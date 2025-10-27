Ходене на Путин по мъките

Умря Путин и попадна в ада, в Шести отряд при донецките опълченци. На третия месец го привика дневалния по барака. Хвана за яката ватника и го повлачи по снега към началството, при зам.-командира по политическата част (ЗКПЧ).

Влязоха в добре затоплена дървена къща. Там зад бюрото седеше дявол - оперативен работник, с дебела шуба. Пиеше чай с гевреци и гледаше в телевизора футбол. Блъснаха Путин вътре. А той си замачка шапката пред пред началството. От топлината взе да точи сополи и да се кланя.

- Как се чувствате, другарю лишен от свобода?

- Много зле - проплака Путин. - Цяла нощ се гавриха с мене. На мене и Медведев ни привързаха топките и ни накараха да се дърпаме един друг на състезание кой кого ще издърпа. А след това ни закриха очите и сменили шнуровете. И ние цяла нощ сами на себе си късахме топките. А ония си умират от смях.

- А ти какво си мислеше? - попита ЗКПЧ-то и се изсекна в копитото си. - С паунови пера ли да те галим? При нас е така: фашистите при фашисти отиват.

- Много боли - не спираше да плаче Путин.

- Само че, гадино, аз тебе не затова те извиках. С две думи, имаме проблем в ада.

Оперативният работник описа в общи линии такава галимация: трябва, разбираш ли, да се блокира официалният сайт на рая, който в ада е нещо от сорта на вражеска станция, като БиБиСи. Честна дума, вика, до гуша ни дойде райска агитация и пропаганда да слушат дяволите. Миналата седмица тука трима се разколебаха идеологически, зарязаха си казаните и дезертираха. Смениха си рогата и копитата с ангелски туники и крилца.

- Ще се оправиш ли? - попита строго ЗКПЧ-то. - Ти май в Русия беше спрял интернета?

- Разбира се! - зарадва се Путин. - Това ми е любимото, всичко навсякъде забранено и блокирано, да се лъже и краде, и въобще навсякъде да се правят мизерии. Аз съм човекът за тая работа. Което мога, го мога, дай ми на мене да съм подлец и животно.

- Щом е тъй, бързо на работа - заповяда дяволът и даде на Путин отделен кабинет с кенеф и лаптоп, неограничен интернет и прочие тъпотии за блокиране.

- Речено-сторено, другарю дявол! - рапортува Владимир Владимирович, изтри сополите с ръкав и се залови за работа.

На другия ден Путин отхвърли доста работа. Блокира на дяволите всички порносайтове, оряза плащанията на концесията за боклука, заради което в ада спряха да изпомпват септичните ями, спря топлата вода и тока, сложи тотален бан за гледане на световното по футбол. А сайтът на рая, както си беше, така си остана. Гък не се чу срещу него.

Главният дявол адски свирепо се ядоса, извлачи Путин за косата от топлия кабинет и го захвърли в такъв кръг на ада, че предишното общежитие му се видя рай. И всичко стана тъй, само заради това, че ръцете му на Путин са до лактите в задника, за нищо не става и нищо не може като хората да свърши. И затуй сега се мъчи сиромахът...

***

Авторът Игор Поночевни е художник и сатирик, роден и израсъл в УССР, живее и работи в Калифорния.