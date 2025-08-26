ФИУ-ТУ-ТУУ - новото шоу на БНТ за пътна безопасност, интимен морал и християнство

БНТ стартира ново шоу за детско-юношеската аудитория на мястото на Сънчо и Новините - в предаването ФИУ-ТУ-ТУУ ще се разискват горещи и набпели теми като войната по пътищата, интимния морал и показното християнство.

Водещи на шоуто ще са доказани морални авторитети, които са като пътни знаци по магистралата на нашия живот: Бойко Борисов и Емили Тротонетката.

За да привлекат младите пред телевизионния екран и да им внушат концепциите за правилно поведение на пътя и в кревата, двамата водещи ще разиграват комични сценки помежду си, ще се преследват с джипки и тротонетки, ще си играят с интимния късмет, ще си предлагат на майтап алкохол и забранени вещества преди да седна зад волана или на тротонетката.

"Като се натаралянкате, правете любов, а не война по пътищата - отправят послание двамата чаровници-разкошници. - Когато сте кьоркандил, опъвайте се напреко на леглото и не мърдайте оттам, ако ще да ви викат спешно от Чакалнята в самата Еврозона. Опъвайте се на чаршафите, за да не ви завиват с чаршаф на асфалта!" - артикулират месиджа двамата в рекламен клип за новото предаване.

Емил Кошлуков не издава какви ще са хонорарите на водещитв звезди на шоуто, но хитро намига и клати среден пръст срещу невежите скъперници, които си мислят, че спечелването на войната по пътищата може да стане с евтини трикове и популизъм.

"Качеството си има цена. Говорим за живота и бъдещето на децата ни" - казва вечният генерален директор, без повече уточнения.

Емили Тротонетката пък благодари за поканата и подчерта:

"По-добре травестит-истерик, отколкото убиец на пътя. Досега съм учила децата само на хубави неща, ще ги уча и занапред. Падала съм с тротонетката и съм себлъскала 1-2 пъти, но си взех поука, сега ще раздавам акъл и морал като патило, не като старило. Вярно че съм водила и болно момче на каишка, но това са игри за повишаване на либидото, а не унижения, както се опитаха да го изкарат завистници на красотата и късмета ми".

Бойко Борисов пък каза, че като не може да стане премиер, поне има време за такива обществено полезни тв-мероприятия, башка дето води големи инвеститори в България само с личния си чар на стар хеви-райнметал.

В първото издание на предаването Борисов ще покаже и как се практикува показното християнство: кръстиш се енергично, гледаш нагоре, забелваш очите, викаш "ту-тууу" и връщаш тротонетката на внуците, но с мъдри напътствия.

