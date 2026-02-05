Как Обама превърна Путин в салам и какво се случи след това

1.

Една жена я напусна мъжът ѝ. Тя много се натъжи, място не можеше да си намери. Мислеше даже да се обеси, толкова тежко ѝ беше. После обаче размисли и отиде до магазина. Купи си вино и салам. Реши тя: "ще се напия от мъка". Прибра се вкъщи и вдигна ножа да реже салама. А саламът ѝ проговори с човешки глас:

- Не ме кълцай, жено, няма да съжаляваш за добрината си.

Жената страшно се удиви. Изпусна ножа. А саламът пак продума:

- Аз всъщност не съм салам, а Владимир Владимирович Путин, президентът на Русия. Злият магьосник и чародей Обама ме омагьоса и ме превърна в салам, защото исках да въздигна руския народ вече да не е на колене. И вместо мене сложи в Кремъл двойник, който краде народното богатство. Оттогава бедствам: всеки може да терзае плътта ми, с нож да ме реже, на сандвич да ме слага, да мляска от кеф и плът от плътта ми да поглъща.

И саламът горко заплака.

Жената погали салама по главата и прибра ножа.

Взе го на дивана, сложи го до себе си на възглавницата, почна вино да пие, семки да чопли.

Защото друго за ядене нямаше. Пусна си по телевизора "Нека говорят", темата беше за изневярата. А на салама толкова му трябваше, взе да пуска ръце и да гали жената навсякъде, и страстно да я целува. И стана тя, напи се жената, отдаде се на салама.

Сутринта жената се събуди, а до нея в леглото - цял мъжага, Путин Владимир Владимирович, президентът на Руската федерация. От секса явно се беше развалила магията. Жената разцъфтя от радост, извади му чехли и халат на креслото, отиде да му направи кафе. "Е - помисли си, - сега пак си имам мъж. И даже по-добър от предишния!"

Путин се събуди и се протегна, огледа се, видя, че вече не е салам. Зарадва се, падна на колене пред жената, разцелува ѝ ръцете, че от оня свят го е върнала.

- Е - каза ѝ, - скъпа жено. Сега съм ти длъжен до гроб. Искай от мен, каквото пожелаеш.

А жената му се усмихна и му сервира кафе, капучино с пяна.

- Искам да станеш мой законен съпруг.

- Хубаво - съгласи се Путин. - А нещо за хапване ще има ли? Омлет, нещо?

- Уви - отвърна жената. - Вчера с последните си пари купих салама.

Путин дълбоко се замисли, почеса се по брадата и каза:

- Добре, слушай какво ще те науча. Направи ето какво. Иди на изложба в Третяковската галерия. Влез в Зала 1. Там виси картината на Куинджи "Крим". Ти я свали от стената и я отнеси. Ако те питат нещо, кажи: "за реставрация". Никой няма да се усети. Аз, ако отида, няма да мога, всеки ще ме познае. Сега съм, така да се каже, в нелегалност. Като Ленин в колибата.

И се засмя. И жената също се засмя.

- А ти обичаш ли ме? - попита го тя.

- Естествено - излъга той. И фалшиво я целуна по бузата.

Жената си сложи забрадка и ботуши, отиде в Третяковската галерия.

На изложбата жената намери картината, свали я от стената и си я сложи в чантата, никой не забеляза. И се прибра у дома. Путин погледна картината, пак се замисли дълбоко, почеса си брадата и каза:

- А сега иди на пазара и продай картината на таджиките за сто хиляди рубли.

Жената направи всичко, както я научи Путин. Отиде, продаде я. За тия пари купи храна всякаква, пийване, мезе. Седнаха те да къркат. Путин взе да ѝ разправя за геополитиката и всякакви смешки, къде кого взривил или отровил, а тя на него разказа как я напусна Коля след 25 години заедно в добро и зло.

Путин погали жената по коляното. Тя се разплака:

- Не знам какво щях да правя без тебе, мили мой!

Той пък я събори на кревата.

На сутринта, що да види жената! Вместо Путин, на кревата салам лежи.

"Що за дивотия!" - помисли жената. А саламът отвори очи хвана се за плешивата тиква, опипа се навсякъде.

- Шибана работа! - извика той. - Пак станах салам.

И зъбите му проскърцаха.

А жената му каза:

- Не се тревожи, скъпи. Хайде пак да правим любов? На мен ме беше много хубаво вчера с тебе. Току-виж пак се развалила магията!

И стана тя - Путин беше ту човек, ту салам. Когато беше човек, учеше жената къде и какво да краде. Когато беше салам, почиваше в хладилника. И така си живееха весело, като всички хора на руската земя.

2.

