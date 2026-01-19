Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Есе

Видя България и се отказа от руснящината си

Днес, 00:24
Фейсбук профил на Кирил Мартинов

Авторът е главен редактор на "Новая газета Европа".
***
Един мой приятел беше руски националист, мотивиран изглежда от идеята, че за гордото славянство живот няма и нещо трябва да се направи. След това той за щастие почна да пътува извън Русия и направи откритието, че отвъд границите на нашата страна славяноезичните народи живот си живеят, пият си Пилзнера и си хапват кнедлите. Така че проблемът не е в особения статус на етническата група, а в държавата, организирала безжизнено пространство. Когато моят приятел видя как живеят хората в Хърватия, България, Чехия и Полша, внезапно престана да е руски националист (дай боже всекиму). 
Пропагандата изобразява земите западно от нас като някакъв конгломерат на зловещи и враждебни сили: русофобите от Франция, Германия и Великобритания, казва пропагандата, сън не спят и се чудят как да лишат жителите на Русия от тяхната историческа памет. Между тези далечни русофоби и нашия народ лежи една тънка прослойка особено зловредни русофоби, които по стечение на обстоятелствата са се разположили по цялата граница на Руската федерация от Финландия до Украйна (как стана така?). Нашите съседи, казва пропагандата, с радост биха заобичали Москва, но това не им го позволяват кукловодите, локализирани според ситуацията във Вашингтон, Брюксел или Берлин.
И това е дълбоко погрешна представа за съседите ни. 
Когато Украйна влезе в Евросъюза, славяните ще станат основен двигател в развитието на континента. Днес Полша е най-динамично развиващата се страна-членка на ЕС. А в правителствените квартали на Брюксел може да чуеш каква ли не славянска реч: полски, чешки, български, хърватски, украински, че даже и руски. 
В края на 2013 година студентите в Киев протестираха против решението на Янукович да се откаже от европейската интеграция; тези студенти определиха посоката и на нашия живот. Бъдещето на Европа продължава историята на моя приятел: славяните се измъкват от властта на Москва, която ги е преследвала столетия. 
Може би и нас, рунаците, някой ден също ще ни подберат нататък. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

есе, превод

Още новини по темата

Чорапена каратека: Започна битката на тодор-живковците
19 Яну. 2026

Неправилен сън, в неизвестна посока
08 Яну. 2026

Един руснак в Ню Йорк (План за роман)
28 Дек. 2025

Супрематизъм и супремасизъм: черните квадрати от Малевич до Епстийн
25 Дек. 2025

Вземете корейски другар у дома
05 Дек. 2025

По случай 80-годишнината на Никита "Бесогон" Михалков
23 Окт. 2025

Flashback: Не бил Костов, а Пеевски с отложено действие
16 Окт. 2025

Братя Нобел подпомогнаха руския милитаризъм - ще има ли санкции за Нобеловия комитет?
26 Авг. 2025

Шамари с ненонормалитет 
28 Юли 2025

Дела, дела и пак дела - във въздуха седят
20 Юли 2025

Асен Василев с кавърверсия на Чърчил
18 Юли 2025

Кръвопреливане без корупция
06 Юли 2025

Специалната операция на победилата стабилност
29 Юни 2025

Тръмпизъм-библеизъм на деня: Те не знаят WTF!

24 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?