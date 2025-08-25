Медия без
Интервю с главнокомандващо дупе

20 Окт. 2025
Автошарж на автора. Игор Поночевни е американски художник и сатирик, роден в УССР.
Фейсбук профил / Игорь Поночевный
Автошарж на автора. Игор Поночевни е американски художник и сатирик, роден в УССР.

(Писано е за друг задник и много преди AI-фекалиите, с които Доналд Тръмп засипа No-king протестите, но поводът е добър да публикуваме това назадничаво произведение.)

- Добър вечер. Огромно благодаря за това, че ни отделихте време. Ще ни се да Ви представим на зрителите, но честно казано, не знаем как точно да го направим. 
- Ами давайте смело, направете го някак (смее се). 
- Добре, ще се постараем (почтително се усмихват). 
- Скъпи приятели, това интервю е уникално във всяко едно отношение. За пръв път в света нашият тв канал успя да вземе интервю от гъз. При това не от обикновена задница, ами от ануса на лице, което трижди е обявено за най-влиятелния човек на планетата (продължителни аплодисменти). 
- Истина е (смее се). 
- Въпрос. Кажете моля, истина ли е, че Дмитрий Песков е станал Ваш пиар заради мустаците? Защото по-рано сте харесвали да ви целуват, а сега - да ви гъделичкат? 
- Вярно е (усмихва се блажено). 
- Въпрос. Кабете моля, уважаеми Господин анус на Господин Президента, вярно ли е, че всички тоалетни, които Ви устройват държавно посрещане, са направени от злато, тъй като имате алергия от фаянс и белофобия - вроден страх от белия цвят?
- Не е вярно, щуротии са това (хили се). 
- Въпрос. Кажете моля, Многоуважаемо дупе на Националния Лидер, доколко правдиви са слуховете за рова, че хартията, с която се забърсвате, е направена от лилиев цвят с жасминови частици и шафранови тичинки? 
- Честно казано, не съм обръщал внимание (усмихва се, изплювайки тичинка). 
- Въпрос. Вярно ли е, че предпочитате гащи Brioni?
- Вярно е (смее се покровителствено). 
- Господин анус, извинете за директния въпрос, но можете ли да потвърдите или отречете слуховете за това, че на Вас често ви се присънва водосточна тръба? И свързано ли е това с ужасната кончина на Вашия приятел - задника на Муамар Кадафи?
- Това са абсолютни дивотии! (Избухва.) Пълни глупости! (Почва да крещи и да се къса, нечленоразделни звуци, изблици, жестикулации с двете полукълба, хрипове, пляскане, звук от разкъсваща се тъкан, крещенето се усилва). 
- Уважаеми зрители, принудени сме да завършим нашето интервю заради известни технически проблеми. До нови срещи в ефира...

Moment Trump dumps BROWN SLUDGE on crowd from plane as he mocks ‘No Kings’ protesters with AI video
DONALD Trump hit back at those mocking him with a wild AI video depicting himself as king while dumping brown liquid on No Kings protesters.After spending th...
YouTube

 

