Полубългари от старо време

Дядо Либен и Хаджи Слави седяха на миндера на Ганкиния Фейсбук, драскаха глупости в тефтерите си и ги продаваха на мъдрия народ.

Хаджи Слави написа:

"Аз веч нямам мило-драго, а ний сме полуидиоти, прайм се на луди, Шефе!"

Дядо Либен пък сподели последния си фетиш - да го пляска строг полюционер. Към тая фантазия Дядо Либен написа текста на "Хабиби" от песента на Азис:

"Хабиби, спиш ли добре... удряй ме, обичам те!"

- Дядо Либене, ти защо пишеш текста на "Хабиби", дето вече е написан? - попита Хаджи Слави и се намръщи.

- Това са интелектуални работи, Хаджи! Аз съм Пиер Менар, авторът на "Дон Кихот". Всичко вече е отдавна написано, а аз искам да ме третират като бит планински хомосексуалист, макар че не съм такъв и това е доказано! Сега ти си консерва, аз съм либерал, ама от едно корито помия сърбаме, на един скут сме пристанали - засука мозък Дядо Либен.

- Аз пък искам да ме запомнят като космат хетеросексуалист! - показа квадратурата на темето си Хаджи Слави. - Не е коректно да ме интерпретират като плешив онанист. Все пак аз слушам Малер и притежавам оркестър като невронна мрежа. Каквото им кажа, всичко правят. И слугите ми са с класическо образование!

Хаджи Слави си намести дупето на миндера, но не като някой дупендер, а мъжки и безкомпромисно.

Защото не е важно кому и за какво се продаваш, важното е да гледаш лошо и принципно.

Народът цъкаше с език, почесваше се и всеки взема участие в туй мероприятие - момите с гърдите, сюрмахът с умът! Сводниците с пращялките, полицаите с палките. Всеки даваше оценка на мъдростите на Хаджи Слави и Дядо Либен.

Хаджи Слави пак попита стария си побратим:

- Дядо Либене, ние сега прости ли сме или само се правим?

- Е как ще сме прости бе, хаджи Слави! Не може човек с толкова пари да е прост! Виж как върхът целува синевата, виж как народът ни купува чалъмите и пита за още. То и най-мъдрият си е малко прост, но ние сме повече мъдри, отколкото прости, защото знаем да правим пари от простотията си!

- Право думаш, Дядо Либене. Много хора правят пари от хорската простотия, но малко са тия, дето от собствената си простотия правят бизнес! Дай малко да свалим нивото, че много се возвисихме! - намръщи се още по-принципно Хаджията.

За да регулират нивото, двамата си показаха задните мозъци да им даде оценка мъдрият народ.

А народът ги гледаше умно и четеше задниците като лицева книга.

Защото както е казал Иван Вазов: на народа всичко трябва да му е мъдро - и задниците, и предниците, и дупендерите, и глупендерите, и полицаите дори!



Авторър Сър Гей Бубка тича с изменено лице - на глас тича народен!

Шарж: Христо Комарницки.