Мина време. На Путин взе да му омръзва жената. Помисли си: "За чий ми е тая? В Кремъл каква стока си имам, ехее - момиченца, момченца... Тъп ли съм, тука да живея? Трябва да се разкарам". И каза на жената:

- Дай ми телефона, скъпа. Спешно трябва по една работа да се обадя.

И скокна до кухнята. А жената си помисли: "Сигурно иска на любовница да се обади. Кой го знае!"

И отиде да подслушва. Сложи чаша на стената и залепи ухо.

А Путин се обади на Дмитрий Песков и се развика:

- Здрасти, тъпчо! Какво прави Алинка?

А той отсреща:

- Кой се обажда?

- Баща ти се обажда! Не ме ли позна?

А Песков се разтрепери и каза:

- Бъркате номера! - и наби червената слушалка.

"Ама че животно!" - помисли си Путин.

"Само да го хвана, мустаците му ще оскубя!"

А жената чу и веднага разбра: това беше, всичко свърши. И си помисли: "Да имаш да вземаш, пръч такъв!" Отиде до магазина, купи шампанско, пармезан, ягоди, фигурален чорапогащник, пеньоар, водка. Две бутилки. Като за прощална вечеря. Пийнаха те с Путин и почна жената да се съблича пред него, стриптийз да му прави. И бавно-бавно си сваляше дрехите, като на кино. Путин отнесе плувката.

На сутринта жената се събуди, а до нея пак салам лежи. Жената се усмихна, зави Путин в парче вестник и го прибра в хладилника, най-горе. "Щом не ще си мой, ничий няма да си!"

След някое време отиде пак жената до магазина. Купи си вино и салам. Занесе го у дома, вдигна ножа да реже. А саламът и заговори с човешки глас:

- Не ме кълцай, жено, няма да съжаляваш за добрината си.

Жената пак се удиви. Изпусна ножа.

А саламът пак продума:

- Аз всъщност не съм салам, аз съм Исус Христос. Омагьоса ме великият православен магьосник и чародей Патриарх Кирил. Оттогава ходя по мъките. А в Рая ходи моят двойник, протойерей Всеволод Чаплин.

И саламът горко заплака.

А жената гушна салама и страстно го целуна право в устата. Помисли си. "Да вземе и той да се превърне в човек!" Почна жената да прави любов със салама. Събуди се сутринта и що да види - наистина лежи до нея чуднохубав юноша, целия в бяло и с ореол. Същи Исус Христос. Така любовта отново победи православието.

Присъни се на жената самият Бог-Отец Саваот в златна колесница. И рече Бог:

- Жено, ти съвсем ли изтрещя? Само туй ми трябваше, на стари години дядо да ме правиш!

Удари той в гнева си една гръмотевица, взе си Исус от хладилника и го отнесе на небето. Жената се събуди в благоговеен ужас и що да види - никого няма до нея. Много се разстрои. "Нима всичко било е насън?" - помисли си. Погледна в хладилника, а там само единият салам, втория го нямаше. Значи всичко било е наяве, истина свята. Седна тя на табуретката и горко заплака.

3.

Мина още някое време, направи си жената тест за бременност, излезе той положителен. Удиви се жената: "Интересно, от кого ли е бебето? От Путин или от Исуса Христа?" Реши да го роди. И на всички разказа под секрет, че бебе чака или от Путин, или даже от самия Бог. Всички я гледаха като сбъркана: изтрещялка!

И разказаха по телевизора за тая жена в предаването на Малахов. Има значи, такъв и такъв куриозен случай: градската луда си въобразила, че ужким купила салам, почнала да прави секс и саламът се оказал Путин. А след това жената купила втори салам, той пък се превърнал в Исус Христос, че и с него правила любов. И сега тя ще си има дете, но кой от двата салама е бащата - един дявол знае.

Бременната я поканиха и в предаване против абортите, като свръхизвънредно явление. Отиде жената при Малахов, излезе на сцената, задаваха ѝ въпроси, слушаха я смяха се, аплодираха ѝ приказките, на цялата руска земя я показаха. И жената всичко си каза, само премълча, че истинският Путин лежи в нейния хладилник. Щото за такива работи не потупват по рамото. И всички си умряха от смях на приказките ѝ. И православният отец, който беше в предаването, целият се тресеше от смях, прекръсти се и каза важно:

- Абортите въобще не бива да се допускат. Даже да са ви изнасилили. Освен в този единствен случай, когато е позволено.

Извадиха на сцената видеозон, сложиха бременната да легне и включиха апарата. И на огромния екран се показа всичко, което ставаше вътре в нея. И всички видяха, че в корема на жената има зародиш, целият в бяло. Мъничък, плешивичък, очите му шарят и непрекъснато лъже: същи Путин. И всички ахнаха, колко много прилича на него. Само че с ореол над главата.

