи, 
кристална топка Сваровски. 

Сервира си мозъчната туршия - 
все едно е шестица от тотото.
Върти се по врат, по шия,
а словото - ох, горкото то! 

Разчеква думи и смисъл
отвъд всяко приличие; 
мене вече ме втриса
от туй безбожно капричио. 

Съобщава ми доверително
сигурно доказана тъпотия...
Хвърлям чехъл по телевизора:
Чичо Психо, не на мен тия! 

Чичо Психо пак ми се дзвери,
точи 5 километра изречение;
Айде затваряй тия уста-двери!
Затваряй, че стана течение! 

Милиционер пие хибискус - 
ще да загине и тоя менискус. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лира и шмиргел, гражданин поет

Още новини по темата

Богоугодници
14 Февр. 2026

Ода за Мария
29 Яну. 2026

Бахур Бахур и Мадур Мадур правят избори
16 Яну. 2026

Автопортрет на Генерация Z
12 Дек. 2025

Триумфът на мършляка
01 Дек. 2025

Ангелският език
24 Ноем. 2025

Тръмпу
21 Ноем. 2025

Особен управител
10 Ноем. 2025

Любов и подфъргане с 200 км/ч
06 Ноем. 2025

Диоген с фенер от тиква
31 Окт. 2025

Повелителката на славата
25 Окт. 2025

Щангата на Шиши
15 Окт. 2025

Ако имах малко власт...
07 Окт. 2025

Чарли Кърк и Тигран Православян на концерта на Кобзон
26 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?