Фейк бюлетин

Съвсем нов обрат с GPS-а на Урсула - Песков се закле, че дори е помогнал за кацането

Говорителят на Кремъл пратил сигнали от устройство в мустака му, направил го от братски чувства към България

Днес, 00:36
Ей тука е антената на ГЛОНАС.
Ей тука е антената на ГЛОНАС.

Говорителят на Кремъл, патологичният правдолюб Дмитрий Песков прононсира съвсем нова версия за историята с GPS-а на Урсула, който създаде толкова неприятности на Колективния Запад, затрудни кацането на еврошефката в Пловдив и изправи косата на близкия ѝ приятел Бойко Борисов. 
Според Песков проблеми с GPS-а край Пловдив наистина имало и на Желязков не му прави чест да ги омаловажава. 
Русия, Кремъл, службите и армията, разбира се, нямат вина за смущенията на GPS-а, но като научили за проблема, веднага изпратили помощен сигнал от тяхната система ГЛОНАСС - руски аналог на GPS, но по-добър, защото е отечествен като войната. 
Самият Песков има лично участие в спасителната операция по благополучното кацане на Урсула - той пуснал директно от мустака си сигнал на ГЛОНАСС към самолета на Урсула. В мустака си Дмитрий Песков има вградена нано-антена, с която в извънредни ситуации могат да се ретранслират сигнали до всяка точка на планетата. Песков помогнал не от симпатии към Фон дер Лайен, тя не заслужава такива. Той поел риска да помогне на недружествената България само от братски чувства към българския народ и за да няма спекулации, че Руската федерация ужким е свалила самолета.
"Трагедия от такъв висок политически ранг щеше да довлече много неприятности на България, а ние не искаме да разваляме това кътче от Рая, което рано или късно ще освободим. Какво са няколко оръжейни завода между кармични приятели с толкова свързващо историческо минало!" - кълне се в мустака си Песков.
"Ние веднага разбрахме за проблема с GPS-а - разказва Песков, най-добрият приятел на истината. - Още на първата минута нашите служби знаеха за проблема и ми докладваха. В мустака ми има такава нано-антена, тя в с големина на косъм, но е мощна като сателитна чиния в Столипиново. Впрочем точно от Столипиново идваха смущенията в навигацията, за срам и позор по паметта на Генерал Столипин. Но няма да издавам повече подробности, нека и вашите служби се потрудят. Нямаше време да тревожа Владимир Владимирович. Мислих само секунда и настроих сигнала към Пловдив. И трябва да ви кажа, че това ми коства известно неудобство, защото в този момент мустакът ми беше в деликатна ситуация, няма да влизам в подробности и ще премълча приятната истина. Аз не знам вашите диспечери дали ловят ГЛОНАСС, но каквото зависи от мен, съм го направил, за да предотвратя трагедията. Факт е, че Урсула кацна жива и здрава, нали така!... Днес се опитах да спася и трамваите до Румънското посолство в София, но там не можах да предотвратя напълно катастрофата. Поне няма жертви!" - доволен е мустакатият хуманист и Детектор на истината. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