По туй време, не щеш ли, предаването на Малахов го гледаше самият Дмитрий Песков. И той си спомни за онова странно обаждане от Путин, и всичко изведнъж му стана ясно. И Песков спешно извика Федералната служба за охрана и Федералната служба за сигурност, и заповяда веднага да го карат към къщата на тая жена, на сирени и светлини. А жената пък точно тогава се прибра от предаването с такси и си седна в кухнята доволна, че такова знаменито бебе ще роди. Сипа си вино, извади старите снимки на покривката. И внезапно на вратата ѝ похлопаха.

- Кой е?

- ФСБ! Отворете веднага!

Жената се разтрепери и отвори. Влезе Песков с тежко въоръжени лица.

- Къде е Владимир Владимирович?

- Кой Владимир Владимирович?

- Не се шегувай с нас! - кресна ѝ Песков, наострил мустаци. - Без да искам, няма да видя, че си бременна и такъв шут ще ти тегля, че всичко ще си изпееш.

Грабна Песков телефона на жената, погледна изходящите:

- Ей този ми трябва. Който ми звъня от твоя номер.

Жената видя, че няма накъде, разплака се, отиде в кухнята и предаде на Песков обичния салам от хладилника.

- А така - рече Песков. И замина за Кремъл с все охраната.

А жената заповяда да я хвърлят в затвора, за всеки случай.

Пристигна цялата кавалкада със сирените и светлините в Кремъл, извадиха салама от инкасаторската чанта. Песков го разтърси внимателно за рамото и му каза:

- Бащице, ти ли си? Стани! Отвори очи! Отечеството е в опасност!

Но саламът нищо не каза, обиден беше. Тогава Песков заповяда да доведат най-красивите проститутки да правят секс с президента и да се развали магията. А на двойника на Путин му казаха да си събира багажа: туй то, изтече ти времето, селчо, дърпай ластика и да те няма. Дойдоха мадамите. Прахосмучнаха кокаин и почнаха такива неща да правят със салама, дето и в порнофилмите ги няма.

На сутринта дойде Федералната служба за охрана, погледнаха и що да видят: на кревата вместо Путин, голият Исус лежи с блудниците. И така хърка, чак ореолът му се тресе. Оказа се, че Бог Саваот всичко объркал и вместо правилния салам взел другия. Развалил горе на небето магията и саламът се превърнал в Путин, плюл Господ и го изхвърлил от Рая в Ада.

4.

Федералната служба за охрана скокна да буди Песков и да му каже какво чудо се е случило. Песков рипна и раздруса Навка и щерката:

- Ставайте по-бързо! Да вървим да се поклоним на Исус. Той сега закусва в путинските покои.

Навка и щерката се наконтиха да покажат, че са от елита, сложиха си рокли на цветя, отидоха при Бога на поклон. А там вече цяла опашка подмазвачи се тълпеше пред вратата. Песков ги разбута всичките, влезе пръв.

Почукаха на вратата, влязоха на пръсти в покоите. Лизенка направи книксен и каза:

- Здравейте, Ваше Преосвещенство. Как спахте? Ние тука сме местния елит и се занимаваме с корабостроене. Ето това ми е инстаграмът - показа си тя телефона.

А Исус Христос ги погледна на чомпик и си загриза ноктите.

- Вие не сте никакъв елит, вие сте говно! Защо нападнахте съседите си, мерзавци! Малки деца избивате!

Всички се вцепениха. Навка просъска саркастично:

- Не знаех, че и Вие сте се продали на ЦЕНЗУРИРАНО. А пък аз впрочем съм световноизвестна фигуристка и всичките си пари честно съм заработила. Ето ми декларацията.

И подаде на Исус подпечатан документ. А Исус взе декларацията и плю на нея, па я разкъса на ситни парченца, без да я погледне. Един вид - такива хартийки мога да натворя колкото ми скимне.

А Лизенка Пескова рече:

- Ама какво има да говорим с тоя селяк? Хайде се махаме от туканка, маман и папан.

Тогава Исус освирепя и хвана щерката на Песков за крачето.

ЦЕНЗУРИРАНО

Сложи си Исус на белоснежните къдри златна корона, излезе срещу Мавзолея и рече оттам страховито на народа:

- Аз съм Исус Христос, Царят на Мира Сего! Обявявам се за император на цялата Рус. Искахте Сталин? Ще има да вземате Сталин. Ще ви оправя веднъж завинаги и вовеки веков!

И почна Исус кървава жътва да жъне. С камшика и брадвата приучаваше непокорното стадо на немска дисциплина.

А оная жена Исус Христос я извади от затвора и се ожени за нея, и стана тя Господарка Императрица. След това им се роди синче, съвсем неприличащо на Путин, ами същински Фреди Меркюри. И така Господ все пак стана дядо.

