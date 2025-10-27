Медия без
Ходене на Путин по мъките

27 Окт. 2025
Автошарж на автора.
Фейсбук профил / Игорь Поночевный
Автошарж на автора.

Умря Путин и попадна в ада, в Шести отряд при донецките опълченци. На третия месец го привика дневалния по барака. Хвана за яката ватника и го повлачи по снега към началството, при зам.-командира по политическата част (ЗКПЧ). 
Влязоха в добре затоплена дървена къща. Там зад бюрото седеше дявол - оперативен работник, с дебела шуба. Пиеше чай с гевреци и гледаше в телевизора футбол. Блъснаха Путин вътре. А той си замачка шапката пред пред началството. От топлината взе да точи сополи и да се кланя. 
- Как се чувствате, другарю лишен от свобода? 
- Много зле - проплака Путин. - Цяла нощ се гавриха с мене. На мене и Медведев ни привързаха топките и ни накараха да се дърпаме един друг на състезание кой кого ще издърпа. А след това ни закриха очите и сменили шнуровете. И ние цяла нощ сами на себе си късахме топките. А ония си умират от смях. 
- А ти какво си мислеше? - попита ЗКПЧ-то и се изсекна в копитото си. - С паунови пера ли да те галим? При нас е така: фашистите при фашисти отиват. 
- Много боли - не спираше да плаче Путин.  
- Само че, гадино, аз тебе не затова те извиках. С две думи, имаме проблем в ада. 
Оперативният работник описа в общи линии такава галимация: трябва, разбираш ли, да се блокира официалният сайт на рая, който в ада е нещо от сорта на вражеска станция, като БиБиСи. Честна дума, вика, до гуша ни дойде райска агитация и пропаганда да слушат дяволите. Миналата седмица тука трима се разколебаха идеологически, зарязаха си казаните и дезертираха. Смениха си рогата и копитата с ангелски туники и крилца. 
- Ще се оправиш ли? - попита строго ЗКПЧ-то. - Ти май в Русия беше спрял интернета? 
- Разбира се! - зарадва се Путин. - Това ми е любимото, всичко навсякъде забранено и блокирано, да се лъже и краде, и въобще навсякъде да се правят мизерии. Аз съм човекът за тая работа. Което мога, го мога, дай ми на мене да съм подлец и животно. 
- Щом е тъй, бързо на работа - заповяда дяволът и даде на Путин отделен кабинет с кенеф и лаптоп, неограничен интернет и прочие тъпотии за блокиране. 
- Речено-сторено, другарю дявол! - рапортува Владимир Владимирович, изтри сополите с ръкав и се залови за работа. 
На другия ден Путин отхвърли доста работа. Блокира на дяволите всички порносайтове, оряза плащанията на концесията за боклука, заради което в ада спряха да изпомпват септичните ями, спря топлата вода и тока, сложи тотален бан за гледане на световното по футбол. А сайтът на рая, както си беше, така си остана. Гък не се чу срещу него. 
Главният дявол адски свирепо се ядоса, извлачи Путин за косата от топлия кабинет и го захвърли в такъв кръг на ада, че предишното общежитие му се видя рай. И всичко стана тъй, само заради това, че ръцете му на Путин са до лактите в задника, за нищо не става и нищо не може като хората да свърши. И затуй сега се мъчи сиромахът...
***
Авторът Игор Поночевни е художник и сатирик, роден и израсъл в УССР, живее и работи в Калифорния. 

