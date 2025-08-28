В Московска област местни жители пребиха рускоезичния американец Дмитрий N.

Гражданинът на САЩ, емигрант от 25 години, дошъл от Калифорния, за да се види с приятели, роднини и близки. Такива пътувания Дмитрий извършвал регулярно в течение на последните 10 години. Конфликтът с бившите съотечественици възникнал на почва политически разногласия.

И така, на празничната трапеза по случай пристигането му в родината потърпевшият започнал да уверява всички, че президентът Владимир Путин е единственият достоен политик на световно равнище, че Русия се възражда и вече не е на колене, а Америка, наопаки, загнива, там до броени дни ще се разрази страховита криза и САЩ ще се разпадне на съставните си части.

Слушателите били дълбоко несъгласни с Дмитрий, убеждавайки го, че той нищо не разбира, защото отдавна е напуснал родината, лошо се ориентира в днешната политическа ситуация и не е в състояние да прецени съществено влошилите се условия за живот.

Възразявайки, бившият съотечественик доказвал, че истината се вижда по-добре от разстояние, а информация за родината той получавал, при това съвсем свежа, от руските федерални канали и програмата на Russia Today. С голямо въодушевление той убеждавал приятелите и роднините си, че от санкциите Русия получава само изгоди и че те ще възродят отечествената промишленост и селското стопанство.

Срещу това на потърпевшия му заявили, че никаква промишленост и никакво селско стопанство тук отдавна няма и не се предвиждат, а картофите всичките са от Китай. Особена острота конфликтът достигнал при обсъждането на въпроса за статуса на полуостров Крим и характера на провеждащата се Специална военна операция.

Както уверявал американецът, фактът, че Крим е станал руска територия, а Русия провежда СВО, това е неизмеримо по-високо и по-ценно от каквито и да било неудобства, свързани със санкциите и курса на рублата. По неговите думи - всички му опоненти били глупаци, които сами не разбират и не оценяват щастието си. Как може, разбираш ли, да се прави сравнение между материалното благополучие и духовния аспект на такова знаменателно събитие? При което получил насрещен въпрос: а защо той самият в такъв случай упорито не се завръща от Калифорния в Подмосковието, за да възроди лично селското стопанство на региона?

Въпросът първоначално поставил Дмитрий в задънена улица, но като пийнал още водка, той заявил, че неговата специалност е програмирането и че засега тя, за съжаление, не се оценява подобаващо в Русия. Обаче - уверил той околните - когато стойността на труда на програмист в Подмосковието се изравни със стойността на труда в Силиконовата долина, а това щяло да стане в най-скоро време, тогава той непременно щял да се върне обратно.

Особено възмутили потърпевшия думите, че Крим е територия на Украйна и рано или късно полуостровът ще бъде върнат обратно. След може би четвъртата бутилка, когато американецът не намерил аргументи, с които да възрази на твърденията на околните за загубите на въоръжените сили на РФ и завладяването от украинските войски на части от Курска област, дискусията преминала в неконструктивно русло. Както заявяват очевидците, Дмитрий N започнал грубо да оскърбява околните, крещейки им, че са кретени, фашисти и либерална сган, и нищо не разбират от геополитика. Опитвайки се да му отнемат празната бутилка, която американецът агресивно размахвал, приятелите и роднините съборили Дмитрий на пода, скъсали му георгиевските лентички и нанесли на изпруженото му тяло няколко удара с крака, бутилки и стол.

Като пребили Дмитрий, приятелите и роднините отнели наличните му пари, iPhon и MakBook, и го изхвърлили от дома, където гостувал, обяснявайки действията си с това, че щом материалните блага не интересуват потърпевшия, нека си остане с нематериалните блага: Величие, Духовност и Сакралност, и да ходи да се настани в Кремъл при своя приятел Владимир Путин, когото толкова обича и цени. По случая е възбудено наказателно дело. Американецът е с мярка за неотклонение арест.

Авторът Игор Поночевни (Альоша Ступин) е художник и сатирик; роден в СССР, мигрант в Калифорния.