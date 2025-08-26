Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

ФИУ-ТУ-ТУУ - новото шоу на БНТ за пътна безопасност, интимен морал и християнство

Водят го Бойко Борисов и Емили Тротонетката, защото са морални авторитети и сега имат време за такива работи

26 Авг. 2025

БНТ стартира ново шоу за детско-юношеската аудитория на мястото на Сънчо и Новините - в предаването ФИУ-ТУ-ТУУ ще се разискват горещи и набпели теми като войната по пътищата, интимния морал и показното християнство. 
Водещи на шоуто ще са доказани морални авторитети, които са като пътни знаци по магистралата на нашия живот: Бойко Борисов и Емили Тротонетката. 
За да привлекат младите пред телевизионния екран и да им внушат концепциите за правилно поведение на пътя и в кревата, двамата водещи ще разиграват комични сценки помежду си, ще се преследват с джипки и тротонетки, ще си играят с интимния късмет, ще си предлагат на майтап алкохол и забранени вещества преди да седна зад волана или на тротонетката. 
"Като се натаралянкате, правете любов, а не война по пътищата - отправят послание двамата чаровници-разкошници. - Когато сте кьоркандил, опъвайте се напреко на леглото и не мърдайте оттам, ако ще да ви викат спешно от Чакалнята в самата Еврозона. Опъвайте се на чаршафите, за да не ви завиват с чаршаф на асфалта!" - артикулират месиджа двамата в рекламен клип за новото предаване. 
Емил Кошлуков не издава какви ще са хонорарите на водещитв звезди на шоуто, но хитро намига и клати среден пръст срещу невежите скъперници, които си мислят, че спечелването на войната по пътищата може да стане с евтини трикове и популизъм. 
"Качеството си има цена. Говорим за живота и бъдещето на децата ни" - казва вечният генерален директор, без повече уточнения. 
Емили Тротонетката пък благодари за поканата и подчерта:
"По-добре травестит-истерик, отколкото убиец на пътя. Досега съм учила децата само на хубави неща, ще ги уча и занапред. Падала съм с тротонетката и съм себлъскала 1-2 пъти, но си взех поука, сега ще раздавам акъл и морал като патило, не като старило. Вярно че съм водила и болно момче на каишка, но това са игри за повишаване на либидото, а не унижения, както се опитаха да го изкарат завистници на красотата и късмета ми". 
Бойко Борисов пък каза, че като не може да стане премиер, поне има време за такива обществено полезни тв-мероприятия, башка дето води големи инвеститори в България само с личния си чар на стар хеви-райнметал. 
В първото издание на предаването Борисов ще покаже и как се практикува показното християнство: кръстиш се енергично, гледаш нагоре, забелваш очите, викаш "ту-тууу" и връщаш тротонетката на внуците, но с мъдри напътствия. 
 

 

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Новото попълнение в Домовата книга обеща да публикува всички ценни инструкции
20 Авг. 2025

Путин се яви на кастинг за двойници, провали се - много бил стар
18 Авг. 2025

Тримата от Наглите са в Аляска - имали опит в преговорите
14 Авг. 2025

Джуконди искат оставката на Сарафов: Защо за нас няма зайчета????
14 Авг. 2025

Народен съд раздава евтино правосъдие, готви се и Народен Магнитски Акт
09 Авг. 2025

Стръки Лайк преби ансамбъла по худ. гимнастика - сам, с голи ръце
05 Авг. 2025

Една жена зачена непорочно, роди полицай
04 Авг. 2025

Америка фърст, митницата секънд: с новите мита митничарите отново стават велики!

01 Авг. 2025

Пеевски предложи закриване на бухалката OFAC, не отговаряли на FAQ
30 Юли 2025

Йотова колеблива: върна Иванчева в затвора и пак я освободи
29 Юли 2025

Уволнен мутро-гард ликува: С радост ще ме вземат в МВР!
28 Юли 2025

Радев се отказа от референдума, бил плод на временна невменяемост
25 Юли 2025

Сарафов зарязва всичко, влиза в нишата на Ози Озбърн
23 Юли 2025

"Тук не е Берлин" - скандираха ЛЕЛИНЧОВЦИ-ГЕРБ и ядоха бой пред посолството на ФРГ
22 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар