(Писано е за друг задник и много преди AI-фекалиите, с които Доналд Тръмп засипа No-king протестите, но поводът е добър да публикуваме това назадничаво произведение.)



- Добър вечер. Огромно благодаря за това, че ни отделихте време. Ще ни се да Ви представим на зрителите, но честно казано, не знаем как точно да го направим.

- Ами давайте смело, направете го някак (смее се).

- Добре, ще се постараем (почтително се усмихват).

- Скъпи приятели, това интервю е уникално във всяко едно отношение. За пръв път в света нашият тв канал успя да вземе интервю от гъз. При това не от обикновена задница, ами от ануса на лице, което трижди е обявено за най-влиятелния човек на планетата (продължителни аплодисменти).

- Истина е (смее се).

- Въпрос. Кажете моля, истина ли е, че Дмитрий Песков е станал Ваш пиар заради мустаците? Защото по-рано сте харесвали да ви целуват, а сега - да ви гъделичкат?

- Вярно е (усмихва се блажено).

- Въпрос. Кабете моля, уважаеми Господин анус на Господин Президента, вярно ли е, че всички тоалетни, които Ви устройват държавно посрещане, са направени от злато, тъй като имате алергия от фаянс и белофобия - вроден страх от белия цвят?

- Не е вярно, щуротии са това (хили се).

- Въпрос. Кажете моля, Многоуважаемо дупе на Националния Лидер, доколко правдиви са слуховете за рова, че хартията, с която се забърсвате, е направена от лилиев цвят с жасминови частици и шафранови тичинки?

- Честно казано, не съм обръщал внимание (усмихва се, изплювайки тичинка).

- Въпрос. Вярно ли е, че предпочитате гащи Brioni?

- Вярно е (смее се покровителствено).

- Господин анус, извинете за директния въпрос, но можете ли да потвърдите или отречете слуховете за това, че на Вас често ви се присънва водосточна тръба? И свързано ли е това с ужасната кончина на Вашия приятел - задника на Муамар Кадафи?

- Това са абсолютни дивотии! (Избухва.) Пълни глупости! (Почва да крещи и да се къса, нечленоразделни звуци, изблици, жестикулации с двете полукълба, хрипове, пляскане, звук от разкъсваща се тъкан, крещенето се усилва).

- Уважаеми зрители, принудени сме да завършим нашето интервю заради известни технически проблеми. До нови срещи в ефира...